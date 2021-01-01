Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları 1-1'lik eşitlikle sona eren Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol-Fanatik

Erol Bulut’un takımının ise Sosa, Caner gibi oyuncular oyuna girdikten sonra dahi oyunu olgun bir pas oyununa çeviremeyişi üzerinde yine durmak lazım. 1 puan asla kötü değil ama oyunun; Pelkas-Sosa-Caner-Gustavo-Samatta, gibi oyuncular sahada olmasına rağmen en azından ihtiyaç olduğunda sete ve baskıya dönemeyişi mutlaka analiz edilmeli. Ankaragücü maçında az da olsa örneklerini görmüştük ama dün hiç yoktu. Ön taraf çok hareketsiz, alan boşaltma konusunda orta saha isteksiz, etkisiz ve plansızdı. Açık söylemek gerekirse Sangare’nin şahsi çabası dışında alan kat etmek için hiçbir yol da görünmüyordu.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Daha fazla takım

'nin Mesut'a uygun bir oyunu olmadığı gibi seyircisiz maçlarda kenardan gelen sesleri dinlerseniz takım hücuma kalktığında bir tane ses çıkmamasından da anlıyoruz ki herhangi bir hücum planı yok. Rakip hücum ettiğinde kulak kesilin, "Faul yok. Dikkat.. Falancaya oyna" gibi sesler gelirken takım hücumdayken tek ses çıkmıyor. Adım gibi eminim Erol Bulut da Emre Belözoğlu da hatta oyuncular da "1 puan iyidir" diyorlardır. Sivas zor deplasman. Ve içeride iyi oynayan bir ekip. Sert ve hücum da bilen bir takım. "-10 derecede 1 puan iyidir" diyebilirsiniz lakin Sivas da iyi oynamıyordu.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Düşük tempo, Fenerbahçe adına oyunu "kısır" yapsa da, rakibi de kaleden uzak tutuyor. Zaten tartışmalar da burada başlıyor. 'un öne geçmesiyle birlikte, üç puan için iki gol şartı geldiğinde, "denge oyunu" bunu üretecek sinyalleri vermedi. Neredeyse bütün ikinci topları rakibe bırakan orta saha yetersizliğinde, farkı yaratacak oyuncuların da performans sıkıntıları vardı. Önceki maçların iki kahramanı Valencia ve Pelkas'ın dün "elektrikleri" kesildi. Samatta ön taraf yalnızlığındaydı ve Nazım ile Novak rakipten açık tehdit gördüklerinden, ofansif riskleri "düşünerek" aldılar. Ne topa doğru sahip olabildi Fenerbahçe, ne de rakibe hata yaptıracak baskıyı üretebildi.

Ahmet Çakar - Sabah

Gündüz Beşiktaş'ı izledik, ama Fenerbahçe'yi izledikten sonra aralarında ciddi fark var. Fenerbahçe, hem puan kaybetti hem de kötü oynadı. Kaleye gitmekte zorlanıyorlar, pozisyon üretmekte zorlanıyorlar, şut çekemiyorlar, kanatlardan sıfıra inemiyorlar. Tamam, Sivasspor da iyi oynamadı ama şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den farklı şeyler beklerdik. Aslında tüm maça baktığımızda Fenerbahçe'nin ilk yarıda çaprazdan Samatta ile vurduğu şut dışında fazla ciddi bir pozisyonu olduğunu da söyleyemeyiz. Sonuçta Sivas deplasmanında beraberlik kötü diyemem ama oynanan futbol iyi değil ve Fenerbahçe haftalardır kazanmasına rağmen çok iyi oynuyor diyemeyiz.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Sadece mücadeleye dayalı pozisyonların olmadığı sıkıcı bir maç izledik. İlk devrede Tisserand'ın maçın başındaki hatası, sonucu gelen pozisyon bir de devrenin sonlarında Samatta'nın girdiği pozisyon haricinde iki takım da pozisyon üretemedi. Sivasspor kornerden Fenerbahçe penaltıdan birer gol buldu.... Biraz da Pelkas'ın çabaları vardı. İkinci yarının büyük bölümünde Fenerbahçe baskılı ve rakip yarı sahada oynadı. Ama bir türlü pozisyon üretemedi. Açıkçası ikinci devredeki oyun bas bas Mesut Özil'i çağırıyordu..