Spor yazarları Kopenhag - Başakşehir maçı için ne dedi?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Başakşehir, İstanbul'da 1-0 yendiği Kopenhag deplasmanına çıktı.
Danimarka'dan olumlu sonuçla dönerek çeyrek finale yükselmesi beklenen turuncu lacivertliler, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.
Spor yazarları Başakşehir'in elenişini değerlendirdi;
Attila Gökçe - Milliyet
Danimarka temsilcisi, koşusu, birlikte oynama becerisi ve alan kapatmaktaki ustalığıyla Başakşehir’in oyun kurmasını engelledi. Merkezde Mahmut ve Mehmet’e baskı uygulayarak hatalı pasa zorladılar. Visca ve Crivelli’nin sağ ve sol kanattan ataklarını baskılı savunma ile önlediler. Demba Ba’nın da buluştuğu topları iyi kullanamadığını gördük.
Okan Hoca dahil, tüm Başakşehir takımında bir ağırlık, rehavet, beklemediğimiz bir boşluk gözlemledik. Üzücü ama doğal bir durum. Dedik ya zemberek boşalmış… Geçmiş olsun!
Tunç Kayacı - Fanatik
Bence ülke olarak günlerdir sadece Manchester United’ı konuştuk Kopenhag’ı hiç kaale almadık. Oysa elimizde sadece 1-0’lık galibiyet vardı ve rövanşı deplasmanda oynayacaktık. Sanırım bu söylediklerim artı şampiyonluğun getirdiği zafer sarhoşluğu ve özgüven fazlalığı bize böyle bir gece yaşattı. Dün gece daha çok isteyen daha iyi oynayan hakeden kazandı ve turu geçti.
Uğur Meleke - Hürriyet
Türk spor kamuoyunun küçümsediği FC Kopenhag, adeta bir ‘Moneyball demosu’. Hocaları Solbakken, 2013’te göreve gelmiş, sözleşmesi 2023’e kadar. O geldikten sonra beş büyük lige 100 milyon Euro’luk ihracat yapmışlar (Robin Olsen, Delaney, Cornelius, Zanka ve Skov ihracatlarının sadece birkaçı). Dün oynayan 21 yaş altı üç yıldız, stoper Nelsson, sağ açık Daramy, santrfor Wind de sırada. Yani dün biz Kopenhag’a değil, bir tür Moneyball projesine yenildik aslında.