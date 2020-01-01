Spor yazarları Sırbistan - Türkiye maçı için ne dedi?

Spor yazarları, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile golsüz berabere kalan A Milli Takım'ı değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında 'a konuk oldu.

Özellikle ikinci yarıda bulduğu pozisyonlardan yararlanamayan Ay Yıldızlılar, beraberliğe razı oldu.

Sırbistan'da Aleksandar Kolarov, 49. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Daha fazla takım

Gruptaki ilk puanını alan , ikinci maç haftasının ardından averajla üçüncü sırada yer aldı.

Spor yazarları, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile golsüz berabere kalan A Milli Takım'ı değerlendirdi.

Uğur Meleke | Hürriyet

Sivas’taki silik görüntüye nazaran çok daha umut veren bir gece yaşadık Belgrad’da. Ancak şu 180 dakikayı neden iki farklı 11’le oynadık; niye bir A, bir de B takımımız varmış hissi yarattık onu çok anlayamadım. Macarlar iki maçta 10, Sırplar 9, Ruslar 8 aynı oyuncuyla bir iskeletleri olduğunu gösterdiler. Bizdeyse iki maça da ilk 11 başlayan tek adam Çağlar’dı. Umarım grupta kalan 4 maçta bir iskeletimiz olduğu hissi verir bize Şenol Güneş...

Ali Ece | Fanatik

Sırbistan karşısında Macaristan maçının başlangıcının aksine daha elemelerindeki başarılı kompakt oyunumuza yakın bir anlayışla başladık. menşei sağ kanadımızın önünde Yusuf Yazıcı yüzde 50 sağ iç yüzde 50 ofansif orta saha olarak oyun inşaasında başarılı bir performans sergiledi. Ağır sakatlığını mental açıdan iyi atlatan Yusuf’un kornerleri de etkiliydi. Zaten ilk net pozisyonumuz da çalışılmış bir organizasyon sonucunda iyi bir Yusuf korneri sonrası ön direkteki Mahmut’un arka direkteki Ozan Kabak’a aşırdığı top sonucu gelişti. Pozisyon öncesi tam saha hücum presimiz de etkileyiciydi. Enes'in topa gitmesi gerek Oyuncularımız kulüplerinde daha fazla oynayıp fizik-kondisyon açısından geliştikçe, bu tip ani baskınlarla daha çok pozisyon üretebiliriz. Yalnız İspanya’da top tekniğini geliştiren Enes Ünal’ın artık fizik gücünü de daha fazla geliştirmesi, genel olarak topu beklemek yerine fiziğini empoze ederek daha fazla topa gitmesi gerekiyor.

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Öncelikle bu Uluslar Turnuvası, eskiden yasak savma kabilinden oynanan hazırlık maçları biraz daha ciddiye alınsın diye bulunmuş bir formül. Ama özünde hazırlık amaçlı maçlar. Dolayısıyla Macar maçı da Sırbistan maçı da bu minvalde değerlendirilmeli.

Bu açıdan Şenol Güneş'e fazla yüklenmeyi doğru bulmuyorum. Hoca, ne zaman denesin misal Orkun Kökçü'yü eleme maçlarında mı? Kendisinin hala arayışta olması da elbette doğal. Bizim ondan 2 temel beklentimiz var:

1- Euro 2020 (2021'de oynanacak olsa da adı 2020) turnuvasında iyi futbol.

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2- 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta ilk ikiye girmek.

Bu maçlar, o döneme kadar elimizde ne var ne yok görmemiz gereken maçlar.

Bilal Meşe | Milliyet

İlk yarıda son on dakika hariç, oyun bizim kontrolümüzdeydi. Orta sahayı sağlam tuttuk, iyi adam paylaşımı yaptık, Sırbistan, savunmasını zorladık zorlamasına da ilerde gerekli çoğunluğu sağlayamadık bir türlü! Eee bu olmayınca, gollük fırsatları bulamıyoruz doğal olarak! Yusuf Yazıcı kesinlikle çok yetenekli, göze hoş gelen bir oyun tarzı var, bir de topla fazla oynamasa, o tekniğiyle savunmayı açabilse, tadına doyum olmaz. Mahmut Tekdemir ve Ozan Tufan ikilisi orta alanda müthiş bir mücadele ortaya koydular. Ne var ki, pozisyon üretmekte sıkıntı çektik!

Sırbistan savunmasının etkili isimlerinden Kolarov’un 49’da çift sarıdan kızarması bize avantaj oldu. Güneş’in Nazım ve Cengiz hamleleriyle oyunu tamamen tek kaleyi dönüştürdük, ofansa çok adamla çıktık, yüklendik. Nitekim 74’te Hasan Ali Kaldırım’ın sert şutu az farkla dışarı gitti. Sırbistan tüm hatlarıyla savunmasına yaslandı, bir türlü açmayı beceremedik, o kadar top tekniği yüksek oyuncularımıza karşın!

Erman Özgür | Fanatik

A Milli Takımımızın en temel sorunu forvet kalitesi. Maça kanat forvetsiz başladık. Merkezde kazandığımız topları efektif kullanamadık. Enes Ünal ile tek santrforlu oyun artık vazgeçmemiz gereken bir tercih. Hala en formda ve yetenekli santrforumuz Burak Yılmaz. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Euro 2021 muhtemelen Burak Yılmaz’ın son turnuvası olacak ama ne yazık ki hala onun ikamesini bulabilmiş değiliz. Dua edelim Cenk Tosun, Haziran'a kadar kendine gelsin yoksa işimiz çok zor. Hızlı bir forvetin savunma arkası koşularına her zamankinden çok ihtiyacımız vardı. Kenan Karaman-Yusuf Yazıcı kanatlarıyla sadece topu tuttuk, hücum ederken çizgiden içeriye kat etmek zorunda kaldık ve 3’lü savunma duvarına cepheden giderek Sırp savunmasını yükselttik.