Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip liderliğini sürdürdüğü karşılaşmayı yorumladı.

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında lider Demir Grup 'a konuk olan , sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor ligdeki üst üste yedinci galibiyetini alarak zirvedeki yerini perçinlerken, Fenerbahçe ise ligde oynadığı son dört maçında üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7'de Ziya Erdal kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 85. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Spor yazarları, Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bu kritik mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Rıza Çalımbay ve öğrencilerini tebrik etmek lazım. Emre, Kruse, Ozan, Luis Gustavo gibi kağıt üzerinde standart üstü oyunculardan kurulu bir Fenerbahçe orta sahasına karşı Beşiktaş’ın kiralık gönderdiği stoper Fatih, sol bek Ziya ve Mert ile üstünlük sağladılar. Rakibin ağırlığından doğan zaafiyetini çok iyi değerlendirdiler. Ve işi Dirar ve özellikle Isla’nın orta saha kopuk oyunun üzerinden bitirdiler. Maçın sonlarındaki gitgel dışında istedikleri hep oldu. Ersun Yanal’ın buna karşı bir planı yoktu. Haftalardır söylediğim gibi Fenerbahçe’nin Yanal yönetiminde bu savunma organizasyonunu geliştirmesi mümkün değil. O güçlü oyuncularla fizik kavgayı tutturabilirse başarılı olabiliyor. Tek yol hücumda şut kalitesinin üst düzeyde olması. Rodrigues, Kruse ve Vedat dün o seviyeyi tutturamayınca plan yürümedi. Kalplerdeki hoca ve bunca transferle Fenerbahçe’nin sadece yüzdeli şuta bakıyor olması fiyasko.

Uğur Meleke | Hürriyet

Bu yıl izlediğimiz futbolun kod adı, ‘yeni lig düzeni’... Şöyle bir iddiam var: Süper Lig’deki 18 takımı buradan alıp, mesela Lüksemburg’a taşıyalım.

Tüm maçlar Lüksemburg’da oynansın, maçları da Türk futbolunu hiç tanımayan Lüksemburglu hakemler yönetsinler. O koşullarda üç İstanbul büyüğünün hiçbirinin ilk 3’e girebileceklerini zannetmiyorum. Dün de bu ‘yeni lig düzeni’nden bir sayfa izledik Sivas’ta. Maçın başından Deniz’in oyuna girişine kadar doğruları yapan taraf Sivas’tı, meslektaşına taktik üstünlük kuran taraf Çalımbay’dı. Çalımbay, Fenerbahçe’den Muriç’i çıkardığınızda ne kadar sıradanlaştıklarının farkındaydı. Appindangoye’nin Muriç’le bire bir oynamasıyla, özellikle ilk bir saatte şaşkın bir Fenerbahçe izledik dün. Taktiksel fark, bundan da ibaret değildi.

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İlker Yasin | Hürriyet

Reklamı az ama çalışkan, futbol oynadığı günlerdeki kendi oyun kişiliği ve kazanma arzusunu ekibine aşılamış Rıza Çalımbay’a da buradan şapka çıkarmak durumundayız. 0 bonservis bedeli ödenerek yaratılan bu ekip, takım kaptanı Hakan Arslan’ın yokluğuna rağmen dün F.Bahçe’yi önce orta sahada, sonra da sahanın tümünde kontrol altına aldı. Gustavo’yu stoperler arasına daha çok sokup, oyun kurma ve rakip sahaya geçme görevini tamamen Emre’ye bırakan F.Bahçe’de, sağda Ozan, solda Rodrigues ve santrfor arkası oynamasına rağmen Vedat’ın da önünde oynayan kruse, futbolun bir takım oyunu olduğunu, yardımlaşmanın şart olduğunu bilmezmiş gibi defans hamlelerine hiç katılmadılar.

Ersun Yanal mutlaka tecrübeli bir teknik direktör. Dün 500. maçına çıkan Rıza Çalımbay da öyle. Ama maç öncesi Sivas’ın oyun planını okuyamamak, Ferdi ve Deniz gibi hızlı, rakip eksilten isimlerle oyuna başlamamak, orta alanın defans fonksiyonunu düşünememek Yanal’ın zaafıydı. Rıza Çalımbay da elindeki orta sahalar Mert Hakan, Fatih, hücumda Emre Kılınç, Fernando, Yatabare gibi isimlerle ve oynattığı futbolla işini doğru yapan, kazanan taraf oldu. Çalımbay’ı 7 maçtır kazandığı ve devrenin bitimine iki hafta kala zirvedeki pozisyonu için yürekten kutluyorum. F.Bahçe’nin ise sorununun oyuncu kalibresinden kaynaklandığını kabul ediyor ama bu ekibin genç ve heyecanı yüksek isimlerle desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.

Kemal Belgin |

Sivas mı Fenerbahçe mi bulmacasının çözümü neredeydi diye soracak olursanız tabii ki orta alan kurguları üzerinde yoğunlaşmak gerekiyordu. Öteden beri yazıp söylüyorum Fenerbahçe'nin hem Kruse'yi hem Vedat'ı kullanarak ön tarafa da iki adamı koyması demek rakibin orta alanda kazanabileceği ya da kendisine hediye edilebilecek bütün toplarda kaleci 'ı ve savunmayı zor durumda bırakacağıydı. Ki bu sefer rakip Sivasspor'da çok ilgi çekici bir oluşum da vardı.