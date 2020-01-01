Spor yazarları Trabzonspor - Rizespor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor'u konuk eden , rakibini 5-2'lik skorla mağlup etti.

Bordo-mavili ekip ligdeki yenilmezlik serisini sekiz maça çıkarırken, Çaykur Rizespor ise üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un gollerini 36. dakikada Dario Melnjak ve 90+6. dakikada Skoda (pen.) kaydetti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller ise 65. dakikada Manuel Da Costa, 71. dakikada Caleb Ekuban, 77. dakikada Jose Sosa (pen.), 86. dakikada Anthony Nwakaeme ve 90+8. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.

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Öte yandan Trabzonspor, John Obi Mikel'in 78 ve 90+5. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası oyundan atılmasının ardından mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Spor yazarları, Trabzonspor - Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyi değerlendirdi.

İlker Yasin | Hürriyet

İlk yarıda bordo mavili takımın oynadığı futbol, şampiyon adayına yakışmadı. Sörloth attıkça, Uğurcan kurtardıkça işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Ne var ki enerjisi azalmış, motivasyonu azalmış, savunması Campi ve Pereira’nın yokluğunda dağılmış Trabzonspor ikinci yarı oyuna giren Nwakaeme ile maçı aldı. Bu skor aldatmasın... Dünkü skor ne Trabzonspor’un hakkıydı ne de Rizespor’un. Bordo mavili ekip potansiyeli yüksek oyuncularının performansını yukarı çekemezse zorlu fikstürüyle 15 Mart’ta, yani Medipol ile sahasında oynayacağı maçın ardından yarışın dışında kalabilir. Sörloth bu takım için çok önemli ama onun hareketlendiği noktalara gerçekçi ve sonuç odaklı paslar atacak yetenekler takımda var ama ciddi bir konsantrasyon yokluğu içindeler. Sörloth kesinlikle küstürülmemeli, oyun gol bölgesinde onun üzerinde oynanmalı. Dediğim gibi “Sörloth atacak, Uğurcan tutacak, Trabzon kazanacak...” Bu böyle gitmez.

Bülent Timurlenk | Sabah

Başakşehir'e kaybettiğinde İsmail Kartal tezahüratları ile soyunma odasına giden Rize karşısında Trabzonspor, ilk yarıda belki de bu sezonun en etkisiz oyununu ortaya koydu. İlk sebep elbette ki Pereira ve Nwakaeme'nin yokluğunda kanatların çalışmaması, Guilherme ve Ekuban'ın verimsizliği ile Sörloth'a top gitmemesiydi. Tempoyu yükseltmeden biraz da 3 gün sonraki F.Bahçe maçını düşünüp kazanacaklarını düşündüler; ama Rize'nin golü, ikinci yarıda oyun ciddiyetini geri getirdi. Nwakaeme bir gol atıp, iki asit yapıp bir de penaltıyla – kesinlikle maçın yıldızıydı. Sosa ise yine bir asist ve penaltı vuruşu ile tabelayı bu kez Sörloth'un sırtından alırken Trabzonspor, zirve yarışında kağıt üzerindeki kolay bir maçı zor da olsa kazandı. Kupa, ertelenen Malatya maçı ve lig fikstürüne baktığımızda, Hüseyin Çimşir'in elindeki kadroda yedek kulübesindeki oyunculara da güvenmesi gerektiği ortada. Trabzon'un yoğun bir fikstürü var, her maçı ideal 11 ile oynarsanız bir yerde nefesiniz tükenir.

Cemal Ersen | Milliyet

Biraz Ndiaye, biraz Guilherme gayretliydi. Hâl böyle olunca üçüncü bölgede ilk kaleyi bulan “dokunuş” ancak 34. dakikada gelebildi. O da yarım pozisyon.

Sonra ne oldu? Dört savunma oyuncusunun uzaklaştıramadığı topu 35. dakikada altı pas içinde gole çevirmek Melnjak’a düştü. Oradakilerin sanki nutku tutulmuştu, sadece baktılar. Sakatlık ve cezaların rolü olabilir ama, zorunlu rotasyonlar özellikle bu bölgede yaralar açtı belli ki. İyi de, ofansif gücü bu kadar yüksek bir Trabzonspor’un koca bir ilk yarıda bu denli pasif kalması neye bağlanabilirdi? Bir; Nwakaeme gibi hücum silahı kulübedeydi. Sörloth yalnızdı, sık sık orta alana gelmek zorunda kaldı. İki; kanatlar hiç işlemedi. Üç; adam eksilten, yaratıcı bir silahı yoktu. Çok garip bir ruh halindeydi Trabzonspor! Hüseyin Çimşir’in ikinci yarıda ilk müdahalesi, tribünleri heyecanlardıran Nwakaeme ile oldu. Hani derler ya “Bir şey yapmasa varlığı yeter” diye. Nijeryalı böyle bir itici güç oldu arkadaşlarına. O ilk bölümdeki Trabzonspor gitti, soyunma odasından bambaşka bir oyuncu grubu çıktı. Koşan, coşan, üreten, sahanın her yerinde hakimiyeti geri alan Karadeniz temsilcisi, emeğinin karşılığını görmekte zorlanmadı.

İskender Günen | Sabah

Maçı iki ayrı devre olarak yorumlamak gerekir. İlk yarı, çok önemli sorunları olan bir takım görüntüsü vardı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi sahaya çıkan 11'den kaynaklanıyor. Bir takım için bazı oyuncular var ki olmazsa olmaz. Takımda bulunmadığında, Beşiktaş maçı gibi top rakip alana geldiğinde bu oyuncunun yapacağının yarısını yapacak başka bir futbolcu kadronuzda yoktur. Bu oyuncunun ismi Nwakaeme.... İlk yarının önemli sorunlarından birisi bu tercihti... İlk devrede dribling özelliği olan, adam eksilten ve top saklama beceresiyle önde çoğalmayı sağlayan oyuncunuz olmadığı için pozisyon üretmede sorunlar oldu. Orta alanda Sosa'nın çok etkisizliği. Guilherme ve Ekuban'ın üretkenlikten uzak performansları, top rakip alana gittiğinde çabuk yapılan top kayıpları Rizespor'un atak girişimlerini sağlayan unsurlardı. Yenilen gol de çok büyük hatalar zincirinin sonrasında geldi. İkinci yarı ise, Nwakaeme'nin oyuna girmesinden sonra sahnedeki oyun tamamen değişti. Bizim bildiğimiz coşkulu, kazanma arzusu yüksek bir takım ortaya çıktı. Duran toptan gelen golden sonra Rizespor'u ilk yarıya göre büyük bir baskı altında tutan ve rakipten dönen ikinci topların hepsini alan bir Trabzonspor vardı sahada. İkinci atılan golden sonra ise Rizespor'un oyundaki direnci tamamen düştü. Ve de topa Trabzonspor daha fazla sahip oldu. Nwakaeme'nin ayağına aldığı her topta pozisyonlar ardı arkasına geldi. Yine Nwakaeme'nin getirdiği topla önce kazanılan penaltı. Yine bu oyuncunun getirdiği topla kazanılan 5. gol ve farklı sonuç. Kötü başlanan ama gereken puanın farklı bir skorla alındığı bir maç oldu. Fakat böylesi bir sonuçtan sonra bile eksiklikler göz ardı edilmemeli.