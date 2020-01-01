Spor yazarları Rangers - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Rangers'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

UEFA play-off turu mücadelesinde , İskoçya temsilcisi 'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuça Avrupa kupalarına veda etti.

Spor yazarları bu önemli mücadeleyi değerlendirdi.

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Mehmet Demirkol | Fanatik

Rangers’ın temposu zorlayıcı oldu. Hagi’nin savunma arkasına soğukkanlılıkla attığı topların tehlikeli olması bekleniyordu kuşkusuz. Dünkü sadece bir yenilgi değil aslında Türk futbolu için bir yıkım. Umarım bu dibe vuruş yeni bir başlangıcın startı olur.

Uğur Meleke | Hürriyet

20 sene önce iki takımımız birden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyorlardı. Bugün itibariyle ise maalesef artık Şampiyonlar Ligi’ne tek bir takım bile gönderememe riskiyle karşı karşıyayız. Türk futbolu için şapkamızı önümüze koyup düşünme vakti.

Erman Özgür | Fanatik

Savunma oyuncularının rakiplerine uzak kalışına cezayı kesen Hagi'nin asisti ile golü atan Arfield ve sağ bek Baricic'in ortasına sol bek Travier'in kafası ile işi çözen Rangers işin savunma kısmını da kusursuz yaptı.

Tunç Kayacı | Fanatik

İlk yarı biraz üstünlük kurduk gibi gözükse de ikinci yarının başında üst üste yediğimiz gollerle oyundan düştük. Oysa üstüne gidildiğinde rahat pozisyon bulabileceğimiz bir rakip karşısında hemen reaksiyon göstermeliydik.