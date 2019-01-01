Spor yazarları, temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi maçları için ne dedi?

Spor yazarları; temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi maçlarını değerlendirdi.

UEFA 'ndeki temsilcilerimiz , Beşiktaş ve 5. hafta maçlarını tamamladı.

J Grubu'nda haftaya lider giren Başakşehir, İstanbul'da ağırladığı 'ya 3-0 mağlup oldu ve tur şansını son haftaya bıraktı.

Sloven Bratislava'yı Vodafone Park'ta ağırlayan Beşiktaş ise rakibini 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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'yi ağırlayan Trabzonspor ise sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve C Gubu'nda 1 puanla son sırada kaldı.

Spor yazarları, bu karşılaşmaları değerlendirdi.

Ali Ece | Fanatik

"İlk 45’te Konya’da olduğu gibi topu alınca sahaya enine gereğinden fazla geniş yayılan bir kolektif kaos vardı: Elneny oyun kurmak için topu aldı, en yakınındaki takım arkadaşı bile oyunu geliştirecek pas opsiyonu olmak adına çok uzak kaldı. Yenilen gol yüzde 90 Rebocho’nun hatası. Diğer kanat beki Necip ise Beşiktaş’ın kolektif açıdan iyi olmadığı ilk 45’te de Beşiktaş’ın en iyisiydi. Sağ bekte ilk kez bu kadar iyi bir Necip izledik. Takımı ateşleyen yine isyan faulü sonucu sarı gören Necip oldu. Maçı döndüren ise kuşkusuz Avcı’nın değişiklikleri. Son 15’te armasındaki kartal edasıyla sürekli hücum eden, baskı kuran bir Beşiktaş vardı: Avcı döneminin ofansif açıdan en etkileyici 15 dakikası hakeme rağmen galibiyeti getirdi."

Gürcan Bilgiç | Sabah

"Avrupa kulvarında tutunduğumuz tek dal Başakşehir'di. Bu maça kadar da iyi ve dirençli görüntü ile geldiler.

İlk maçtaki yenilginin, Okan Buruk ile oyuncu kadrosunun henüz uyum sürecinde olmasına bağlamak istemiştik. Ancak karşımıza bu maça daha çok ihtiyacı olan Roma'nın müthiş ustalığı çıktı.

'Ustalık' derken, Başakşehir'den daha genç bir takım Roma. Fakat işin içine 'akıl farkı' katılınca, daha da yaşlı olabiliyorlar. Sadece pas alışverişi ve defans arkası koşular ile Başakşehir'in tüm planları, hayalleri veya yapabilecekleri silindi gitti."

Bilal Meşe | Milliyet

Skor tabelası ne olursa olsun, UEFA kulvarında Başakşehir’in ülkemiz adına tek kalması, gruptan çıkma şansını sürdürmesi, elbette alkışı hak ediyor. Roma’nın ne denli etkili ve güçlü olduğunu biliyoruz. Böylesi bir rakip karşısında Başakşehir’in savunma ağırlıklı ve kontrollü oyun anlayışını yadırgamadım. Fırsatlar da aradı. Bu taktik 30. dakikaya kadar fena işlemedi. Mehmet Topal’ın cezaalanı içinde elle oynamasıyla gelen penaltı ve Veretout’un atışı gole çevirmesi, temsilcimizde şok etkisi yarattı, savunma oyundan düştü (!) ardından goller geldi, sahasında ilk farklı mağlubiyetini aldı.

Fatih Doğan | Sabah

"Vodafone Park'ı açıldığı günden bu yana ilk kez bu kadar az seyircili ve ruhsuz gördüm. Maçın ilk 45 dakikasında futbolcuların durumu taraftardan farklı değildi. Bratislava'nın 35. dakika Daniel ile bulduğu gol, 'Bir gol nasıl kolay yenilir' diye okullarda gösterilir. Abdullah Avcı'nın maçı kazanmayı çok istediğine ikinci yarı kanaat getirdim. Ljajic'in ortaya, N'Koudou'nun sol açığa girmesi, Diaby'nin sağa kayması sonuç verdi.

Sağlı sollu ataklar Beşiktaş'ı özlenen görüntüsüne dönüştürdü. N'Koudou'nun ortasında, Roco'nun kafa golü, ardından baskı ve 2. gole kadar gelen ataklar şu soruyu akıllara getirdi; Keşke dediğiniz maçlar ve anlar var mı? Beşiktaş 2. yarıdaki oyunuyla ve aldığı galibiyetle geleceğe umutla bakabilir. Ne diyelim; Geçti BOR'un pazarı sür eşeğini SÜPER LİG'E..."

İskender Günen | Sabah

"Trabzonspor'un bir puanda olması hayal kırıklığı... Bu takım Ligi'ne çıktığından beri en kötü zamanlarında bile Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan bir takımdı. Kimse 'Gruptan çıkma şansımız yoktu, genç oyuncularla oynamak zorunda kaldık' bahanelerine sığınmasın."