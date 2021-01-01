Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlayan Süper Kupa karşılaşmasını masaya yatırdı.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Abdullah Avcı’nın Beşiktaş macerası sanırım ufkunu başka anlamda açmış. Karşısında tam, her şeyiyle oturmuş bir takım yoksa zaaflarını değerlendirme konusunda en iyi planları sahaya koyuyor.

Geçen sezonun zirvedeki iki takımının dün hiçbir anlamda geçen sezonki durumlarında olduğunu söylemek mümkün değil. Buruk sanırım bazı oyuncuları olduklarından daha yukarıda görüyor. En azından şu anda o seviyede olmadıkları kesin.

Daha fazla takım

Abdullah Avcı'nın durumu ise bunun tam tersi. Maçı tamamen rakibinin defoları üzerine planlamıştı. Orta sahada uyguladığı hareketli baskı, kapılan topların hemen 3. bölgeye aktarılışı, Berat’ın bu oyunda üstlendiği rolü çok iyi doldurması dikkat çekiciydi.

Uğur Meleke - Hürriyet

’sa 47-57 arasındaki 10 dakikayı saymazsak, müsabakanın geneline hükmeden taraftı dün. Berat, aynen ligdeki maçında olduğu gibi yine her hücumun içinde pas istasyonu olarak vardı. Yine bolca pas arası yaptı ve çok fazla duran oyunda yüksek konsantrasyonuyla ön plana çıktı.

Nwakaeme son bir aydaki çıkışını sürdürdü, yeni formasıyla mücadele eden Ömer Ali’yi zorladı. Ama maçın neticesini tayin eden yine bir kader belirleyiciydi: Süper Lig’de attığı her gol takımına puan ya da galibiyet kazandıran Ekuban, Süper Kupa’nın da kulpunu tutup müzeye getiren adamdı dün.

1 milyona alınan Ekuban’ın şu anda 10+ milyon değerinde olduğunu düşünüyorum ben. Ganalı, sanırım son yıllarda Süper Lig’e giriş yapan performans/fiyat paritesi en yüksek adam.

İskender Günen - Sabah

Orta alanda Berat, bu takımın geleceği. Bütün ikili mücadeleleri kazandı. Ve de rakipten aldığı her topu olumlu kullanma becerisi gösterdi.

Böylesi bir ortamda kupaya uzanmak Trabzonspor için önemli. Abdullah Avcı, kısıtlı kadrosuna rağmen kupasını aldı. Trabzonspor camiası için böylesi bir ortamda kupaya uzanmak gelecek için büyük ümitler taşımakta.