Spor yazarları, Trabzonspor - Kayserispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Trabzonspor'un sahasında Kayserispor'u 6-2 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Bordo mavili ekip, Süper Lig'de ilk devrenin kapanış haftasında sahasında ağırladığı Kaysersipor'u 6-2'lik skorla devirdi.

Ev sahibinde golleri Alexander Sörloth (2), Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge (2) ve Abdülkadir Parmak'tan geldi. adına golleri Ömer Uzun ve Artem Kravets kaydetti.

Spor yazarları bu bol gollü karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zeki Uzundurukan | Fotomaç

Geçen sezondan beri bu takım öne geçiyor, skoru tutamıyor, büyük takıma yakışmayan goller yiyor. Bu hastalığa bir türlü çare bulamadı Ünal Karaman. Hep söylüyorum , yedek kulübesine maçı çözecek, yanlış değişiklikler yapmayacak bir taktisyen antrenör transfer etmeli. Teknik heyeti güçlenmeli bordo mavililerin...

Erman Özgür | Fanatik

Teknik direktörsüz, moralsiz, lige erken havlu atmaya hazırlanan Kayserispor’a karşı hücum organizasyonlarının denendiği bir antreman yapar gibiydi Trabzonspor. Sturridge ve Abdulkadir Parmak’ın kalitelerinin hissedildiği ilk yarıda Sörloth ve Nwakaeme ile bulunan gollerin dışında 5-6 tane de net fırsatı atamadılar. Kayserispor’un Ömer ile bulduğu gol ise Hasan Hüseyin’in asisti ile beraber, Trabzonspor savunmasının dengesizliğinin dikkat çekiciliğini içinde barındırıyordu. 2. yarı Trabzonspor ciddiyeti yine elden bırakmadı. Orta sahası dahil önde oynayan tüm oyuncular pozisyon buldu.

Olcay Çakır | Fotomaç

Karşılaşmanın çok da fazla denk güçlerin mücadelesi olmamasına karşın; kalesinde yine iki gol gören Trabzonspor'un ligin ikinci yarısına bu sorununu da taşıyıp taşımayacağı merak konusu. Yarışırken düzeltmek, yarışırken denemek, radikal özümler üretmek elbette zor ve riskli işlerdir. Şimdi kısa da olsa verilen arada bu derse ve sınavlarına çalışma zamanı teknik ekibin...

Uğur Meleke | Hürriyet

Bordo-mavililer maçın başından sonuna kadar rahat bir futbol ortaya koydular. Ünal Karaman, Konya’da kazanan 11’i ve formasyonu bozmadı, yine 4-3-3 dizildiler, yine Sturridge sağ açıktaydı. İngiliz forvetin savunmaya yardımı yine eksikti ama muazzam kalitesi, oyun görüşü ve Sörloth’la uyumu ön plana çıktı bolca. Rakip ne kadar eksik de olsa bu sükseli galibiyet, ikinci devredeki şampiyonluk iddiasının resmi ilanı sayılabilir bence.