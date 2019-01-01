Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 yendiği derbinin ardından spor yazarlarının maç yorumlarını derledik.

Oktay Derelioğlu (Takvim)

Beşiktaş kader maçı niteliği taşıyan maçından hem skor hem de oyun olarak büyük bir hayal kırıklığı ile ayrıldı.

Trabzonspor da Beşiktaş gibi yaralı bir takımdı. Bordo Mavililer saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak Beşiktaş’ı yendi.

Orta alanda Sosa ve Mikel çok etkili oynadı. Beşiktaş ise Atiba, Oğuzhan, Boyd ve Diaby maçta çok kötü bir görüntü çizdi.

Beşiktaş’ın mevcut yabancılarına bakınca “Quaresma neden gitti?” diye soruyorum.

Ahmet Çakar (Sabah)

Beşiktaş’ta kan kaybı süratle devam ediyor. Sezona iyi başlamadılar, iyi oynamıyorlar ve art arda mağlubiyetler yaşıyorlar.

Bu skorlardan sonra Avcı ne yapacak bilmiyorum. Başkan istifa etti. Beşiktaş en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve nasıl toparlanacakları konusunda bir reçete yok.

Cem Dizdar (Fanatik)

Trabzon sahada ve top oynuyor, ya Beşiktaş’ı gören var mı? Burak’ı, Nkoudou’yu, Diaby’yi? Bu oyun sadece oyuncu yetersizliği ya da teknik adamla açıklanabilir mi?

Trabzonspor için belki sonuç değil ama skor şaşırtıcı. Beşiktaş için hemen her şey şaşırtıcı olsa gerek.

Erman Toroğlu (Sabah)

Beşiktaş büyük bir çöküntünün içinde. Yeni transferler kaliteli değil. O zamanlar bunları söyledim ve çok küfür yedim. Karadenizlilerin dediği gibi; şimdi noldi?

Şenol Güneş yönetim ve seyirci arasında tampon oluşturuyordu. Çünkü seyirci Şenol’u sevmişti ama Fikret Orman’ı hiç sevmedi.

Orman, gönlündeki aşkını yani Abdullah Avcı’yı 4 sene sonra Beşiktaş’a getirdi. Artık ikisi de elele kolkola Bodrum’a giderler.

Lemi Çelik (Sözcü)

Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. Müsabaka boyunca çok iyi pas yaptı ve kanatları iyi kullandı. Hızlı oynarak pozisyon üretti. Kendi sahasında rahat bir galibiyet aldı.

Beşiktaş ise kan kaybetmeye devam ediyor. Bu kadroyla başarılı olm şansları yok. Burak Yılmaz olmasaydı, Trabzonspor kalesine bile gidemeyeceklerdi.

Attila Gökçe (Milliyet)

Başkan Fikret Orman öfkeyle ayağa kalktı ve olağanüstü kongre kararıyla yerine oturdu. Abdullah Avcı, kaosun ortasında yalnız kaldı.

Taraftar gruplarında onu destekleyenler kadar homurdananlar da var. 13 Ekime kadar yeni adaylar çıkıp imzaları denkleyerek liste yapacak fırsatı bulabilirler mi?

İş sonunda “Yine bana geldiler” demekse, Beşiktaş’a karşı çok ayıp oldu. Zaman ve enerji kaybettiler. Elbette üç puandan daha büyük bir kayıp bu!

Erman Özgür (Fanatik)

Fırtına galibiyeti sonuna kadar hak etti. Abdullah Avcı’nın geçtiğimiz haftasında bahsettiği iyi sinyaller nedir? Bu sorunun cevabını henüz Abdullah Avcı’dan başka bilen biri yok. Çünkü Beşiktaş ne top rakipte ne de kendindeyken iyi bir görüntü vermiyor.

Ali Ece (Fanatik)

Berbat mali durumun nedenlerini ve sahaya yansıyan kötü etkilerini açıklamak yerine kendi kendisine “plastik destek” oluşturmaya çalışan “gelgit”li başkan bir tarafta...

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Diğer tarafta ise belki de ülkenin en zenginlerinden birisi olmasına rağmen kulübün mali bekası için sadece gerçekleri söyleyip kuruşun hesabını yapan Ahmet Ağaoğlu.

Ahmet beyin erkenden akılcı bir planla oluşturduğu bir takım, çalışmak yerine getirdiği yeni teknik direktörle ilgili şarkı söylemeyi tercih eden Fikret beyin günü kurtarmak adına geleceği daha fazla ipotek ettirirken kuramadığı bir takım.

Yönetmek ve yönetememek farkıydı…