Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için ne dedi

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından spor yazarlarının gündeminde kaleci Uğurcan vardı.

Süper Lig'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 bordo mavili ekip kazanırken Uğurcan kurtarışları Sörloth da attığı golle yıldızlaştı. Spor yazarları bu iki isimden övgüyle bahsederken Uğurcan'a şapka çıkarırıldı.

Mehmet Demirkol | Fanatik

"Atan-tutan skoru belirledi. Sörloth ve Uğurcan kahramanca performanslar sergilediler. Vedat ve vasat bile değildi. Dengeyi Trabzonspor lehine bozan bu oldu. Fenerbahçe oyunu domine etti ama Uğurcan ve Sörloth’un ekstra performansları Trabzonspor’a hak edilmiş bir galibiyet getirdi."

Uğur Meleke | Hürriyet

"Fenerbahçe bir geçiş oyunu ustası. Yanal, rakibin tamamlayamadığı hücumlarda yapılan çıkışlara bayılıyor. Ama Trabzon’un yeni transferi n’Diaye de bir geçiş oyunu katili. Çok kritik anlarda çok kritik hücumlar kesti Ndiaye."

Ömer Üründül | Sabah

"Fenerbahçe dün maçı ilk yarıda kaybetti. Çünkü Trabzonspor ilk 45 dakikada, maçın başında yediği gol yüzünden mecburen açık oynuyor, kaliteli orta sahasının pres yeterliliği ve devamlılığı olmadığı için de çok büyük boşluklar veriyordu. İkinci yarıda ise futbolumuzdaki set oyunundaki genel yetersizlik Fenerbahçe için de gözler önüne serildi. Kapanan rakip karşısında yoğun baskıya rağmen sadece tek pozisyon bulabildiler, onu da Uğurcan kurtardı."

Cemal Ersen | Milliyet

"İnanın Trabzonspor son dönemlerde bu kadar baskı yediği bir maç oynamamıştır. Buna karşılık bu denli mücadele edip yorulmamıştır. Futbol şansı çokça yanında olsa da dün gecenin kahramanı kuşkusuz kaleci Uğurcan idi. İnanılmaz işler yaptı. Trabzonspor maçı kazandı ve Fenerbahçe’nin sıralamada üzerine çıktı ise aslan payı genç file bekçisinindir."