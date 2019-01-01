Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında ile 'ı karşı karşıya getiren mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada bordo-mavili ekip 50. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 90. dakikada Yuto Nagatomo'dan geldi.

Spor yazarları bu zorlu mücadeleyi yorumladı.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Trabzonspor’un maça karakterini veren takım olması beklenendi. Ancak öyle olmadı. Obi, Sosa, Hosseini üçlüsünde Hosseini ve Obi’ye bütün savunma işlerini verip Sosa’yı serbest bırakacak bir oyun kuruyorsanız durum farklı olabilir. O tek başına işi değiştirecek dokunuşlar yapabilir. Ancak dünkü orta saha görevlendirmelerinde oyuna karakterini veren Galatasaray oldu. Şanssızlıkları, gol yapacak bir yeteneğe sahip olmayışlarıydı. Adem de kendi standardının altındaydı.

Muslera varken onu yazmadan olmaz. Varlığı bile rakibin şut kalitesini etkiliyor. Ömer yine ekstra çalışıyor. Nagatomo’nun sezon başından bu yana hücum planında var olduğu yerde sahneye çıkıp golü buluşunu ödüllendirmek lazım.

Uğur Meleke | Hürriyet

Galatasaray orta sahasının bu sezonki en büyük problemi ‘gerçekçilik’... Dünyada merkez orta saha oyuncularının bu kadar rahat top oynadığı, pozisyon bilincinin bu denli zayıf olduğu ve bu kadar çok top kaybı lüksüne sahip bu seviyede başka bir takım var mıdır şüpheliyim doğrusu. Galatasaray orta sahası dün ilk bir saatte yine gerçekçilikten uzaktı, yine hayalciydi, bu sene defalarca izledik bu senaryoyu.

Trabzonspor içinse skoru koruyamamalarına rağmen yine artı hanesinin güçlü olduğu bir gün yaşandığını söyleyebiliriz: Takımın en kaliteli 5 futbolcusundan üçü Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Abdülkadir Parmak’ın eksik olduğu birçok maçı az hasarla atlattılar. Üstelik dün Ekuban’ın canlı dönüşü de dikkat çekici. Sanki hiç sakatlık geçirmemiş, bıraktığı yerden devam edercesine döndü Ganalı.

Şansal Büyüka | Milliyet

Sinemaya gidersiniz, filmden önce yarım saat reklamlar oynar… Reklamların biri biter, bir diğeri başlar… Trabzonspor - Galatasaray maçının ilk yarım saatini de kendinizi reklamları izlemiş gibi kabul edin… Çünkü futbol bu yarım saatte sahaya uğramadı…

Galatasaray’da Lemina’nın sakatlanıp çıkışı, bu alanda direnişi düşürse de, Seri işi toparlamayı başardı… Nagatomo‘nun arkasına adam kaçırması Pereira‘ya sıkça hücuma çıkma fırsatları yarattı… Ama Nagatomo, son dakikada attığı beraberlik golüyle, hemen ardından kendi kale sahası içinde hayati müdahalesi ile bütün günahlarını ödeyip sevaba bile geçti…

Bir de Ömer Bayram… Biliyoruz, Pereira “sütten çıkmış ak kaşık“ değil, buna rağmen yaptığını 7 yaşında çocuk yapmaz… Ömer Bayram yatıp kalkıp dua etsin kartın rengi sarıda kaldı… O erken dakikada Galatasaray‘ı bir kişi eksik bıraksa, kıyamet kopar, bu yanlışın altından kalkamazdı…

Galatasaray ikinci yarıda rakibi kadar atak geliştirse, ceza alanı içinde dolaşsa bile, bir - iki pozisyon dışında çok da akılda kalan bir tehlike yaratamadı... Nitekim beraberlk golünü de, bir golcü değil, bir savunmacı attı... Galatasaray golcülerinin sakatlığının bedelini gerçekten çok ağır ödüyor…

İlk yarıyı unutun, ikinci yarıdaki futbolla teselli bulun....

Erman Toroğlu | Fotomaç

İsmi büyük maç… Ama futbol olarak küçük maç oldu. İnsan bu iki takımın mücadelesinden çok daha farklı pozisyonlar, kaliteli hareketler bekliyor ama maalesef 'de olmuyor. Seyirci müthiş, zemin ağır ama bu yağmura göre de fena değil. Koca ilk yarı iki teknik adam oynattıkları futbolla milleti uyuttular. Gol olunca oyun hareketlendi ama yine kalite yok. Mücadele var, pozisyonlar var, kalite yüzde 10... Trabzonspor golü attı, Galatasaray baktı ki iş gidiyor bütün gücünü kullanarak hücum etmeye başladı. Bordo-mavili oyuncular burada büyük bir hata yaptı. Galatasaray'ın getirdiği topları uzun uzun vurmaya başladılar. Ayağa top yapsalar, iki yön değiştirseler Galatasaray'ın arka tarafı olduğu gibi gole açık.

Yapmadılar... Ceza alanı çizgisi üzerinde 10 kişiyle defans yapmaya başladılar. Galatasaray baskılı gözüktü ama gözüktü… Onlar da fazla bir şey yapmadı. Galatasaray'ın 15-20 dakikalık baskısından sonra Trabzon yavaş yavaş çıkmaya başladı ama burada da topları iyi yerlerde kullanmadılar.

Final paslarında hatalar yaptılar.

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Güntekin Onay | Hürriyet

Trabzonspor, 1-0 önde oynadığı bölümde Galatasaray’ın bıraktığı geniş alanları iyi kullanamadı. Bulduğu 2 net fırsatı da Sörloth ile değerlendiremedi. Bordo mavililer şartlar galibiyet için bu kadar uygun iken Galatasaray her türlü riski almışken önemli bir fırsatı tepti. Galatasaray ise dün oynadığı futbolun ve sonucun ötesinde en azından yenilgiyi kabul etmeyen görüntüsüyle, maça asılmasıyla haftalar sonra taraftarını memnun etti.

Levent Tüzemen | Fotomaç

Son haftaların en çok eleştirilen ismi Nagatomo sonuca isyan eden Galatasaraylı oyuncuların meşalesi oldu ve attığı mükemmel golle takımını zirve yarışında tuttu. Terim maçı çevirmek adına Donk'u bile ileri yolladı. Bu beraberlik Galatasaray'a ciddi bir moral olacaktır. Çünkü Trabzon'da kaybedilecek üç puan tüm camiayı demorolize edeceği gibi taraftarı da küstürecekti. Galatasaraylı oyuncular ilk kez, özellikle ikinci yarıda golü yedikten sonra teslimiyetçi bir ruha bürünmeyip skoru çevirmek adına yürekli ve inançlı bir mücadele ortaya koydu.

Ercan Taner | Sözcü

Futbol adına çok şey beklediğim maçın seyri, ilk yarıda çok zevk vermezken, ikinci yarıdaki tempo, mutlaka seyircileri mutlu etmiştir. Sörloth, on üçüncü maçında sekizinci golünü atarken, Sosa usta, çok iyi orta yaptı. Trabzonspor'un golden sonra kapanmasıyla, Galatasaray riskli oyuna döndü. Bu oyunda, ya ikinci golü yersiniz, ya da istediğiniz puanı alırsınız veya mecburiyetten futbola başladığı yıllarda santrfor olan Adem'le, gol yollarında etkisiz kalıp kaybedersiniz… Nagatomo tam bir samuray gibi en kritik anda ortaya çıktı ve Galatasaray'ın ilerde çok işine yarayacak gole imza attı… Bu gol bence tam bir hayat öpücüğü oldu Galatasaray için.

İlker Yasin | Hürriyet

Maçı Trabzon golünün öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak lazım. Yediği golden sonra savaşma kararı alan ve “Trabzon’dan puansız ayrılmayacağım” diyen, safraları Feghouli, Lemina ve Belhanda’yı çıkarıp Jimmy, Emre Mor gibi oyuncuları sahaya süren Galatasaray 3-0 kaybedebileceği bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

“Trabzonspor Abdulkadir Parmak’ı mı Galatasaray Babel’i mi daha çok arayacak” dedim maç öncesinde. Galatasaray Babel’i daha çok aradı. Tecrübe, tutucu ve korkak yapar, hayal ettirmez, anda ve gelecekteki tehlikelerle baş etmek, geçmişin bilgeliği ile değil hayal gücü ile gerçekleşir. Terim maç öncesinde “Kalan 5 maçta 15 puana talibiz” dedi ama oyuna söylediklerini tekzip eden kontrollü ve savunma hesaplı bir zihniyetle başladı.

Futbolda genel kural: Atamayana atarlar ve 1-0 yenilgiyle 3-0’lık mağlubiyetin bir farkı yoktur. Terim 50. dakikadan sonra aldığı risklerle 1 puanla İstanbul’a dönüyor ... Ama oyunun üstünlüğüne paralel galibiyet Trabzonspor’un olmalıydı.