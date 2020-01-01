Spor yazarları, Trabzonspor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış haftasında Beşiktaş, deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

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Bordo-mavili ekipte Flavio, 63. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Erman Özgür | Fanatik

Maçın başında topla daha fazla oynayan Trabzonspor, sahneye çıkması beklenen özel oyuncuları için neredeyse kayıp ilanı verecekti. Guilherme, Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür, adeta gezinip durunca ceza sahasına giremeyen pozisyon bulamayan ama istatistiklere göre maçın tek hakimi gibi görünen Trabzonspor oldu. Beşiktaş tarafında ise durum daha vahimdi. Üç pası bir arada yapamayan, çabuk çıkamayan sahaya yayılmayı beceremeyen lı oyuncular topun arkasından koşarken ceza sahasına girmeden Boyd’un körün taşı misali attığı tek şutla skoru da almayı başardılar. Bu gol adeta ilaç gibi geldi kötü oyuna. Trabzonspor’un oyunu geniş alanda oynamaya başlaması ile daha rahat alan bulan ve pas yapan Beşiktaş 2. yarıda Flavio’nun penaltı yaptırıp atılmasıyla Mensah’la golü bulup skor olarak da rahatladı. Lens, fişi çekti. Abdulkadir’in golü ise Trabzon’a ilaç olamadı. Sonuçta gerektiği gibi oynadığı maçta Trabzonspor’un büyük güç kaybetmiş kadrosunu önce durdurup sonra vurmayı başararak sezona çok önemli bir galibiyetle başlayan taraf Beşiktaş oldu.

Ali Ece | Fanatik

Sergen Yalçın-Murat Şahin ikilisi ise kendi eksiklerini gerçekçi şekilde analiz ederek öncelikle eksiklerin üstünü kolektif şekilde örtmek için daha geçiş oyunu ağırlıklı bir planla Beşiktaş’ı sahaya sürdüler. Nwakaeme’yi etkisizleştirmek adına Hasiç’in sağ ön kadar ikinci bir sağ bek gibi yaptığı defansif yardımın katkısı, bu planın özeti niteliğindeydi. Tabii ki Beşiktaş’ı öne geçiren golde Boyd’un ondan daha önce pek görmediğimiz cinsten vuruşu ekstraydı.

Güntekin Onay | Hürriyet

Siyah beyazlıların disiplinli ve sabırlı oyunu 3 puanı getiren başlıca faktördü. Trabzonspor bu kadar eksik Beşiktaş karşısında pozisyon dahi üretemezken bu kadroyla sezona hiç hazır olmadığını adeta haykırdı. Siyah beyazlılar önemli bir 3 puanı aldı ancak en az 4 kaliteli oyuncu transferi gerektiği gerçeğini gözardı etmemeli. İlerleyen haftalarda dominant oynaması gereken favori çıktığı maçlarda bu kadro kesinlikle yetersiz kalır.

Cem Dizdar | Fanatik

Beşiktaş ise ilk gittiği ve ilk şut attığında golü yaptı. Gol sonrası sakin kalıp aradığı alanları bulsalar da biri dışında - Boyd ile 42’deki- etkili hücum edemediler. Enteresandır, ilk devrenin aksine hem skor hem yedek kulübesi avantajı Beşiktaş’a çevirdi. Nihayetinde VAR üzerinden gelen penaltı kararıyla maçı kopardılar. Trabzon ise geçen sezon bulduğu oyunu Novak, Sosa, Sörloth ve Pereira’nın yokluğunda kaybetmiş görünüyor. Başlangıçlar zordur ancak bu halde bir organizasyon inşası da hayli zor görünüyor.

Lemi Çelik | Sözcü

Beşiktaş çok oyuncu kaybetmesine rağmen taktik ve oyun disiplini olarak mükemmeldi. Top rakibe geçince mükemmel şekilde topun arkasına geçip takım savunması yaptılar. Trabzonsporlu forvetlere hem boş alan bırakmadılar hem orta sahada yapmış oldukları baskı ile pas alışverişlerini kestiler. Özellikle Abdülkadir - Nwakaeme ve Ekuban arasındaki iletişmi kesince Trabzonspor'un dominant yönü olan hücum gücü otomatikman etkisiz hale getirilmiş oldu.