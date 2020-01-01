Spor yazarları Trabzonspor - Başakşehir maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Trabzonspor'un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı.

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında ağırladığı Medipol ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor genel averaj farkıyla liderliğini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in ise ligdeki dört maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın 56. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

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Bordo-mavili ekibe puanı getiren gol ise 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı gol oldu.

Spor yazarları, zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı değerlendirdi.

Gürcan Bilgiç | Sabah

Kritik maçların kurtarıcı formülü, Sosa'nın kornerleri, bu kez 'ters vuruş' ile tekrar maça çekti Trabzonspor'u. Ama yine 'duvardan dönen topu kapıp, yine duvara at' sistemi işbaşındaydı. Hafta içinden maç yaparak gelen iki ekibin de yorgunluk ile baş edemedikleri, tempoyu özellikle son 20'de dibe indirmelerini de gördük. Beraberlik hiç olmazsa kalan haftanın 'başlar önde' geçmesini engelleyecek skor. Ancak sert deplasmanlar öncesinde Çimşir'in puan hesaplarında yeni bakış açıları getirecek. Okan Buruk, sessiz sedasız takımını şampiyonluk kulvarına soktu ve yılın teknik adamı olmayı hak eden yönetimle yoluna devam ediyor. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de sıkılı yumruğundan vazgeçmiyor.

Cemal Ersen | Milliyet

Trabzonspor’un iki haftada yitirdiği puan dört. Şampiyonluk yarışındaki bir takım için ciddi kayıptır tabii. Tersi olsa, en yakın takipçisinden o kadar önde bulunacaktı. Bordo-mavili ekip için sevindirici olan, oyuncu topluluğunun konan hedefi içselleştirmesi. Şampiyonluğa inanması. Dün bu ruhu gördük. Pes etmediler, vazgeçmediler ve son dakikaya kadar kazanmayı istediler.

Evet; kendi evinde galip gelememiş olmak camia için umut kırıcı görünebilir. Ama realitede yoluna devam etmek ve son sekiz haftada her maçı kazanmak için uğraş verme enerjisi, Trabzonspor’un en büyük sermayesi. Boş tribünlerde bu performans küçümsenemez. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Son iki maçta Sörloth’un sessiz kalması sürpriz değil. Kalan bölümde tüm rakipleri Norveçli’ye önlem alacak, bu kaçınılmaz. Hüseyin Çimşir’in, Karadeniz ekibinin hücum gücüne büyük darbe vuran tedbirlere karşı strateji geliştirmesi, alternatif çözümler üretmesi şart. Kimse Sörloth yoksa Trabzonspor yok diyemez. Ofansif anlamda ligin en güçlü silahlarına sahip Trabzonspor, gerekirse radikal değişiklikler ile rakiplerinin kafasını karıştırabilir. Sörloth’un belki soluklanmaya ihtiyacı var. Belki kulübeden gelip katkı sağlaması alternatif olabilir. Bazen yıldızlar da dinlenmek ister. Ne dersin Hüseyin hocam?

Olcay Çakır | Fanatik

Hafta içinde maç oynamış iki şampiyonluk adayı takımın saha içerisinde büyük mücadelesine tanıklık ettik. Baştan ifade edelim; Trabzonspor’un bu sezon oyunun büyük bir bölümünde doğru oyun sergilediği bir karşılaşma da oldu aynı zamanda. İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor bu baskısını kısa bir süre sonra Başakşehir takımına bıraktı. Gol de bu anlarda geldi Demba Ba’nın ayağından. Golün gelişi sonrası Trabzonspor, kendi klasiği olan reaksiyonu vererek rakip alanda baskı kurdu ve aradığı golü buldu. Stratejik oyun Aynı puana sahip, benzer hafta içi maç oynama durumu yaşamış iki takımın stratejik bir oyun oynadığını düşünüyorum. Kaybetmemek birinci plandı eminim. Onu başardılar. Her iki takım da kazanabilir miydi? O da olabilirdi. Lakin mücadele kazandı. Strateji kazandı. Her iki takım da önündeki maçlara, diğer maçlara bakacak bundan sonra.

İskender Günen | Sabah

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, sonuç birer puan. Önce bir gerçeği belirtmem gerekiyor, maçta 2 puanı kaybeden taraf Trabzonspor... Başakşehir ise kazançlı. Eğer maç seyircili olsa taraftarıyla bütünleştiğinde çok daha farklı sonuçlar alan Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanı rahatlıkla alabilirdi. Hüseyin Çimşir'in sahaya çıkardığı 11 ve de oyun anlayışı doğru. Abdulkadir Parmak yine orta sahada. Abdülkadir Ömür sağda. Nwakaeme, Sörloth'un arkasında, Ekuban ise solda. Ekuban'ı solda değerlendirmesi Başakşehir'in en güçlü tarafı olan sağ kenarı etkisiz kılmak içindi. Böylesi bir oyun kurgusu içinde ilk yarı oyunda uzun süre Trabzonspor'un rakip alanda göründüğü, özellikle sağ kenardan geliştirdiği ataklar var. Bir de Başakşehir'in çok adamla olduğu merkezden geliştirilen ataklarda ceza alanı içinde topla buluşmalarına rağmen final pası yetersizliği yüzünden sonucu değiştiremediler.