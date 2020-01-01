Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Trabzonspor'un Antalyaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliği yorumladı.

'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara daha alan , liderin 4 puan gerisine düştü.

Spor yazarları, bordo-mavili takımın Antalyaspor karşısındaki mücadelesini yorumladı;

Mehmet Demirkol | Fanatik

Trabzonspor’un son maçlarda rakip kaleye gitme konusunda gittikçe büyüyen bir sorun yaşaması önemli bir düşüş nedeni. Çünkü Trabzsonpor hiç oynamazken dahi mükemmel goller atarak buraya kadar geldi. Dün ne kanatlardan, ne merkezden eksik Antalya savunmasını zorlayabildiler. Stres onları gerçekten uyuşturmuş gibiydi.

Kemal Belgin |

Trabzonspor takımı bence buraya kadar kalecisi, geri dörtlüsü ve Sörloth ile geldi. Bunun altına sanki imza atarak maçı oynadı ve bitirdi. Antalyaspor’un topun arkasına çabuk ve kalabalık geçişi, Abdülkadir Ömür’ün cılız fiziğiyle ve de kenardaki değişen iki siyahî oyuncunun sınırlı yetenekleri sayesinde çok pozisyon tanımadı. Buna karşılık Trabzonspor kendi saha cesaretiyle özellikle arkaya toparlanmada eksiklikler sunarak, özellikle yine rakibin orta sahasının ortasından getirdiği boş toplarla sıkıntı yaşadı.

Cemal Ersen | Milliyet

Şu iyi oynadı, öteki hiç mücadele etmedi demek yersiz. Trabzonspor takımı, Başakşehirspor’a şampiyonluğu altın tepside sundu. Yitirilen puanlara bakın. Pandemi öncesi ile sonrası arasında çok büyük fark var. Kişisel fikrim. Şampiyonluk için “o sezon bu sezon” olmasa da, Trabzonspor önemli bir başarı elde etti. UEFA’nın verdiği ceza kalkar ise Şampiyonlar Liginin kapısını zorlayacak. Artı, Ziraat Türkiye Kupasını on yıl sonra kazanma ihtimali var.