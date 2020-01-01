Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'u yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Sarı kırmızılılar 3-0 gibi net bir skorla 3 puanı alırken oynadığı oyunla alkış aldı. Galatasaray'ın performansını değerlendiren spor yazarları, Terim'in takımından övgüyle bahsetti;

Mehmet Demirkol | Fanatik

"Galatasaray sezon başından bu yana en anlaşılır, en kompakt oyunlarından birini, hatta birincisini oynadı. Falcao ve Saracchi sakatlanıp çıktıktan sonra da bu oyuna devam ettiler. Fizik olarak sorun yaşamadılar. Ve asıl önemlisi esnek bir planla hücumu çeşitlendirebildiler. Seri-Lemina merkezini kurduktan sonra Mariano’nun formunun yükseleceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Uzun akın yönünü değiştiren isabetli pasları ve yüksek aklıyla Konya’nın 10 kişiyle yaptığı blok savunmayı enine kolay dağıttılar."

Levent Tüzemen | Fotomaç

"Emre Akbaba'nın, Saracchi'nin, Ömer Bayram'ın ve Falcao'nun ortaklaşması sonucu atılan goller, önemli bir üç puan getirdi. Seri ve Lemina'nın orta sahada oyun organizasyonu üstlendiği Galatasaray, topa hakim olurken rakibe önde baskı yaptı ama galibiyette kanatların kullanılması özellikle Saracchi ile Ömer'in yaptığı bindirmeler, Konya savunmasının tüm dengesini bozdu."

Ahmet Çakar | Sabah

"Konya deplasmanları her takım için yıllardır çok zor olmuştur. Ama dün gece Galatasaray, güle oynaya kazanmasını bildi. Galatasaray'ın çok iyi oyunu mu yoksa Konyaspor'un ciddi bir güç kaybı mı, bu ayrı bir tartışma konusu ama özellikle ilk yarı Galatasaray, istediğini aldı. Önce baskıyı kurdular, Konya'ya topu vermediler ve Falcao ile güzel bir gol atıp perdeyi açtılar. Falcao'nun attığı golde bir anlık beklemesi belki de 20 yıllık bir deneyimin ürünü. İlk anda vurmuyor, bir anlık bekleyip sonra vuruyor. İşte müthiş bir golcü vuruşu ve golcü zamanlaması."