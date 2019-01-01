Spor yazarları Trabzonspor - Denizlispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'un evinde Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında Yukatel 'u ağırlayan , rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki dört maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Yukatel Denizlispor ise son dört maçındaki üçüncü galibiyetini alarak yükselişini sürdürdü.

Bordo-mavili ekip karşılaşmanın ilk yarısını Oğuz Yılmaz'ın 21. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren goller ise 59 ve 82. dakikalarda eski bir Trabzonsporlu olan Hugo Rodallega'dan geldi. Kolombiyalı oyuncu, attığı gollerden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı.

Spor yazarları Trabzonspor - Denizlispor mücadelesini yorumladı.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Trabzonspor’un özellikle orta sahada bu kadar dağınık olduğu maçları daha önce de gördük. Fakat hücumda bu kadar çözüm üretmekten uzak kalışları bu sezon ilk kez oluyor. Denizlispor tahmin edilebilir bir şekilde ceza sahası önü savunması kurmaya çalıştı ama bunda çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Trabzonspor hücumdaki bütün hareketsizliğine rağmen ilk yarıda öne geçti. Farkı artıracak şanslar da buldu. 2. yarıdaysa anlaşılmaz bir şekilde sürekli göbekten pozisyona girmeye çalıştılar. Enine hiç genişlemediler. Pereira ve Novak’ı öne süremediler. Muhtemelen Barrow ve Sacko’nun hızından çekindiler. Denizli’nin iri savunması için çok kolay bir oyun oldu bu. Orta sahada Obi Mikel çoğu zaman tek başına rakibi karşılamak zorunda kaldı. Hem kanatlarda hem merkezde sayısal olarak az kalabildiler. Rodallega’nın herşeyi olduğu Denizli hücumunu neredeyse zorla dirilttiler.

Olcay Çakır | Fotomaç

Mazeretlerin bittiğini ve yeni bir dönemin başladığını baştan belirtelim. Artık hiçbir şey eskisi olmamalı. Trabzonspor kupa mesaileri, sakatlıklar derken önemli bir süreçten geçti. Geçerken de yaşanan durumu izah edilebilir mazeretler üzerinden okumaya çalıştı herkes. Sakatlıkların iyileştiği, hedefin belirginleştiği süreçte karşınıza çıkan böylesi güzel bir fırsatı "temposuz" bir oyunla bu hale getirmenin izahı merak konusu.

Temposu olmayan, rakip ataklarında karşılama noktasında olmayan, direkt defans önünde karşılamaya çalışan, pozisyon veren Trabzonspor şok gibi gözükse de kalesinde iki gol gördü. Hamleler Denizli takımının planlarını işletirken, Trabzonspor'un daha da hata yapmasına sebep oldu. Temposuz, rakibe yerleşmek için zaman tanıyan Trabzonspor'un dün akşam kazanması bireysel performanslara kalmıştı. Sturridge onu bir bölümde yaptı. Yusuf biraz yaptı. Pereira biraz yaptı. Sahaya konulan akıl bireyselliğin önüne geçti. Eski oyuncu performansı, rakiplerin kazandığı hafta kazanamama. Ortada 'psikolojik ve de kronik stres var' dedirtmeye devam etti.

Zeki Uzundurukan | Fotomaç

Ey Trabzonspor, sen kazansan, ikinci sıraya yükseleceksin. Evindeki maçı kaybediyorsun. Hem de kötü oynayarak. Öne geçtiği maçları neden tutamıyor bu takım Ünal hoca? Geçen sezondan beri bu Trabzonspor, öne geçiyor, maçı tutamıyor. Böyle şampiyon olunmaz, böyle büyük takım olunmaz, böyle büyük hoca olunmaz. Bunu bilesin Ünal Karaman! Bir de Sosa neden bu kadar formsuz ve isteksiz? Daha devre bitmeden menajerini Trabzon'a çağırıp, ücretinde neredeyse yarı yarıya indirip talep ettiğiniz için mi acaba? Neydi bu kadar aceleniz tıkır tıkır oynayan bir Sosa vardı oysa...

Yazık oldu yazık! Böyle oynamaya devam ederseniz, Şenol Güneş Stadı'nda boş tribünlere oynarsınız! Ünal Karaman'ın acilen şapkasını önüne koyup, bu yanlışlarından dönmesi şart! Yoksa bu kafa ile sezonu zor tamamlar Ünal hoca! Benden söylemesi!

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Aksal Yavuz | Milliyet

Bu tip maçlarda seyirci desteğini arkanıza alarak kendi oyununuzu rakibinize kabul ettirip, ikinci golü atamazsanız, rakibe moral verir, oynama iştahını artırmış olursunuz, nitekim dün de öyle oldu. Böyle bir Trabzonspor’a Denizlisporlu futbolcular da şaşırmışlardır! Öyle ya, ne umdular, karşılarında nasıl bir Trabzonspor buldular! Dahası böyle bir Trabzonspor’u hatta böyle bir skoru, başta Trabzonsporlular olmak üzere futbolseverler rüyalarında görse inanmazlardı. ’u 10 kişi yenen o takım değildi sanki.

Mehmet Özdilek, Trabzonspor’u iyi analiz etmiş… Takımı iyi oynayarak galibiyeti anasının ak sütü hak etti. Mehmet hoca da muhtemelen böyle bir Trabzonspor beklemiyordu; mücadele etmeyen, koşmayan, rakibi kovalamayan, takımını hiç ama hiç zorlamayan. Hal böyle olunca sahne Sacko, Barrow ve Rodallega’ya kaldı… Onlar oynadı, bordo-mavili oyuncular izlemekle yetindi, Ünal Karaman’ın izlediği gibi. Karaman’ın yanlış oyuncu tercihleri de çabası.

Ergun Ata | Fanatik

Trabzonspor, rakibinin kendisini rahatsız edebilecek bir görüntü verememesinden cesaretle, ilk 15 dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu. Özellikle Sosa destekli Yusuf ve Sturridge’in dönüşümlü kullandıkları sağ kulvardan taşınan toplarla Denizlispor kalesinde ardı sıra tehlikeler oluşturdu. Bu pozisyonlarda Obi Mikel’in yapamadığını Oğuz ters vuruşla gerçekleştirdi. Böylece konuk ekip puan için gol, gol için de rakip kaleye gitmek gerektiğini hatırladı. Maç keyifle izlenir bir hal aldı. Coşkulu taraftar desteğini arkasına alan Bordo-Mavililer, bu bölümde de etkili oldu, net pozisyonlar üretti, ancak kendini rahatlatacak ikinci golü bulamadı. Mehmet Özdilek, 2. yarıya çıkarken Lopes hamlesiyle ev sahibi ekibin rahat geldiği kulvara önlem aldı. Estupinan takviyesini yaptığı anda da Rodallega eşitlik sayısını buldu. Ünal Karaman müdahaleleri bundan sonra geldi, Ekuban ve Abdülkadir Parmak ile hücum bölgesine taze kan verdi. Artık risk alan taraftı, pozisyonlar buldu, ama ciddi tehlikeler de yaşadı. Nitekim bunlardan birinde Rodallega faturayı kesti!