Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği ve zirveye yerleştiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarında Demir Grup 'u konuk eden , rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini altı maça çıkararak maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna otururken, Demir Grup Sivasspor'un ligdeki galiibyet hasreti ise dört maça çıktı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Alexander Sörloth ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa'dan (kk.) geldi. Demir Grup Sivasspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

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Spor yazarları, zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Erman Toroğlu | Sabah

Yukarıdaki takımlara bakıyorsunuz; Alanya yenildi ama kötü oynamıyorlar, "İyi oynamadı" denildiği zaman bile vasatın üzerinde bir oyunları var. Keza Trabzonspor da öyle. Sivasspor karşısında istediğini aldı ve yıllar sonra liderlik koltuğuna oturmayı bildi. Tabi ki başrolde yine Norveçli golcüsü Sörloth vardı. Şimdi Trabzonspor'un burada ne yapacağı büyük önem taşıyor… Ama 3 büyük takım ite kaka gidiyor. , Beşiktaş, … Bu kadar taraftar, bu kadar basın gücüne rağmen ancak bu kadar oynuyorlar.

Cemal Ersen | Milliyet

Kimse doksan dakikanın tamamında ve her maçta aynı yüksek performansı bekleyemez. Bu, ligimiz için anormal bir şey ve her takım için geçerli. Lakin başarıya giden yolda en önemli faktör istikrar... Oyunda ve skorda istikrar.

Taraftar çok şey ister ve bekler. Hele yılların özlemi varsa... Onlara kızamazsınız. Camiayı üzmemesi gereken futbolcular ve teknik heyettir. Bu lig ikliminde Trabzonspor’un ciddi avantajı var. Önünde ise birbirinden önemli 13 maç. Yarış son dakikaya kadar soluksuz sürecek.

Dün akşam çoook uzun bir aradan sonra “lider” apoletini omuzlarına takan bu takım, şampiyonluk ipini göğüslerse “adalet” kavramını da anlamlandırmış olacak!

“Böyle bir maçtan sonra eleştiri yapılır mı?” diyen çıkarsa yanıtım; “Büyük hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsanız, gerçekleri görmek ve önünüze çıkan engelleri titizlikle temizlemek zorundasınız” olur.

Yolu yarılamış ve müthiş bir atmosfer yakalamış Trabzonspor’un geçmişteki hesabı kapatması, 2010-11 yılı ruhunun tüm takım oyuncularına enjekte edilmesine bağlıdır. Anlatın o günleri ve süreci her oyuncuya! Bu önemli bir ders konusudur. Alan alır, almayan gider...

Olcay Çakar | Fanatik

Zor haftalar başladı. Haliyle sıralamada birbirini takip eden sağlam iki takımın bu maçı beklendiği gibi zor oldu. Trabzonspor ilk yarıda erken gol buldu. Topu Sivas’a bıraktığı anlarda kalesi önünde bir çok atak görmesine rağmen net pozisyon vermedi. Sörloth’un golü, etkili oyunu, ilk yarı sonlarında da sert orta şut karışımının Caner’le temasının gol olması Trabzonspor’u rahatlattı denilebilir... Sahada teknik, taktik bir çok doğrunuzu sağlam psikoloji ile birleştirmediğinizde aslında dün akşam yaşananları yaşayabilirsiniz. Resmen erken uyarı maçı gibiydi.

Oyunun ikinci yarısında Trabzonspor’un yediği baskıyı sadece eski alışkanlık olarak nitelemek eksik kalabilir. Liderlik stresi, şampiyonluk baskısı ve güçlü rakiplerle oyun birleşince mevcut sahneler devam edecektir. Burada Trabzonspor’un en büyük avantajı deneyimli oyuncu sayısının fazlalığı... Süreç için önemli derslerin olduğu bir karşılaşma oldu.

İskender Günen | Sabah

Önde bir Sörloth var ki; attığı goller ve de ilk yarının son dakikalarında pozisyonun içinde olan isim yani ikinci golün hazırlayıcısı idi. Bir oyuncu takıma herhalde bundan fazla katkı yapamaz diye düşünüyorum.

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İkinci yarı ise Sivasspor'un Trabzonspor ceza alanına daha fazla geldiği anlar var. Fakat final pası yetersizliği ve de bireysel anlamda üst düzeyde oyuncuların bulunmaması bir de Uğurcan ve de Trabzonspor savunmasının en iyi ismi Da Costa, karşılarına çıktığı için daha erken golü bulma şansını bir türlü yakalayamadılar. Alınan 3 puan bundan sonraki haftalar ve de bir maç eksiğine rağmen liderliği almak önemliydi. Fakat, liderliği yakaladığınız maçta düşünmeniz gereken daha sonraki haftalarda yapacağınız önemli karşılaşmaları hesaplamak zorundasınız. Alınan 3 puan güzel ama oyun hiç de yeterli değil.

Serhat Demirtaş | Fanatik

Maç önü yazımda bu Trabzonspor- Sivasspor mücadelesi için ‘Derbi kadar değerli’ tabirini kullanmıştım. Çünkü Bordo-Mavililer’in bundan önce kazandığı maçların bir anlam kazanması için Yiğidolar’ı da geçmesi gerekiyordu. Ancak son haftalarda her ne kadar istediği sonuçları alamasa da karşısında dişli bir rakip vardı. Ancak bir öngörümüz daha vardı. O da erken bir Sörloth golü. Bu kadar erken olacağını öngörmek mümkün değildi elbette ama Ndiaye’nin sağdan getirip isabetli bir şekilde Norveçli’ye bıraktığı top, tam da Sörloth’un bitireceği bir işti. Daha dakikalar 10’u göstermeden gelen bu gol Trabzonspor’a da tribünlere de nefes aldırdı.

Adeta oyuna 1-0 önde başlayan Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda da oyun inisiyatifini elinde tutmayı sürdürdü. Karadeniz ekibini asıl rahatlatan vuruş ise Sörloth’un asistinde ters bir dokunuşla Caner Osmanpaşa’dan geldi. İlk yarının 2 farklı üstünlükle bitmesi, Fırtına’nın elini hayli güçlendirdi. Bu arada özellikle ilk yarıda Da Costa’nın performansı da krizli bölge olan stopere sihirli bir dokunuş olacak gibi duruyor.