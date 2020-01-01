Spor yazarları Trabzonspor - Ankaragücü maçı için ne dedi?

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak, istemediği bir puan kaybı yaşadı.

Ev sahibi ekip Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçse de, konuk ekip Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtardı.

Spor yazarları Trabzonspor - Ankaragücü maçını değerlendirdi.

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Erman Toroğlu - Fotomaç

Bu sonuç Ankaragücü'nü kurtarır mı, biraz zor görünüyor. Peki, Trabzonspor'u ne yapar? Bence Trabzonspor'u batırdı, bu sonuç takımın kimyasını iyice bozdu. 90 dakika içinde bordo-mavililer çok gergindi. Hiçbir şey oynamadılar. Bazı oyuncular çok yorgun görünüyorlardı. Ankaragücü'nün santrforu Rodrigues, hakemden haklı olarak çift sarıdan kırmızı kart gördü. Eğer atılmasa, Ankaragücü açısından da çok farklı olurdu bu maçın sonucu. Aslında Trabzonspor'un mağlup olması ile berabere kalması arasında büyük fark yok. Beraberlik Trabzonspor'a hiç yaramıyordu. Bu netice rakiplerin de iştahını kabarttı. Bordo-mavililer oyunu kenarlara açamadılar. Nwakaeme ve Ekuban'ın olmaması onlara çok şeyler kaybettirdi..

Lemi Çelik - Sözcü

Trabzonspor, kendi sahasında erken bulduğu golden sonra tamamıyla psikolojik olarak müsabakanın çok rahat geçeceğini düşündü. Oyun içerisindeki bütün konsantrasyonunu kaybetti. Ve bir hazırlık maçı anlayışında karşılaşmaya devam etti. Şampiyonluğa oynayan bir takım için en büyük handikap budur.

Şampiyonluk yarışı veren ekipler için daima söyledik, sporcular fiziksel olarak yeterince hazırlanamadığı için çok ciddi sakatlıklar olacak ve birçok takım çok önemli oyuncularını kaybedecek. Kulübesi zengin olan ayakta kalacak. Maalesef Trabzonspor'un eksik oyuncularının yerini doldurabilecek kalitede oyuncusu yok.

Erman Özgür - Fanatik

Trabzonspor, Sörloth arkasındaki hattın tamamı orta saha özellikli oyunculardan kurulu bir 11 ile başladı mecburiyetten. Bu mecburiyet topa hakim olduğunda yerden pas trafiğini iyi yapan ve boşlukları kolay bulmalarını sağlasa da aynı özellikteki oyuncular top Ankaragücü’ne geçtiğinde biraz müdahalesiz ve yumuşak kaldılar. Yine de Abdülkadir Parmak’ın asisti ile erken gelen Sörloth golü ilk yarı Trabzonspor’un istediğini almasını sağladı. Fakat önde olduğu maçlarda farkı artırmak yerine düşük tempo ile kontrollü oyunu tercih eden Trabzonspor yine sakar bir penaltı ile golü kalesinde gördü. Kulübenin güçsüz oluşu Hüseyin Çimşir’in de elini kolunu bağladı. Genç Koray ise kaçırdığı golle takımı adına büyük fırsatı tepince sonuç kaçınılmaz oldu. Sonuçta Trabzonspor lig sonuncusuna oyun olarak da skor olarak da diş geçiremediği maçta bana göre sezonun en önemli puan kaybını yaptı.

Bülent Tirmurlenk - Sabah

İkinci yarının ilk çeyreğinde Trabzonspor iki farkı bulmalıydı. Kalesini gole kapatamama alışkanlığı rakipleri hep oyunun içinde tuttu sezon boyunca. Ankaragücü'nün golünden sonra Hüseyin Çimşir'in eli kolu bağlıydı, hücumu tazeleyecek adamı olmadığından sarı kartlı oyuncuları kenara aldı. Trabzon bugün galibiyetini beklediği 'ı haftaya İstanbul'da devirmek zorunda.