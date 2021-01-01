Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
Mehmet Demirkol - Fanatik
Abdullah Avcı’nın Beşiktaş macerası sanırım ufkunu başka anlamda açmış. Karşısında tam, her şeyiyle oturmuş bir takım yoksa zaaflarını değerlendirme konusunda en iyi planları sahaya koyuyor.
Geçen sezonun zirvedeki iki takımının dün hiçbir anlamda geçen sezonki durumlarında olduğunu söylemek mümkün değil. Buruk sanırım bazı oyuncuları olduklarından daha yukarıda görüyor. En azından şu anda o seviyede olmadıkları kesin.
Abdullah Avcı'nın durumu ise bunun tam tersi. Maçı tamamen rakibinin defoları üzerine planlamıştı. Orta sahada uyguladığı hareketli baskı, kapılan topların hemen 3. bölgeye aktarılışı, Berat’ın bu oyunda üstlendiği rolü çok iyi doldurması dikkat çekiciydi.
Uğur Meleke - Hürriyet
Trabzonspor’sa 47-57 arasındaki 10 dakikayı saymazsak, müsabakanın geneline hükmeden taraftı dün. Berat, aynen ligdeki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi yine her hücumun içinde pas istasyonu olarak vardı. Yine bolca pas arası yaptı ve çok fazla duran oyunda yüksek konsantrasyonuyla ön plana çıktı.
Nwakaeme son bir aydaki çıkışını sürdürdü, yeni formasıyla mücadele eden Ömer Ali’yi zorladı. Ama maçın neticesini tayin eden yine bir kader belirleyiciydi: Süper Lig’de attığı her gol takımına puan ya da galibiyet kazandıran Ekuban, Süper Kupa’nın da kulpunu tutup müzeye getiren adamdı dün.
1 milyona alınan Ekuban’ın şu anda 10+ milyon değerinde olduğunu düşünüyorum ben. Ganalı, sanırım son yıllarda Süper Lig’e giriş yapan performans/fiyat paritesi en yüksek adam.
İskender Günen - Sabah
Orta alanda Berat, bu takımın geleceği. Bütün ikili mücadeleleri kazandı. Ve de rakipten aldığı her topu olumlu kullanma becerisi gösterdi.
Böylesi bir ortamda kupaya uzanmak Trabzonspor için önemli. Abdullah Avcı, kısıtlı kadrosuna rağmen kupasını aldı. Trabzonspor camiası için böylesi bir ortamda kupaya uzanmak gelecek için büyük ümitler taşımakta.