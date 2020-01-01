Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 3'lük yarışına devam eden Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Beşiktaş, kümede kalma savaşı veren 'u Caner'in attığı penaltı golyüle geçerken 3.'lük yarışı için hayati bir 3 puan aldı.

Burak Yılmaz, Ljajic, Atiba gibi yıldızlarının eksiğine rağmen siyah-beyazlılar kazanmasını bildi.

Spor yazarları zorlu mücadeleyi değerlendirdi;

Daha fazla takım

Güntekin Onay - Hürriyet

Bu kadar eksik olmasına rağmen böylesine zor bir deplasmanda kazanan siyah beyazlılar gerçekten de önemli bir iş başardı. Sergen Yalçın’ın takımı her koşulda büyük takım kimliğini ortaya koyuyor. Diaby-N’Koudou ve sonradan oyuna giren Güven pas konusunda yetersizler. Özellikle vuruş özelliğiyle dikkat çeken Güven’in, maçlarını bir kez daha izlemesi şart. Çok uygun durumda vermediği pas, yaptığı yanlış tercihler oyun bilgisinin eksikliğinden.

Ali Ece - Fanatik

Beşiktaş 86. dakikada rakip ceza alanında 6 kez topla buluşmuştu, yani Beşiktaş, Malatya deplasmanında iyi oynadı mı? Hayır ama istediğini aldı mı, fazlasıyla aldı. Bu kadar eksik bir oyuncu kadrosuyla Beşiktaş daha iyi oynayabilir miydi? Kesinlikle hayır, belki Atiba, Llajiç ve Burak Yılmaz’ın 3’ü bile aynı anda sahada olsa bu zeminde iyi top oynamak normal zeminde Diaby’nin Beşiktaş standardında oynaması kadar zor!

Adnan Dinçer - Cumhuriyet

Kalitesi düşük, puan mücadelesi veren bir Beşiktaş izledik. Bu ihtimal, en azından 4.’lüğü yakalama şansının Siyah-Beyazlılar adına geri dönüşüm yüzdesiydi. Orta alanda Beşiktaş’ı ilk kez savaşan, teknik kapasiteden uzak ama mücadele eden bir inat içinde gördük. Bu da 3 puanın gelmesine yeterli oldu.