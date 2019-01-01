Spor yazarları, Trabzonspor - Göztepe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

'in 10. haftasında , sahasında ağırladığı 'ye 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın tek golü 31. dakikada Cameron Jerome'dan geldi.

Spor yazarları, bu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zeki Uzundurukan | Fotomaç

Trabzonspor, Göztepe maçının ilk yarısını boşa geçirdi. Bordo-mavili takımı iç sahada bu kadar silik görmemiştim hiç... İkinci yarıda Göztepe skoru korumak için geriye yaslanınca Trabzonspor, rakip kalede etkili oldu. Ünal Karaman da yemin etmişçesine her Avrupa maçı öncesinde takımın ciğerini söküyor adeta. Dün de Hüseyin-İvanildo ikilisinden tandemi oluşturarak adeta intihar etti. Bir takımda en son bozulacak ikili, savunmadaki ikilidir. Ve Ünal hocanın buraya her dokunuşu hüsranı getirdi Trabzonspor'a..

Aksal Yavuz | Milliyet

Puana, morale hasret Göztepe, kapandıkça kapandı… Trabzonspor’un o oyunla golü bulması iğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi; rakip kalede Beto gibi bir kaleci olunca…Trabzonspor kötü oynadı tamam da, 59. Dakikada verilmeyen net bir penaltısı var, o penaltı verilmiş olsaydı skor çok daha farklı olabilirdi; bordo-mavili oyuncuların kötü başladıkları maçta moralleri yerine gelecek kalan dakikalarda, tribünlerin de desteğiyle daha coşkulu, arzulu, iştahlı oynayabilirlerdi; golü attıktan sonra Göztepe’nin moral bulup oynadığı, mücadele ettiği gibi…

Olcay Çakır | Fotomaç

Dün akşam anlamadığım, bu kadar sakatlığa rağmen, özellikle oyunun son bölümünde yine doğru ve kendi oyununu adeta küllerinden bulabiliyor olma kabiliyeti Trabzonspor'un. Pozisyonlar bulması, eski kimliğine bürünebilmesi umut verici aslında. Kazanma arzusu ve azmini tüm hatalarına, eksiklerine, sakatlarına rağmen sahaya yansıtabiliyor olması çok önemli. Kabul edelim ki, bu kadar sakatı bir arada olup, yeni isimlerle aynı futbolu üretebiliyor olmak saygı duyulması gereken bir durum ayrıca! Ayrıca fikstüre bakıp iki hafta evimizdeyiz durumunu "avantaj" olarak değerlendirenlerin yakın tarihlerde olan bitenleri unutmuş olmalarını da anlamamıştım itiraf edeyim..

İskender Günen | Sabah

Üretkenlikten uzak bir oyun. Bunun en önemli nedenlerinden birisi orta alan yetersizliği... Orta alan bir takımın kalbi ise Trabzonspor'da dün ritim bozukluğu vardı. Maç başlangıcı Doğan ve Ahmet Canbaz gibi iki genç ve deneyimsiz oyuncu ile birlikte Sosa… Karşı taraf ise Castro, Soner ve de Mossoro gibi teknik becerisi yüksek ayağa pası iyi yapan üçlü. Doğaldır ki böylesi bir eşleşmede Göztepe daha ağır basan taraf oldu. Savunmada Hosseini olmayınca sorunlar başlıyor. Maçın en iyi oyuncusu Jerome eşleştiği Hüseyin ile girdiği her mücadeleden galip çıktı.

Cemal Ersen | Milliyet

Trabzonspor ikinci yarıda eşitlik sayısı için büyük uğraş verdi. Bu sezon bu kadar istekli oynadığı bir bölüm görmedim. Çok istedi, çabaladı, pozisyon üretti, olmadı.

Top rakipte iken savunmaya hızlı dönen Göztepe engeli aşmak kolay değildi. Hele karşınızda Beto gibi bir efsane varsa. Genç file bekçisi Uğurcan’ın tek başına kazandırdığı puanlara bakarsanız, Trabzonspor’un kaybettiklerine hayıflanmaya hakkı yok sanırım.