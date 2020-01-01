Spor yazarları, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol (Fanatik)

Falette sakatlanıp çıkınca savunmasındaki 4 oyuncudan 3’ü orta saha orijinli oldu. Daha önemlisi eldeki en iyi orta saha Gustavo yerinden oldu. Trabzon’da ise Ndiaye çıkınca Guilherme hem takımı çıkaran hem hücumda oyunun pas merkezi oldu. Sörloth geri kalanlarla ayı türden değil gibi. Sadece fizik olarak değil, çabukluk, kararlılık, adanmışlık her anlamda geri kalan herkesten farklı. Bu tip bir gelişme bu topraklarda az görülmüştür. Luis Gustavo da bu dağınıklık içinde görev bilinciyle takdire şayan.

Uğur Meleke (Hürriyet)

Bordo-mavili ekip ilk devrede N’diaye’nin on numarada tercih edilmesi sebebiyle daha düşük viteste kalırken, onun yerine yetenekli Guilherme’nin girmesiyle oyun aklını tazeledi. 46 ile 70 arası oyunun hakimiydi, pozisyonları da golleri de o bölümde geldi zaten. Son çeyrekte Fenerbahçe’nin oyununu radikal biçimde değiştiren faktörse Ferdi ve Zajc’ın yarattıkları hareketlilikti.

Ercan Taner (Sözcü)

Artık seri yakalamak zorundaydı Fenerbahçe. Fakat 90 dakikaya aynı oyunu yayamak, tempoyu yönlendirememek, bütün oyuncuların aynı hırs ve isteği gösterememesi, son dakikada beraberliği ancak getirebildi. Bunun adı, her geçen hafta tükenen umutlardır. Falette'in zamana ihtiyacı var. Takıma alışma süreci bazen kolay değil bu oyunda. Ben, Zajc konusunu merak ediyorum. Çok yetenekli ama çok az oynuyor, şans bulamıyor. Enteresan! İddia ediyorum; ısrar edilseydi bu takımın bankosu olurdu.

İlker Yağcıoğlu (Takvim)

Kupa maçlarında alınan 2-1'lik sonuç tam anlamıyla turu ikinci maçında taşımak demektir. Deplasmanda oynayanın çok üzüleceği, ev sahibinin ise çok sevineceği bir skor değildir. Bu yüzden İstanbul'da bizi müthiş bir rövanş bekliyor olacak. Dün gece maçın ilk devresinde takımlar gol atmayı değil, yememeyi düşündüğü için sıkıcı, temposuz ve pozisyonsuz bir maç izledik. Trabzon baskı yapmadı. Bu Fenerbahçe'nin işine geldi. .

İlker Yasin (Hürriyet)

En iyi oynadığı yerden F.Bahçe gol yedi. Jailson’la Gustavo arasındaki hatadan kaynaklanan alana çok iyi hamle yapan Sörloth ikinci yarının başında golü attı. Rize maçının kötüsü Guilherme ikinci yarı Trabzonspor’a pas istasyonu olarak, dripling yaparak hücum hamlelerinde büyük canlılık getirdi. 66’da Ekuban’ın sağdan ortasında Trabzon sol beki penaltı noktası üzerinden net vurdu. F.Bahçe dün kazanabilirdi. Kaleci Erce’nin kurtardığı net pozisyonlar var. 82’de Ekici’nin ortasına Muriç vurduğu kafayla F.Bahçe’yi finale ortak etti.