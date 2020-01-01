Spor yazarları PAOK - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'nda veda etti. Spor yazarları mağlubiyeti değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Siyah-beyazlı ekip yoluna UEFA 'nde devam edecek.

Spor yazarları Beşiktaş'ın değerlendirdi;

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Daha fazla takım

Mehmet Demirkol - Fanatik

Böyle bir sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 3 tur oynamak temeli sağlam bir takım için büyük bir şans olabilir. Ancak yenilenen ve bütçe dengesi alt-üst olan bir takım için büyük bir lanet olacağı da kesin. Dünkü gibi karşılıklı kaos yaşayan iki takım olduğunda ise iş Rus Ruleti’ne dönüyor. Şu açık: Eğer geçen sezonu bitiren takımla Beşiktaş sahada olsaydı 3-0 geriye düşse bile maçı çevirirdi. PAOK’u takip eden birisi de ‘geçen sezonki takım olsa maç tarihi farkla biterdi’ derdi. Hepsi bir yana, eğer zamanda geriye dönme şansı olsaydı Sergen Yalçın bu kadar değişen ve standardı sarsılan takımına geçen seneki ön alan oyununu değil deplasman stratejisini uygulatmayı tercih ederdi sanırım. Welinton ve N’Sakala’ya inanmasında bir sorun yok. Ben de toparlanacaklarına güveniyorum. Ama Atiba’nın sezona yavaş girişlerini de göz önüne aldığınızda Lens’in sağ bek oynadığı maçta oyun merkezini bu kadar öne çekmek büyük riskti. Buna gerek var mıydı?

Güntekin Onay - Hürriyet

Beşiktaş'ın takviye isteyen geçen sezonki ideal 11’inden kaleci Karius dahil, Ruiz, Caner, Gökhan, Elneny, Burak takımdan ayrılmış hatta 4-1-4-1 düzenindeki formasyona göre arkadaki 5 oyuncunun 4’ü değişmiş. Hazırlık maçı dahi oynamayan Beşiktaş, ne yazık ki bu önemli karşılaşmaya hiç de hazır çıkmadı. PAOK öyle ahım şahım bir takım değil ancak 30’uncu dakikada maç 3-0’ a geldi. Savunmanın hali içler acısıydı. Orta alan pas yapamadı. Beşiktaş her hattıyla hiç güven ve ışık vermedi.

Uğur Meleke - Hürriyet

30 yıldır Avrupa kupalarında birçok maçta benzer cümleler kurduk ama dün gerçekten fena halde ‘talihsizdik’. Sağ bekte Lens’le başlama hatası 30 dakikada 3-0’lık korkunç bir tabela doğurdu. Sonraki bir saatte Beşiktaş maçı çevirebilecek pozisyonları fazlasıyla buldu ama bu kez de (bence kötü niyetli olmayan) kötü bir hakeme takıldı: Maalesef İtalyan hakem, 30’a yakın faul yapan, stratejik faulcü PAOK’a kartlar konusunda çok cimri davranarak kesti hızımızı...

Dünkü gazetelerde Beşiktaş’ın muhtemel 11’ini gördüğümde aklımda oluşan en güçlü soru işareti Lens’ti doğrusu. Çünkü rakibin en iyi oyuncusu, orta sahanın solunda oynayan Giannoulis. Yunan sol kanatla hem hem de Newcastle ilgileniyor ve bu maçtan sonra fiyatını 1 milyon Euro daha artırdığı kesin! Giannoulis, ilk yarım saatte Lens’in kanadını otobana çevirdi. Maçın da fişini sol açık Tzolis’le beraber çok kısa sürede çekti maalesef.

Ali Ece - Fanatik

Beşiktaş’ın bu kadar kritik bir resmi maçtan önce hiç hazırlık maçı yapmamasının ne kadar büyük bir hata olduğunu maalesef maçın ilk düdüğünden itibaren gördük. Hâlihazırda ilk 11’de geçen sezon Beşiktaş forması giymemiş 4 oyuncu (Larin, Welinton, N’Sakala, Mensah) varken her şeyden önce oyuncuların birbirlerine adapte olabilmesi için hazırlık maçı yapmak gerekirdi. Bu kritik ön elemeden önce iki hazırlık maçı yapan PAOK ayrıca Beşiktaş’ın zayıf yönünü de maalesef çok iyi analiz etmiş: Savunmasını önde kuran Beşiktaş’ın sağ bekte gerçek bir sağ bekle sahaya çıkmaması, PAOK’un hızlı genç yeteneği Tzolis’in ilk yarıya damga vurmasına sebep oldu. Lens’in gole sebep olan hatalarından daha büyük hata varsa o da bu maç kadrosundan Lens’i sağ bek oynatmak zorunda kalmaktı! İkinci yarıda Necip’in sağ beke geçmesinden sonra arıza biraz giderilse de Beşiktaş’ın oyunda kalmasını sağlayan genç Ersin’in kurtarışları ve Oğuzhan’ın oyuna girmesi oldu.

Cem Dizdar - Fanatik

Maç başladı ve fark ortaya çıktı; sahada duruş! Beşiktaş’ın sahadaki yerleşimi ve alan kullanımıyla PAOK’un ki ilk devre gece gündüz gibiydi. İlk 30 dakikada savunma hücum dengesizliği, oyuncu bazında görece daha iyi oyunculardan kurulu Beşiktaş’ı PAOK’un hayli gerisinde gösterdi. Rakip yeteneğinden öte sadece sahayı doğru kullanarak Beşiktaş’ın eksiklerini avantaja çevirip farkı yakaladı. Durum, ne bek olmayan Lens’in yer tutamayışı ne de N’Sakala, Welinton ya da Vida’nın yapamadıklarıyla açıklanabilir. Durum düpedüz ‘’oyun bilgisi’’, ‘’yerleşim’’, ‘’tekrar eksiği’’ ve ‘’oyun analizi’nin sonucuydu. İlk devre oyunuyla sürklase olabilecek Beşiktaş ikinci yarı oyunu eline aldı. Bunda, PAOK’un temkinli oyununun yanı sıra Oğuzhan Özyakup’un oyun bilgisi ve becerisinin etkisi büyüktü ancak golü bulamadılar. Eğer bir gol daha bulsalar maçı dengeye getirmeleri işten bile değildi. Kısaca, olmadı…