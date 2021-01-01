Spor yazarları Türkiye - Letonya maçını değerlendirdi

Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım, üzüntü yaratsa da umutları korumaya devam etti. Gözler Euro 2020'de ve grubun diğer maçlarında...

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü maçına çıkan Türkiye, 'belalısı' Letonya'yı konuk etti.

Henüz 2. dakikada öne geçen, skoru bir ara 3-1'e taşıyan A Milli Takım, sahadan bir puanla ayrıldı. Spor basını, sürpriz puan kaybını ve geleceği değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Çağlar’ın üstün oyun kurma becerisine Ozan’ın katılmasına rağmen oyuna yüzde yüz sahip olup rakibi ‘biz bu işi yapamayız’ çaresizliğine itemedik. İşte bizim asıl sorunumu da aslında bu. Ozan Tufan, Okay gibi kahramanlar bu oyunu oynamaya kalktığımızda aynı yüksek verimi ortaya koyamayabiliyor.

Şansal Büyüka - Milliyet

Bir maç öncesinin süper adamı Kaan Ayhan‘ı aradım. Umut Meraş niye kesildi anlamadım. Taylan Antalyalı ile Umut Meraş‘ın girişi, rakibi durdurmak adına akıllı bir hamleydi. Ama takımın tek iyi ve yaratıcı adamı Yusuf Yazıcı ile savunmaya ciddi anlamda katkı sağlayan Kenan‘ın çıkışı doğru muydu acaba? Bir lafım da Enes’e... Hocan sana bu kadar şans veriyor, bir kımıldasan artık.

Bülent Timurlenk - Sabah

Yusuf yorulmuş, Hakan da çıkarken kasığını tutuyordu. Görkemli iki galibiyetin ardından elbette bu beraberlik hesapta yoktu. Ancak 'Şu 3 maçtan 7 puan çıkartırız' denilse herkes de öpüp başına koyardı. Zeki ve Merih ile bu defans hattı çizgisini yukarıya taşıyacaktır. Avrupa Şampiyonası öncesinde iyi olan çok şey var, arızaları gidermek için de vakit...

Attila Gökçe - Milliyet

Bugüne kadar oynadığımız tüm elemeleri ikinci ya da üçüncü sıralarda bitirdik. O günkü statülerle play off maçları kazandık ya da kaybettik.. Çoğu zaman grup birinciliğini favorilere bırakıp, ikincilikteki rakiplerimize yoğunlaşan planlamalar yaptık. Biliyoruz ki bu yol sık sık kapanabilir. İkinciliklere, birincilik hedeflerine ulaşamadığımız zaman katlanabiliriz. Bugünün gerçek hedefi grup birinciliğidir.

Ali Gültiken - Sabah

Herhalde Letonya'ya karşı birileri bize kara büyü yaptı! Hep aynı filmi izliyoruz. 2004 Avrupa Şampiyonası elemesinde de maç 2-0'dan 2-2'ye gelmişti. Son hazırlık maçı da 3-1'den 3-3'e geldi. Tıpkı dünkü karşılaşma gibi. Şanssızlık mı yoksa kara büyü mü bilmiyoruz ama bunları yaşamak hiç de arzu etmediğimiz bir şeydi.