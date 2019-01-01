Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'u değerlendirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında 'u konuk eden , iki kırmızı kartın çıktığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, bu skorun ardından puanını 19'a yükseltti ve lider 'un 2 puan arkasına yerleşti.

Spor yazarları, Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşmasını yorumladı.

Cemal Ersen | Milliyet

Sezonun en ilginç maçlarından birini izledik dün. Her türlü aksiyon vardı. Kırmızı kartları, penaltı kararları ve gerilimi ile gelecek nesillere anlatılacak cinsten bir doksan dakikaya tanıklık edenler şanslı idi. Harika bir maç oldu. Müthiş keylif verdi. Trabzonspor uzun yıllardır bu kadar karakterli bir mücadele sergilememişti. Alanyaspor gibi aldığı sonuçlar asla sürpriz sayılmayacak bir rakip karşısında 27. dakikada on kişi kalmasına karşın pes etmeyen, vazgeçmeyen, sahaya yüreğini koyan ve üç puanı anasının ak sütü gibi hak eden bu takımı alkışlamak görevimiz. Bravo fırtınaya.

Bu koşullarda tüm Trabzonsporlu oyuncuları takdir ederken, Novak’a ayrı bir parantez açmak istiyorum. 69. dakikada kalecisi ve savunmacılarının büyük hatası beraberlik sayısını getirebilirdi. Novak öyle bir anda, öyle bir müdahalade bulundu ki, maçın kırılma anı çizgiden çıkardığı o top oldu.

Trabzonspor’un rütbelilere değil, askerlere ihtiyacı var. Ve görüyorum; bu takımda kimse diğerinin ne yaptığına değil, birlikte ne yapabiliriz düşüncesinde. Bu farkı yaratan Ünal Karaman’ı kutluyorum.

Erman Özgür | Fanatik

Trabzonspor’u Sosa’nın yokluğunda sıradan bir takım olmaktan kurtaracak en önemli oyuncu Abdulkadir Parmak’tı. Dengeli giden oyunun ibresini gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor’a çeviren de yine Abdülkadir oldu. Eksik kalan Trabzonspor, organize olmak yerine rakibini hataya zorlamak adına dikine oynamaya çalıştı. Başlı başına tehdit Cisse, Fernandes ve Efecan gibi özel oyuncular Trabzon 10 kişi kalınca pozisyon bulmaya başladı. Ancak Cisse’nin beceriksizliği ve Uğurcan’ın hamleleri ile Trabzonspor oyunda kaldı.

2. yarıya kontrollü başlayan Fırtına ilk yarıdakine göre sakin ve sabırlı kalarak oyunu ve skoru dengede tutmaya devam etti. Rakibinin hatasını bekledi. Ve o hatayı Djalma Campos’un elinde buldu. Kazanılan penaltı ve Hosseini’nin golü Trabzonspor için direncin tavan yapmasını sağladı. Hosseini 2. penaltıyı kaçırmasa maç kopabilirdi, olmadı. Maçın kırılma anında Uğurcan’ın hatasını Novak telafi ederek sezonun en değerli galibiyetini takımına getiren hamleyi yaptı.

İlker Yasin | Hürriyet

Maçın skorunu, atamadıklarıyla Cisse ve kurtardıklarıyla Uğurcan ile Novak belirledi. Trabzonspor, yedekleriyle beraber inanılmaz bir mücadele örneği verdi. Hiç kuşku yok ki ilk 11 oyuncusu 6 ismin yokluğu futbol kalitesi itibarıyla Trabzonspor’u sıradan bir takım haline getiriyordu. Özellikle üçüncü bölgede bordo mavili ekibin en yaratıcı, en çok top kapan ismi ve kaptanı sosa’nın yokluğu ciddi bir sıkıntı.

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Maç sonuna kadar topa sahip olma, kaleye şut atma, isabetli pas, korner, ceza sahasına orta gibi tüm istatistiklerde Alanya üstündü. İlk yarı Cisse iki, Bakasetas bir mutlak pozisyondan yararlanamadı. Bu arada kaleci Uğurcan’ın kurtarışlarının da hakkını verelim.

“Duygularınızı daima işinizin içine katın” derler. Dün Trabzon eksik kadrosuyla heyecanını, duygularını ve büyük mücadele gücünü işinin içine katmayı başardı.

İskender Günen | Sabah

Sakatlıklar nedeniyle kısıtlı bir kadro içerisindeki Trabzonspor, kendisi için önemli olan maçta 3 puanı alma başarısı gösterdi. Kolay değil çünkü en önemli oyuncular yok. Bir de ligin başından beri oyunuyla ligi domine eden Alanyaspor karşısında 75 dakika 10 kişi bu başarıyı gösteriyorsunuz. Böyle bir maçta duran topların Trabzonspor için pozisyon bulma açısından önemli olduğu gerçeği inkar edilemez. Kornerden gelen top ve ardından kazanılan penaltı ile öne geçtiler. Ardından yine korner atışından gelen topla penaltıyı kazandılar. Golle sonuçlansa kalan sürede daha rahat oynama fırsatı elde edeceklerdi. Ama bir başka gerçek var ki olumsuz koşullara rağmen bu takımda kim oynarsa oynasın elinden geldiğince mücadele ediyor. Maçı son dakikaya kadar bırakmıyorlar.

Ergun Ata | Fanatik

Trabzon, idari ve teknik kadrosunun ortak kararıyla ’nin önüne koyarak büyük anlam yüklediği Alanyaspor maçını kazanarak zirve yarışında mümkün olduğunca ön planda olmayı amaçladı. Fırtına, ilk 11 oyuncusu 5 isimden mahrum olmanın sıkıntısını, geçen haftayı lider kapamış rakibi karşısında özellikle ilk yarı boyunca ciddi bir biçimde yaşadı. Bir de Sosa görevi verilen Abdulkadir’in kırmızısı sonrasında problem iyice büyüdü. Rakip ataklarda ligin en etkili golcüsü sıfatıyla çelişen Cisse performansı, pozisyon üretemeyen Trabzon’un şansı oldu.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Trabzon-Alanya maçında çok kaliteli hareketler de oldu, zaman zaman kalite oranı düştü fakat 90 dakika boyunca heyecan hiç düşmedi. Resmen korku filmi gibi bir maç izledim. Alanyaspor rakibin 10 kişi kalmasından faydalanamadı. Trabzonspor 10 kişi kalınca devreye tribündeki taraftarı girdi, devreye taraftar girince de sahadaki Trabzonlu futbolcular ateşlendiler ve maç bambaşka bir havaya büründü. Büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.