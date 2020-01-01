Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya ulaştığı mücadeleyi değerlendirdi.

Ziraat Kupası'nı finalde Aytemiz 'u 2-0 yenen kazandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, kupaya uzandı.

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

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Bordo mavililer, 'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan bu mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Şu açık ki, Trabzonspor sezon boyunca çok daha iyi futbol oynadığı birçok maçı kaybetti ya da berabere kaldı. Ancak dün detaylarda riski düşürmeyi bildiler. Maçın sonlarında baskı yediler. Ancak bu kez bu baskı süresini daha az tutmayı başardılar. 1-0’dan sonra topa kendi ortalamalarının üzerinde sahip oldular. Ama kontraya çıkarak rakibin baskısını ve akın sürekliliğini kırdı. Yani dünkü oyun aslında Trabzonspor’u ligin iki yarısında zirvede tutan oyundu. Özellikle ligin flaş oyuncularında Bakesatas’ın ceza sahası üzerindeki etkinliğini maç başına oranla oldukça düşürdü. Nwakaeme’nin yokluğunda Ekuban da ilk yarıda oyundan çıkmışken bu kontraları yapabilmek önemli. Bordo Mavli ekibin ligi kaybetmesi ligin sonunda bunları yapamayışından. Bunun ana sebebi Newton’ın orta sahada iki yönlü oyunu oynayacak Parmak, Ömür, Guilherme gibi oyuncularla oluşturduğu üçgenlerin baskıyı kırma yönünde sağladığı başarıydı. Erol Bulut maçın başında oyuna hakim oldu. Maçın sonunda doldurt boşaltla yetindi.

Uğur Meleke | Hürriyet

Peki Trabzonspor’un taktiksel olarak üstünlük kurduğu bu maçta kulübede kim vardı biliyor musunuz? Eğer futbola tutkuyla bağlı değilseniz, muhtemelen kulübede Eddie Newton’ın olduğunu bilmiyordunuz. Biliyorsanız bile Newton’ın ismini 10 gün öncesine kadar hiç duymamıştınız.

Oysa Newton, 90’lı yıllarda ile Premier Lig’de 100’den fazla maça çıkmış, FA Cup finalinde gol atmış, Kupa Galipleri Kupası kazanmış bir ön liberoydu. Ve kendi mevkii de orta saha olduğu için, dünkü sağlıklı orta saha tercihini biraz buna bağladım ben. Dünkü maçı taktik tahtasında kazanan Newton son derece mütevazı bir adam. Eşi bile 3 yıl önce verdiği bir röportajda Eddie’nin fazla mütevazı olduğunu ve birinci adamlığı hedeflemesi gerektiğini söylüyor. Doğrusu dünden sonra ben de benzer şeyler düşünmeye başladım Newton konusunda.

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Güntekin Onay | Hürriyet

Sezonun yıldızı Sörloth’un bireysel becerisi ile yaptığı mükemmel asist bordo mavilileri 1-0 öne geçirirken Trabzonspor, skoru bulduktan sonra oyunun büyük bölümünü kendi yarı alanında kabul etti. Özellikle Ekuban’ın oyundan çıkmasının ardından Sörloth ile takımın geri kalanı arasındaki bağlantı büyük ölçüde koptu. Novak ve Pereira da hücumlara katılmayınca Trabzonspor, Alanyaspor’un kalesine sadece Sörloth’a atılan uzun toplarla gitmeye çalıştı.

Alanyaspor ise tarihinin en önemli maçında düşük bir enerjiyle sahadaydı. Savunmada problem yaşayan ve sezon boyunca oynadığı hemen her maçta kalesinde gol gören Trabzonspor karşısında Alanyaspor’un hücumda etkisiz kalması dikkat çekiciydi. Sadece kenar ortaları ve merkezden Bakasetas’ın şutlarıyla Trabzon savunmasını açmaya çalıştılar ancak genel anlamda bordo mavili defansı çok da rahatsız ettiklerini söylemek mümkün değil.

Ali Ece | Fanatik

Trabzonspor, kupa finaline daha iyi başlayan taraftı. 15. dakikada yüzde 76 gibi çok yüksek bir topa sahip olma oranına ulaşan Bordo-Mavililer, gömülü Alanyaspor savunması karşısında en başta ceza alanı dışından şutlar denediler. Altıpasa gönderdikleri ilk isabetli pasta ise perdeyi açan golü buldular. Sörloth sol çizgiye açılıp içeri bakarak görüp gönderirken bir kez daha klasik bir hedef santrfordan çok daha fazlası olduğunu gösterdi. Perdeyi açan golde Sörloth’un, Alanyaspor ofsayt tuzağını bozan koşusu ayrı, içeri bakıp görerek Abdülkadir Ömür’e gönderdiği top ayrı yüksek kalitedeydi. Golden sonra ligdeki son maçların aksine Trabzonspor ezbere geri çekilmedi. Rakibi üzerine çekme riski yüksek olan geriden hızlı çıkmaya dayalı kontrataklar kovalamak yerine kadro gücüne daha uygun mantıklı geçişler yaptı. Bu oyuna da uyum sağlayan Sörloth son sözü söyledi.