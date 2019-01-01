Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ay Yıldızlıların EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde A Milli Takımımız, İzlanda'yı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti.

0-0 sona eren mücadelenin ardından puanını 20'ye yükselten ve en yakın takipçisi İzlanda ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Ay Yıldızlılar, grupta oynanacak son maç öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Spor yazarları, - İzlanda karşılaşmasını yorumladı.

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

İlk devre hatta 84. dakikaya kadar iyi oynadık. Planı işlettik. Bu dönemde Burak, Cengiz ve Okay ile 3 iyi pozisyon bulduk, atamadık. 84'te arka direkte Çağlar'ın üzerinden vurulan kafa vuruşunu Merih çizgiden çıkardı. Bu, maçta rakibe verdiğimiz tek pozisyondu. Bu pozisyondan sonra korktular açıkçası. İyice gömüldük ve 90+2'de Umut'un blokajı olmasa gol de yiyor gibiydik. Son dakikada kontrada Ozan topu Yusuf'a daha iyi çıkarsa galibiyetle ayrılırdık.

Bu grupta en dikkatimi çeken şeylerden biri de Arnavutluk, her iki ve bu İzlanda maçlarında 0-0'ı gayet iyi oynamamızdı. Türk futbolu için önemlidir bu.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Hedef önemli. Fazla maç kazanınca veya çok gol atınca olay hallolmuyor. Hayatta her şeyde olduğu gibi burada da zamanında yapacaksın. Bize beraberlik kafiydi. Sahaya çıkışımız, oyun düzenimiz "Önce gol yemeyelim, sonra atalım" şeklindeydi. Uzun zaman böyle gitti. Zaten dikkat edin maçın 80'inci dakikasına kadar bir net pozisyonumuz var Burak'la, bir de onların Merih'in çizgiden çıkardığı topu. Ondan sonra maç Rus ruletine döndü. Onlar geldiler atamadılar, biz gittik atamadık. Ama şunu söyleyeyim; takım olarak iyi defans yaptık. Bakınız, bu çok önemlidir. Burak dahil defans hatası yapan futbolcu yoktu.

Bu takım, benim milli takımım arkadaş! Maçı iki arkadaşımla birlikte seyrederken hop oturup, hop kalktım. Çünkü sahadaki çocuklar benim heyecanıma tercüman oluyorlardı. Candan oynuyorlardı, damardan oynuyorlardı. Şenol Güneş de futbolcular da güzel bir hamur yaptılar ve Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz.

Fatih Doğan | Sabah

Zeki-Merih-Çağlar-Umut dörtlüsünü değiştirmeyen Güneş, istediği uyumu ve savunmayı aldı. Merih, İzlanda maçının kahramanıydı. Çağlar ve diğer oyuncuların da performansı muhteşemdi. İlk yarıda Burak, ikinci yarıda Hakan, Cengiz ve Zeki'nin şutlarını Burak ve Yusuf'un direkten dönen yandan vuruşlarını da sayarsak galip gelebilirdik. İzlanda'nın en ciddi atağında 82'de Merih maçı çizgiden çıkardı. Emeğiniz için teşekkürler, Şenol Güneş hocam, helal olsun çocuklar. Şimdi yeni şeyler hayal etme vakti. Ay-Yıldızı 12 ülkede dalgalandırarak EURO 2020'yi sallama vakti. Bekle bizi Avrupa Türkler geliyor.

Gürkan Kubilay | Fotomaç

Bundan önceki 8 maçta, turnuvada maç başına ortalama 13 faul yapan takımımızın daha 8 dakikada 4 faul yapması düşündürücüydü. Üstelik, hayatı duran toptan gol üzerine kurulu İzlanda'dan, bunların 2'si ceza alanına orta olarak geldi. İyi başlamadık, zaten Okay, Mahmut ve Ozan'dan oluşan defansif bir orta sahamız vardı. Amaç 1 puandı.

Baktık ki sadece Cengiz işe olmayacak, Burak, Hakan ve Ozan da denedi. Duran topta Okay vuramadı. 60'tan sonra daha iyi oynamaya başladık. 80. dakika olduğunda İzlanda'nın da kaleyi tutan şutu yoktu. 81'de Yusuf-Cengiz değişti. İkinci yarının en iyisi Merih 82'de kale çizgisinden çıkarmasa, devamında Mert kurtarmasa neler olurdu? 87'de Kaan -Hakan ile tam bir defans takımı kimliğine döndük.Uzatmada Yusuf'un ortası direkten dönünce ahhh dedik, dönüşünde Umut golü önledi , kaptık gittik Zeki kaçırdı ama tüm bunlar işaret idi final yoluna.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Öncelikle bu harika yolculuk için tebrikler ve teşekkürler. Konsantrasyonu sadece deplasmandaki İzlanda maçında kaybettik. Sadece 3 gol yedik ve akan oyunda gol yemedik. Mükemmel oynamadığımız anlar ve maçlar oldu ama konsantrasyon hiç kaybolmadı. İşte bu durum bu genç kadro için mükemmel. Gergindi takım. Bunun temel sebebi İrfan ve Emre’nin yokluğunda merkezde istediğimiz zekada olamayışımızdı. Tabii savunma dörtlüsü ve Mert dışında öndeki 6’lıdan Ozan dışında zirve formunda kimse olmayışı da.

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Öndeki 3’lü uyumsuz ve tek başlarına işi bitirmeye çalışan oyuncular oldu. Buna rağmen kırılmamak önemli. Orta sahadaki eksikleri giderildiğinde bu takım yenilmesi çok zor bir ekip olacak.

Uğur Meleke | Milliyet

Dün İzlanda’dan istediğini alarak biletini koparan takımı, ben ikinci devrim ekibi olarak görüyorum doğrusu. Dün ilk 11’imizin sekizi 25 yaş altıydı. Sahadaki en genç sekiz adamın tamamı Türk’tü. 33 yaş ortalamalı bir savunmaya karşı, 22 yaş ortalamalı bir defans dörtlüsüyle oynadık. Ve gerektiği gibi, ihtiyaç duyduğumuz gibi, gol yemeden bitirdik maçı. Dün kornerlerde alan/adam karma savunmamız etkileyiciydi. Taçlarda ön direkte kalabalık olmayı becermemiz de. İkinci 45’te gol de aradık ama olmadı bu kez.

İkinci devrim ekibinin önünde yeni hedefler var şimdi: Önce Andorra’yı yenip grup liderliği şansımızı sonuna kadar kovalamak. Bunu başaramazsak da en iyi 2 ikinciden biri olup finallerde ikinci torbaya girmek. Ardından haziranda finallerde yine böyle tertemiz, pırıl pırıl, medeni gençlerle terimizin son damlasına kadar mücadele etmek. Teşekkürler gençler. Kalbimiz her zaman sizinle.