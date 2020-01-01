Spor yazarları Neftçi Bakü - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın Neftçi Bakü'ye karşı aldığı 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

UEFA 2. eleme turu maçında Neftçi ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, Bakü Olimpiyat Stadı 'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Galatasaray'a turu getiren golleri Diagne (19' ve 63') ile Luyindama (48') kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Mbodj (46') attı.

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Sarı Kırmızılılar, bu sonucun ardından üçüncü eleme turunda Hırvat kulübü Hajduk Split'in rakibi oldu.

Spor yazarları, Galatasaray'ın Neftçi Bakü'ye karşı aldığı 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Hafta sonunun flaş isimleri Feghouli ve Arda kenarda olunca Galatasaray’ın topu kullanma dolayısıyla oyunu alma konusunda zorluk çekip çekmeyeceği önemli bir soruydu. Nihayetinde merkezde Taylan ve Emre’nin önünde Belhanda yer alacaktı ki bu üçlünün henüz ne bireysel ne de ekip olarak kendilerini ispat ettiklerini söylemek çok mümkün değil. Özellikle Marcao’nun geriden oyunu kurma konusundaki rahatlığı bu oyuncuları da rahatlattı. Haklarını vermek lazım ki tamamlanamayan akınlarda Bakü çıkarken doğru yer ve hamlelerle genellikle rakibi kesmeyi bildiler.

Artı olan ise Emre’nin çok kullanışlı, çok pozisyonlu basit oyununu Sivas’ta olduğu etkinliğiyle Galatasaray’a taşımış olması. Çok rahat ve çok yararlı bir oyun oynadı. Marcao’nun da hem oyunu kurma hem de savunma anlamında çok fayda sağladığını söylemek lazım. Diagne’nin golcülüğü, Saracchi’nin hızı, Taylan’ın pozisyonunu doldurması oyununu dönüştürmesi de değerli. Ancak en önemlisi Neftçi Bakü’nün hızlı direkt oyununu sergiletmemek. Geçen seneki takım emin olun ileri geri çok zorlanırdı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Galatasaray, 23 günde 7 maçlık bir periyodun içinde. Üstelik bu yoğunluk Eylül’e özgü değil, gruplara kalırlarsa bir benzerini 18 Ekim-8 Kasım arasında da yaşayacaklar. O dönemde yine 3 haftada 7 maçlık bir periyodu olacak, Avrupa kupalarında grup görecek tüm temsilcilerimizin.

Dolayısıyla Galatasaray’ın dünkü rotasyonlu 11’ini yadırgamamak lazım. Hatta bunu “rotasyonlu” olarak da algılamamak gerek. Yeni yıla kadar hemen hemen her perşembe-pazar maç oynamaya hazırlanan bir takımsanız, artık tüm oyuncularınıza kendilerini “as” olarak hissettirebilmeniz gerek. Fatih Terim’in de çabası bu yönde şu anda.

Diagne'nin iki golle, Emre’nin harika bir asistle isimlerini tabelaya yazdırdıkları dünün kahramanının bir savunmacı olmasıysa enteresan. Galatasaray’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao, her geçen gün gelişiyor, her geçen gün büyüyor. Dün de Galatasaray ofansının aslında en kritik adamı Marcao’ydu, zira hücuma çıkarken topu öyle iyi kullanıyor ki, kalan tüm arkadaşlarını 10’ar metre öne itiyor Brezilyalı. Kendisi de bir libero olan Terim’in Vedat İnceefe, Fatih Akyel, Ozan Kabak gibilerinin gelişiminde önemli katkısı vardı. Marcao’daki gelişimde de izlerini hissedebiliyorsunuz hocasının.

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Osman Şenher | Milliyet

Galatasaray Süper Lig’den sonra Avrupa kupalarına da iyi bir başlangıç yaparak başladı.

Önce şunu söyleyeyim Arda, Falcao, Feghouli, Omar Gaziantep maçının yıldızları dün gece yedek kulübesindeydiler. Eminim herkes Fatih Terim rotasyon yaptı diyecek. Ben kesinlikle rotasyon yaptığını düşünmüyorum. Elindeki bütün futbolculara ‘ben size güveniyorum, bu takımın yıldızı yedeği yok, hak eden formayı alacak’ mesajı vermek istedi. Bunda başarılı oldu mu? Linnes harikalar yarattı. Diagne’yi zaten yedek olarak kabul etmiyorum. Benim tanıdığım Terim bu sezon Diagne’yi öyle bir parlatır ki, sezon sonu bu futbolcuyu almak isteyen kulüpler 30 milyon euroyu verip Senegalli forveti transfer etmek isteyecekler. Dün gece 2 tane gol attı, 3. golde de payı var. Bir topu direkten döndü.

Oğuz Dizer | Fanatik

Galatasaray’ın iyi başlayıp Diagne ile 1-0 öne geçtiği oyunda orta alan defoları fena halde sırıttı! İbara’nın 37’de attığı şut ve ardından 41 ve 43‘te yine Galatasaray kalesine doğru salvolar, kimin yüreğini titretmedi? Hikaye ya! Kadın her gece mezarlığa gelip kabrin başında şakır şakır oynuyor! Üç beş derken, bekçi sordu; ‘neden her gece mezarlığa gelip raks ediyorsun?’ Cevap verdi kadın ‘kocam sağlığında “Öyle güzel oynuyorsunki, ölüyü bile diriltirsin” derdi! Kadın muradına erdi mi ermedi mi bilemem ama Galatasaray‘ın orta alanda bilhassa Belhanda marifetiyle örneklediği ‘ya lelli’ oyunu, Neftçi’yi diriltti! İkinci yarıda da 1-1’i getirdi. Ama derhal ardından; Taylan zaten diriydi , asistiyle ‘İsa kutsasın seni Luyindama’ dedirtti: 1-2. Emre Kılınç dikkati, kılıçtan keskin bir hamle neticesi; Diagne ile 3. golü getirdi.Üçüncü tur da, geldi...