Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

ilk yarıda topa yüzde 60 civarında sahip oldu. Ancak hiç şut girişiminde bulunmadı. İsabetli şut değil, deneme yok. Bunun neden olduğunu anlamak çok zor değil. Takım tüm unsurlarıyla sol kanada yığıldı. Dar bir alanda hücumu hiç genişletemeden kolay kontrol edilebilir kaldılar. Elinde Luis Gustavo ve Emre gibi oyunu açmayı iyi bilen 2 oyuncu varken bu kadar dar alana hapsolmak ancak bir nedenle anlatılabilir: Bozulan psikoloji... Fenerbahçeli oyuncular üst üste puan kayıpları ve sonrasında hafta boyunca yaşadığımız koronavirüs hali nedeniyle kopmuşlar... Oyunla, takımla bir bağları kalmamış. Konya neredeyse 30 dakika kala 10, 20 dakika kala da 9 kişi kaldı. Fenerbahçe buna rağmen hiç boş alan bulamadı. 600 isabetli pasa rağmen oyunu hiç genişletemediler. Çok ağırdılar.. Mevlüt bu kez çok erken oyuna girmesine rağmen isabetli şut çekemeden oyun tamamlandı. Bu gerçek anlamda bir çöküş.

Ali Ece | Fanatik

Fenerbahçe’nin ne kadar eksiği olursa olsun Jailson’u stoper oynatması zaman kaybı. Altyapı stoperlerinden birisi şans bulup 41’de Jailson’un yaptığı hatanın aynısını yapabilir belki o ayrı. Stoper tandeminde orta saha olan iki Brezilyalı, önlerinde de Emre varken Zajc, Ciğerci ve Ekici gerilere kadar top çıkarmaya gelecekse Fenerbahçe topla oyalanır. Fenerbahçe 10’da topa yüzde 80 oranda sahip olmuş ancak ilk yarı sonunda tek bir isabetli şut atamamıştı. Maçı da isabetli şutsuz bitirdi!

Konya sağ kanadından yaptığı 2 ortayı arka direkteki Ömer Ali’nin kafası ile buluşturup az ama öz tehlikeli oldu. Isla’nın markajı iki pozisyonda da yetersiz kaldı. Ülkemizde gol çizgisi teknolojisi olmadığı için 16’daki pozisyon çok tartışıldı. Tartışmasız olan, Fenerbahçe’de her maç birden fazla oyuncunun asıl mevkisinin dışında görevlendirilmesi takım omurgasını bitirdi. Kadıköy’deki Konya maçında Fenerbahçe hem oyun hem de gol şov yapmıştı, nereden nereye gelindi!

Güntekin Onay | Hürriyet

Evet, Fenerbahçe’nin sahaya çıkan 11’inde önemli eksikler vardı ancak her şeye rağmen hücumda bu kadar etkisiz ve silik bir futbol sergilemesi kabul edilebilir değil. Cuma akşamı alınan sonuçların ardından Bülent Korkmaz’ın takımı maçın kendileri açısından öneminin farkındaydı. Disiplinden uzaklaşmadan üstün bir mücadele gücüyle ve odaklanarak oynadılar.

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Daha fazla takım

Dün Fenerbahçe’de iyi oynayan var mıydı? Sadece Gustavo dikkatli ve konsantrasyonu yüksek göründü. Onun dışında son derece isteksiz görünen Fenerbahçe futbol adına olumlu hemen hemen hiç birşey ortaya koyamadan, isabetli şut dahi atmadan maçı bitirdi. Son 7 maçta alınan puan sadece 3 ve 2’si son saniye golleriyle... Tablo hiç iç açıcı değil. Diğer tarafta oynadığı son 18 maçın sadece 1’ini kazanabilmiş, ligin en az gol atan takımı durumundaki olağanüstü bir mücadele ile epik bir 3 puan kazandı ve ligde kazanma hedefine tutundu.

Ömer Üründül | Sabah

Konya'da ilk yarıda ağır çekim film gibi seyir zevki çok düşük bir mücadele izledik. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun organizatörlüğünde ayağa paslarla oyunu kontrol altına aldığı 20 dakika sergiledi. Sonra oyunun kontrolünü kaybetti. Konyaspor, tutuk ve stresli başladığı oyunda baktı ki rakipte bir şey yok 'hadi üstüne gidelim' dediler. Ömer Ali kafayla iki pozisyon buldu. Biri kıl payı çizgiyi geçmedi, diğerini de auta attı. Devre sonunda Bajic, önünde bulduğu topa net vuruş yaptı ve takımına skor avantajını getirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe yenik durumda olduğundan biraz hareketlenmişti ama hücumda etkili olamadığı gibi Konya'nın çıkışları da gol kokuyordu. Bajic iyi top götürüp çıkardı ancak Harun başarılıydı. Sonrasında da Skubic'in asistinde Bajic, ikinciyi kaçırdı. Emre çıktı, Mevlüt girdi. Bu değişiklikten sonra Fenerbahçe'nin gol bulması çok zordu. Çünkü Gustavo stoperdeydi çift santrfora dönülmüştü. Orta sahanın ortasından da Tolga-Zajc ikilisi ile organize atak geliştirmek mümkün değildi.

Gürcan Bilgiç | Sabah

Kaleye şut olmadan biten ilk 45'in ardından Fenerbahçe için yazılabilecek bir yorum aradım aklımda... Sahadaki çaresizliği nasıl tarif edecektik... Ya da oyundan ve birbirinden bir haber oyuncuların aslında bir senedir beraber antrenman yaptıklarını söylemek nasıl inandırıcı olacaktı.

İki ay önce karşısında muhteşem bir oyunla kazananlar da dünkü acınası hale düşenler de aynı oyunculardı. Bir takımın böylesine iniş-çıkışa geçmesini anlamlandırmamız lazım. Skorlardan bağımsız oyun olarak bu analizin içine girilmeli. Yoksa öteki tarafta hakemleri de konuşuruz, sakatlıkları veya kişisel hataları da... Ama vazgeçmişlik ya da oyun aklını yitirmek; bu başka bir şey...