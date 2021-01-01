Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-0'lık galibiyetle ayrıldığı Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Konya'dan üç puan alarak, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakalayan Fenerbahçe'nin maçın ilk yarısında yaptığı ön alan baskısına değinen spor yorumcuları, sarı-lacivertli takımın sezonun en iyi ilk 45 dakikalarından birini oynadığı görüşünde birleşti.

Mehmet Demirkol - Fanatik

"Maçta 2-0’a kadar en komple Fenerbahçe’yi izledik. Laf olsun diye değil gerçek bir pres, hücum 4’lüsünün her seferinde geri dönüp işi orta sahaya bırakmayacak bir takip yapması... Topu mümkün olduğunca çabuk geri kazanmak için gereken her şey. Şöyle özetleyebilirim: Valencia ve Gökhan’ın defansif katkısı da ofansif katkısı da birbirlerine yakındı."

"Önde başarılı pres gelince savunma geri koşmak zorunda kalmadı ve biz hemen herkesi hücumun bir parçası olarak görebildik. İki kanatta da üçgenleri kurup Valencia ve Pelkas’ın soğukkanlı driplingleri gelince Fenerbahçe net bir akın sürekliliği sağladı. Ve sezonun en fazla ceza sahasında olduğu ilk yarısını geçirdi."

"Aslında yapabilir ama belli ki Pelkas kanadı değil merkezi istiyor. Orada bambaşka oluyor. Zaman zaman basit hatalar yapsa da Valencia’sız bir oyun Gustavo’suz oyundan daha imkansız."

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

"Fenerbahçe, Konya'da bu sezon ilk defa iki şeyi yaptı. Top kendisindeyken hızlı pas oyunu yapmaya çalıştı ve ekseriyetle başarılı oldu."

"Top kaptırıldığında ise dinamik önde baskı ile müthiş pres yaptılar. Bu 30 dakikalık gösteri tam anlamıyla "Büyük Takım" oyunuydu. F.Bahçe 56-80 arasını iyi analiz etmeli. Böyle bir oyuna gerek yok. Tamam 90 dakila boyunca ilk 30 dakikalık oyun oynanamaz kabul. Ama bu kadar geride kalmak da doğru değil. Pas oyunu ile rakip tutulabilirdi."

"Erol Bulut'a bu yeni oyunu kim 'tesir' ettirdiyse kendisini kutlarım. Bulut'un repertuarında böyle bir strateji yoktu çünkü. Fenerbahçe haftaya Gençlerbirliği'ni de yenip milli ara öncesindeki en kritik maç olan Beşiktaş müsabakasına çıkacak. Bu iki karşılaşmada 4-6 puan, bu takımı şampiyonluk yolunda birinci takım haline sokar."

Ali Gültekin - Sabah

"İçerideki puan kayıplarının telafisi için galibiyet mecburiyeti ile çıkılan bu karşılaşmalarda üç puanla ayrılmak hayati derecede önemliydi. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, bu stresli durumlardan başı dik ayrılmayı başardı."



"Şampiyonluk hedefinde kalabilmek için olmazsa olmaz olan bu adımları atmak Fenerbahçeli oyuncuların öz güvenini ve inancını da arttırıyor."

"Oyuna başlangıç 11'i, pozisyonlar itibarı ile doğru oyuncularla oldu. Özellikle Pelkas'ın 10 numara oynaması, Sosa ve Mert Hakan'la top kullanma kabiliyetini üst seviyeye çıkarma şansıyla birlikte pozisyon zenginliği ile golleri getirdi."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Belki de sezon başından beri ilk defa Fenerbahçe’yi rakip sahada kalabalık, özverili bir pres yaparken gördük dün. Evet bu pres belki 35-40 dakika sürdü. 2-0’ı bulunca yine vites küçülttüler. Ama en azından Erol Bulut şunu görmüştür sanırım: Mert, Sosa, Pelkas, Valencia, Samuel ve Valencia ile, yani 6 tane ofansif oyuncuyla oynuyorsanız, sürekli bekleyemezsiniz."

"Daha tutkulu, daha cesur oynamalısınız. Bu grupla cesur oynarsanız, sonuç alma ihtimaliniz yüksek. Dün Fenerbahçe ilk 45 dakikada rakip ceza alanında topla buluşma sayısında sezon rekoru kırmış. Sebebi bu. Erol Bulut’un bir devreliğine de olsa nihayet futbolcuların zincirlerini çözmesi."