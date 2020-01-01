Spor yazarları, Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını yorumladı.

Mehmet Demirkol (Fanatik)

’un, ’a karşı başlangıcını bu sene belki sadece PSG ve Real evlerinde yaptılar. 6 dakikada 3 net pozisyon ve gol. Bunu yaratan, oyunun kaynağına, savunma merkezine yapılan baskı ve sonrasındaki direkt oyundu. Mükemmele yakındı. 1-0 sonrası Sivasspor baskıyı orta sahadan başlatmak isteyince Galatasaray Donk, Marcao, Lemina, Seri, Marcao ve Feghouli’yle 6 pas istasyonlu, baskı kurulması çok zor bir yapıyı çalıştırdı.

Ve alan boşaltarak enine genişleyerek baskılanamaz bir ekip oldular. Nihayet maçının da üzerine çıkıp mükemmel oynadılar. Ligin iyi sağ beklerinden Goiano’nun üzerine atılan yüksek 2 topla öne geçtiler. İkinci yarıda Onyekuru ve Falcao’yu merkez alan bir oyuna geçtiler. Hızlı çıkmak istediler. Görevini tam yapamayan sol kanattı. Onyekuru bitirici olamadı, Saracchi de arkasına adam kaçırdı. Buna rağmen galibiyete yakın olan tarafın Galatasaray olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Daha fazla takım

Uğur Meleke (Hürriyet)

Galatasaray dün deplasmanda yüzde 62 oranla topa sahip oldu. Duran toplarda çok etkiliydi, Ömer’le Donk-Feghouli arasındaki bağlantı her geçen gün güçleniyor. Hava toplarında 15’e 6’lık bariz bir üstünlük kurdu, ama oyun sürekliliği sağlayamadığı için 3 puanı sökemedi Sivas’tan. Terim’in cevaplaması gereken bir numaralı soru sanırım şu: 2-2’den sonra neden oyunu rakip yarı alana yığamadılar? Neden pozisyon sürekliliği sağlayamadılar?

Süper Lig’de 90’lar Hagi’nin yıllarıydı. 2000’ler Alex’in, 2010’lar da Muslera’nın yılları. Yaşayan efsanenin tek bir eksiği var, penaltı istatistiği biraz kötü. Galatasaray’da karşılaştığı 43 penaltının 37’si gol olmuştu. 6 tane kurtarabilmişti sadece. Dün bir tane daha ekledi listeye. O tek eksiğini de düzeltiyor galiba.

Ali Ece (Fanatik)

Sivasspor, taraftarını arkasına alarak yoğun bir doldur boşaltla başladı. Çok hızlı başlayarak, acayip bir baskı kurdu. İlk gol tam anlamıyla aralıksız içeri doldurmaların sonucu geldi. Son 10 maçın 8’inde ilk golü atan Galatasaray ise erkenden yediği golle bambaşka oynamak zorunda kaldı ve bu sezonki açık ara en güçlü oyununu 15-45 arasında sergiledi. İlk 45 sonlandığında Galatasaray’ın isabetli pas oranı yüzde 85’ti, bu oranı Sivas gibi yoğun baskı yapan bir takım karşısında deplasmanda yakalamak güçlü oyunun şifresiydi.

Oyunun yönünü hızlı değiştiren diyagonal paslar, 1-0’dan sonra Galatasaray’ın mutlak üstünlük kurmasını sağladı. Falcao ve Feghouli’nin özel ustalıklarını konuşturdukları pozisyonlarda buldukları goller bu çok güçlü oyunun doğal sonucuydu. Bu sezon ilk kez bir takım, Sivas deplasmanında birden fazla gol atarken Galatasaray bunu 30 dakikaya sığdırdı. 44’te 3. golü kaçırması birinci, 59’da Seri’nin penaltıya sebep olan müdahalesi ise ikinci kırılma noktası oldu.

Güntekin Onay (Hürriyet)

İki teknik adam da; iki takım da kazanmak için her şeyi yaptılar. 15 ile 45 arasında mükemmel bir futbol oynayan Galatasaray, Sivas’ın yoğun efor gerektiren baskısı karşısında zaman zaman bocaladı, iki takımın oyunu temposu ve mücadelesi izleyenlere keyif verdi.

Ahmet Çakar (Sabah)

Bence Mete Kalkavan mükemmele yakın bir yönetim gösterdi. Maç asla kolay değildi, müthiş ve sert ikili mücadeleler vardı. Sivasspor lehine verilen ve VAR daveti ile gelen penaltı doğru karar. Topa ilk vuran Fernando... Sonra ise Seri'nın müdahalesi var. Olay ceza sahası çizgisinin hemen içinde ve karar doğru. Aslında önceki günkü Gaziantep- maçındaki pozisyonla çok benzer. Orada da topa ilk vuran Trabzonsporlu Abdülkadir'di. O maçta yanlış karar verildi ama Mete Kalkavan'ın verdiği penaltı kararı doğru.

Levent Tüzemen (Sabah)

Bu tür zor maçlarda ikinci yarının ilk 15 dakikasında büyük takım olarak skoru tutmaya özen göstereceksin. Galatasaray, Seri'nin kontrolsüz hareketi ile yaptığı penaltıdan golü yedi. Sivasspor morallendi. Kalabalık savunma yaparak Galatasaray'ı üzerine çekerek kontrataklarla golü aradı. Özellikle Emre Kılınç'ı hızlı hücum silahı olarak kullandı.

Sivasspor, savunmada dikkatli oynayınca G.Saray pozisyon üretmekte zorlandı. Emre Akbaba oyuna daha erken girmeliydi. Seri'nin de yorulduğunu düşünürsek Belhanda tercihi daha doğru olurdu. Kontratak düzenine geçen Sivas kazanma adına Galatasaray'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Sarıkırmızılılar, dün ilk yarısında net fırsatları harcadığı Sivas'ta büyük bir fırsat kaçırarak 1 puanla yetindi.

Ömer Üründül (Sabah)

Seyir zevki yüksek ve fair play çerçevesinde güzel maç izledik. Mete Kalkavan da oldukça başarılıydı. Galatasaray'ın gerçekten kaliteli bir kadrosu var. Takım halinde form tutunca ister içerde ister dışarda olsun rakipleri zorluklar yaşıyorlar. Sivasspor elinden geleni yaptı. Oyunun genelinde iyi oynayan ve pozisyon zenginliği 2 2 bulan Galatasaray'dan önemli 1 puan aldılar.