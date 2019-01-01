Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçı için ne dedi?

Spor yazarları, bordo mavili ekibin Basel ile 2-2 berabere kaldığı Avrupa Ligi C Grubu maçını değerlendirdiler.

Uğur Meleke - Hürriyet

İnsan dün kaçan 2 puanı görünce düşünmeden edemiyor: Sosa ve Nwakaeme 11’de başlayamazlar mıydı? Eğer gerçekten çok yorulurlarsa pazar günü Rize’de dinlendirilemezler miydi? ’le aynı fikstürü oynuyorlar doğal olarak. Basel’in Krasnodar maçı 11’inden sadece 1 oyuncu farklıydı dün. Santrfor Ademi, Cabral’ın yerini almış. Ligdeki Luzern maçında da sadece sol bek farklıymış. ’ın karşısına çıkan PSG bile ligdeki 11’ini tek bir mecburiyet dışında (IcardiNeymar) değiştirmemişti. Bizim takımlarımız niyeyse hafta sonu-hafta içi aynı 11 adamla (ya da 9-10 adamla) oynamayı başaramıyorlar. Şu kaçan puanlara üzülüyor insan.

Hakan Can - Fanatik

2-1’in hemen ardından hava topunu kaybettiğimizde Okafor’un vuruşunun çatala gitmesi inanılmaz bir talihsizlik. 19 yaşındaki genç futbolcu, 9 lig maçında tek gol atamazken, Trabzon karşısında ilk şutunda golü buldu. Sturridge geliyor. Her geçen gün yere biraz daha sağlam basıyor. Güçlendiğini görüyoruz. Kalitesini attığı birkaç pasla gösterdi. Milli maç arasından sonra çok etkili bir performans bekliyorum. Çünkü form geçici klas kalıcıdır. Bekliyoruz. Not: Seneler sonra Avrupa’da olmak çok güzel. Avrupa’dan men söz konusuyken, beraberliğe karalar bağlamamak lazım. Trabzonspor gelişiyor.

Cemal Ersen - Milliyet

Her şey yolunda giderken o ikinci golü yemek ne demek? Trabzonspor savunması ve kalecisinin yan toplarda bu kadar aciz kalmasının üzerine kafa yormalı Ünal hoca. Yazık oluyor bu kadar mücadeleye ve emeğe.

İskender Günen - Sabah

Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Sturridge, ortaya koyduğu oyunla henüz hazır olmadığını gösterdi. Kariyerli bir isim ama kimse unutmasın ki fiziksel anlamda gücünüz yoksa ne kadar yetenekli olursanız olun takıma katkı yapma şansınız yok denecek kadar az. Grubun 2. maçı 3 puana yaklaşmışken kaybedilen 2 puan… Ama Trabzonspor'un sezon başından beri yoğun maç trafiğini düşündüğümüzde bu tür sonuçlar ortaya çıkabilir.

Erman Özgür - Fanatik

Ünal Karaman benim rakibim liginin lideri, grubun favorisi, her maçta gol atmış falan hiç bakmadan çok önemli bir karar verdi. Hazır değil ya da tecrübesiz demedi, stoperdir sağ bek olmaz demedi, yaptı rotasyonu. Sosa, Nwakaeme, Pereira gibi hiç dinlenmeyen özel oyuncularını dinlendirirken Sturridge, Doğan ve Campi’ye de ‘iyi oynarsanız forma sizin’ dedi. Rotasyonun karşılığını ilk yarıda oyun olarak da skor olarak da aldı. Sörloth biraz hücumdaki arkadaşlarına ayak uydurabilse daha iyisi de olabilirdi.