Spor yazarları Türkiye - Hollanda maçını değerlendirdi

Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği ve Burak Yılmaz'ın damga vurduğu gece, spor basınında geniş yer buldu.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerine fırtına gibi girdi. Grubun favorisi Hollanda'yı 4-2 mağlup etti, diğer rakiplerine gözdağı verdi. Burak Yılmaz hat-trick ile, Uğurcan Çakır kurtardığı penaltıyla gecenin yıldızları oldu.

Karşılaşmayı spor yazarları yorumladı.

Mehmet Demirkol - Fanatik

İlk 60 dakika Hollanda’nın yaşadığı bu yıl Kadıköy’de Fenerbahçe’nin yaşadığına benziyor. Sürekli baskılı oynadıklarını düşündüler ama yavaş kaldılar. Savunmamızı silkeleyip şaşırtamadılar. Karamboller ve duran toplar dışında organize akın tamamlayamadılar. Bu bölümde De Boer Erol Bulut’un sıkıntısını yaşadı. Maçın başında 1-0’a kadar ve sonrasındaki 5 dakika ön alanda çoklu pres yapıp Hollanda’yı oyun kurarken hataya itmeyi plandık.

Ömer Üründül - Sabah

Hakan'ın golünden gecenin yıldızı Burak'ın 81. dakikadaki mükemmel frikik golüne kadar ilk devrenin tam tersine her şeyi olumsuz yaptık. Hiç pas yapamadık, arka arkaya pas hatalarıyla rakibe hücumda devamlılıkşansı verdik. Ciddi tehlikeler yaşadık. Tüm riskleri alıp geride 50 metre genişlik bırakan rakibe karşı ofansif açıdan tehlike oluşturamadık. Çok tehlikeli yerlerden frikik şansı verdik. İki de gol yedik.

Atilla Gökçe - Milliyet

Avrupa Uluslar Ligi’nin sıkıntılı, mevsimsiz, heyecansız ve tatsız maçlarını bir kenara atın. Küme düşme ile sonuçlanan tatsız turnuvayı unutun. Dünya Kupası, bizim için yakın geçmişten, çocukların mini mini zamanlarından, hayal meyal anımsanan güzellikler ve heyecanlarla dolu. O coşkulu günleri bir kere de kendileri yaşamak ve yaşatmak istiyorlar. Hiç itirazımız yok.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

İlk 45 dakikada Hollanda'ya karşı oynanması gerektiği gibi oynadık. Top yine onlardaydı ama biz savunmada çok dikkatliydik, oyunun boyunu iyi kısalttık, en önemlisi de kazandığımız toplarla Hollanda kalesine gitmeyi başardık.

Adnan Dinçer - Cumhuriyet

Geceye damgasını vuran oyuncularımız frikik golü ile Burak ve son anda penaltıyı kurtaran Uğurcan oldu. Futbolda ekol olan Hollanda karşısında yeniden yapılanma sürecindeki beklentimiz boş değildir. Kolay gol attık ama ucuz yediğimiz gollerin önünü Uğurcan’ın penaltıyı kurtarmasıyla unutulmaz bir mutluluğa döndürdük. Gecenin golcüsü Burak, ne kadar şanslı ve başarılı olarak dikkat çektiyse, Uğurcan da “Ben varken kazanırız” dedi.