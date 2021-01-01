Spor yazarları Norveç - Türkiye maçını değerlendirdi

Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği ve Ozan Tufan'ın damga vurduğu gece, spor basınında geniş yer buldu.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerine fırtına gibi girdi. Grubun favorisi Hollanda'yı 4-2 mağlup etti ve ardından Norveç'i 3-0 yenerek diğer rakiplerine gözdağı verdi.

Karşılaşmayı spor yazarları yorumladı.

Ali Ece (FANATİK)

Hollanda’yı mat etmemizi sağlayan eşit ağırlıklı oyun stratejimizle Norveç’e karşı aynen devam ederek başladık: Hücum geliştirirken, savunmayı boşlamadık, savunma yaparken, ezbere kapanmak yerine hücuma geçişe hazır ve nazır şekilde yerleştik. İlk yarıyı 2-0 önde kaparken, bizim takımda herkes herkesin kademesindeydi. Şenol Güneş hoca, iki usta top yönlendiricimiz Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu’nu bir arada verimli kullanacak formülü çok iyi geliştirdi: Okay çapa olarak yatay ve dikey neredeki boşluğu doldurması gerekiyorsa orada en doğru pozisyonu aldı.Ozan ilk golümüzdeki gibi hem özgür hem disiplinli 8 rolünde geçişlerin anahtar oyuncusu oldu. Hakan ve Yusuf forvete yakın sarkık oyun kurucu ve savunmadan top yönlendiren derin oyun kurucu rollerini değişerek oynadılar: 2-0 sonrası gerektiğinde oyunu soğutup, gerektiğinde ısındırarak, tempoyu hep bizim lehimize ayarladılar.

Güntekin Onay (HÜRRİYET)

Az ancak son derece etkili hücumlar yaptık. Sahayı çok iyi parselledik, top hem rakipteyken hem de bizim ayağımızdayken iyi yardımlaşan milliler Hakan-Yusuf ve Burak ile son derece akılcı hücumlar yaptı. Ozan Tufan sürpriz golcü olarak tehlike bölgelerine çok iyi sızdı. Özellikle de attığı ikinci gol olağanüstü idi. Bursaspor’da oynarken gelişiminde büyük pay sahibi olan Şenol Güneş ile Ozan farklı parıldıyor.Her hattıyla kaliteli ve savaşçı bir kadroya sahibiz. Okay Yokuşlu başka bir seviyeye ulaştı. Hakan ve Yusuf son derece klaslar. Çağlar bir şaheser. Kaan Ayhan son derece güvenilir ve istikrarlı bir oyuncu. Bu takım çok büyük hikayeler yazabilecek potansiyele sahip. Üstelik Cengiz, Merih ve Zeki gibi özel oyuncularımız da bu kadroya katılacak.

Ömer Üründül (SABAH)

Hollanda maçının yorgunluğunu ve Norveç'in fizik açıdan da güçlü bir takım olduğunu düşündüğümüzde işimizin hiç de kolay olmadığı görünüyordu. Ancak daha 4. dakikada gelen gol çok önemli bir moral-motivasyon oldu. Golün sonrasında beklediğim gibi Norveç tempoyu yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Biz de geride alan daraltıyor ve Okay'ın iki stoperimizle bütünleşmesiyle Sörloth ve Haaland'ı kontrol altına alıyorduk.Bir korner atışı sonunda attığımız ikinci gol çok kıymetliydi. Bu takımımızı iyice rahatlattı. Kendi alanımızda kazandığımız toplarda ayağa paslarla tempoyu ayarlayıp aktif dinlenmeyi de ihmal etmeden devreyi önemli bir avantajla bitirdik. İkinci yarının da ilk 15 dakikası çok önemliydi. Rakip tempoyu iyice artırdı, biz de savunma yönünü iyi yapıyorduk. Geride iyi yerleşmemizin bence en önemli nedeni, Norveç'in orta saha oyuncularının iyi top yapmalarına rağmen kişisel adam eksiltme özelliklerinin olmamasıydı. Bu yüzden pas-pas set oyunu deniyorlardı. Bu arada Ozan Tufan mükemmel bir gole imza atarak işi bitirdi. Ondan sonra rakibin de direnci kırıldı ve çok önemli bir 3 puanı daha hanemize yazdırdık.

Serdar Ali Çelikler (HT)

Asıl stoper ikilimiz Merih-Çağlar. Asıl sağ beklerimiz Zeki ve Nazım. Burak'ın tek yedeği Cenk hazır değil. Sol bek Umut, takımıyla iyi bir sezon geçirmiyor. Merih yokken mükemmel bir kapan-çık taktiği ile Hollanda'yı yendik. Evet, şans da yanımızdaydı. Ama Burak'ın frikik becerisini, Uğurcan'ın penaltı kurtartış yeteneğini yok mu sayacaktık? İyi bir başlangıç yapmıştık ama asli rakibimiz Norveç'ti ve Norveç günler öncesinden İspanya'da kamptaydı. Biz, Hollanda'yı yenip 4.5 saatlik bir uçak yolculuğu ile Norveç karşısına çıktık. Dünya futbolunun yeni süperstar bebeği Haaland rakipteydi. Bizde Merih zaten yoktu da Ozan Kabak da hastaydı. Zeki de sakatlanmıştı. Sağ bek Mert Müldür, stoper Kaan Ayhan olmuştu. Geri kalan ekip aynıydı. Orta ikili Ozan-Okay önlerinde Yusuf-Kenan-Hakan ve en uçta Burak. Maçın başında ilk atakta Ozan harika bir 8 numara golü attı. "Box to box" orta sahanın sözlük karşılığı bu Ozan, F.Bahçe'de yedeğe düşmüştü!