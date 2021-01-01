Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Spor yazarları Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Bu sonuç, Pelkas’ın kişisel bir başarısıydı. Alanı geçişi, şut tercihi, her şeyiyle... Sonrasında oyundan çıkışı ise topu zaten alacak olan Trabzonspor’a ikram gibi oldu. Hakemin Bakasetas’ın yüzüne, Valencia’nın koluyla müdahalesine penaltı çalmayışı Bulut’un şansı oldu.

Açık söylemek gerekirse Fenerbahçe ilk 11’ini gördüğümde bu Erol Bulut’un kadrosu olmaz dedim. Mert Hakan ve Sosa’yı önde Mesut’la desteklemek yumuşak bir yapı oluşturacaktı ve Bakasetas için bundan daha ideal bir yapı olamazdı. 35’ten sonra da oyun buna evrildi zaten. Ancak öncesinde planın iyi işlediğini söylemek lazım.

35’ten devre sonuna kadarki oyun hakimiyetin elden kaçtığını gösteriyordu. Ve çözüm de Pelkas’ı merkeze alıp Mesut’u Valencia’yla değiştirmek olmalıydı. Ama Erol Bulut bekledi. Bu, Mert Hakan ve Sosa’yı da yıprattı. Bu, aslında Bulut açısından temel bir sorun.

Öncül değil reaktif değişiklik yapıyor. Aslında reaktif de değil, bıçak kemiğe dayanınca demeli. Sorun ortaya çıkıyor ama dokunmadan büyümesini bekliyor. Ve böyle olunca da sorun her yeri etkiliyor.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Mesut ve Osayi "Beni çıkar" diye bağırıyordu. Erol Bulut, bir 5-6 dakika geç kalsa da Mesut'u oyundan aldı ve Pelkas'ı 10 numaraya çekti. Bu oyuncu kanatta oynadığında sıradan bir hale bürünüyor. Lakin 10 numaraya geçtiğinde neredeyse yüzde 100 etkisini artırıyor.

Bulut, ilk kez Ferdi'yi doğru bir şekilde sol öne attı. Bu oyuncu da sağ kanatta oynayamıyor. Novak'ı alıp 5'li savunmaya döndü. Bu değişiklik sonrası öndeki oyunculardan kontra ve top tutması beklenir. Ama yapamadı F.Bahçeliler.

Gelelim bu maçtan çıkan sonuçlara; Herhalde Caner bir süre daha oynamaz. Pek de ihtiyaç yok. Pelkas 10 numara değilse santrafor oynasın bence. Kanatta olmuyor ne yazık ki. Ve Mesut Özil. Özil bu haliyle oynamaz. Kusura bakmasın. Son yarım saat son yarım saat oynar, milli arada 2 hazırlık maçında maç temposu kazandırılır. İlla oynayacaksa Pelkas santrafora geçsin.

Şansal Büyüka - Milliyet

Fenerbahçe çok önemli bir maçı kazandı. Bir maçtan fazlasını kazandı. Yeniden hayata döndü. Yeniden zirveye tutundu.

Büyük maç kazanmayı hatırladı. Szalai sol kenarı çok iyi kullandı. Hücuma etkili çıktı, bunu yaparken savunmada derin koridorlar bırakmadı. Sağda da Osayi Samuel bu kenarı önlü-arkalı çok iyi kullandı. Fenerbahçe, kenarları bu kadar sağlam kapatınca, Trabzonspor’un hücumdaki iki büyük kozu Ekuban ile Nwakaeme özellikle ilk yarıda kımıldayacak alan bulamadı.

Popülizmi seviyoruz, gerçeklerden kaçıyoruz. Mesut Özil transferi dünyayı, İrfan Can transferi Türkiye‘yi ayağa kaldırdı. Normal, büyük transferler... Ancak kim gelirse gelsin, güncel koşullarda Fenerbahçe’nin oyun patronu, saha içi patronu Pelkas‘tır. Diğer oyunculara yer açmak için Pelkas çizgiye atılamaz. Pelkas santrfor arkası oynar, başkaları nerede oynarsa oynasın.

Ali Ece - Fanatik

Erol Bulut’un mutlaka son maçlardan farklı şeyler yapması gerekiyordu, yaptı: Sol beke çektiği Szalai ilk yarıda kaleci Uğurcan ile beraber sahanın en iyisiydi.

Erol Bulut’un mutlaka topu rakibe bırakma-bırakmama meselesi yerine Fenerbahçe’nin topu alınca ne zaman ne yapmalı meselesine odaklanması gerekiyordu: Dakikalar 10’u gösterdiğinde Fenerbahçe %70 oranda topa sahip olmuştu, ilk 30 dakikada da uzun süredir en iyi maçlarını oynayan Sosa ve Mert Hakan ile topu çok iyi yönlendirerek Trabzon deplasmanında üstün bir oyun sergiledi, Uğurcan’ın eldivenli büyücülüklerine takıldı.

Topu rakibe bırakmak-bırakmamak üzerine enerji harcamak yerine top kadronda yer alan yetenekli ayaklara gelince neler yapmak gerektiğini düşünmek galibiyet şansını arttırmadı mı?

Uğur Meleke - Fanatik

Maçta 62’nci dakikaydı. Trabzonspor bir hücumu tamamlayamamış, Fenerbahçeliler nadir buldukları bir hızlı hücum fırsatı yakalamışlardı. Savunmadan iyi bir pas geldi Mesut’a... Mesut topla orta çizgiye doğru hareketlendi. Trabzonspor savunmada eksik.

Mesut’un önünde koca bir saha var. Mesut önündeki bomboş alanı driplingle gitmek yerine durdu, sağa baktı ve hücuma katılmakta olan Pelkas’a attı topu. Daha doğrusu arkasına attı Pelkas’ın! Pelkas geriye dönüp topu alırken Trabzon savunması da doğal pozisyonlarına geçti zaten...

Sahada gezinen Mesut ve Samuel gibilerin sırayla çıkması, aldığı her dakikayı efektif kullanan Ferdi’nin girişi, Pelkas’ın kendini daha iyi hissettiği on numara rolüne geçişiyle Fenerbahçe tekrar oyuna dahil oldu.

Ve bu sezonun kader adamı Pelkas’ın golü geldi peşinden. Sanırım ligin geri kalanında Erol Bulut’un tahtaya ilk yazacağı isim olacaktır Pelkas. Hatta Fenerbahçe’nin sezonun geri kalanında 4-4-Pelkas-1’den şaşmaması lazım sanki. Çünkü Fenerbahçe’de takım durduğunda durmayan, tek başına maç kazandırabilen tek adam o.