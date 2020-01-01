Spor yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor'a 4-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında , Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 28 ve 78. dakikada Levan Shengelia ile 63 ve 83. dakikada Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+1'de Gökhan Töre'den geldi.

Bu sonuçla yeşil-beyazlılar puanını 4'e yükseltirken Beşiktaş da 4 puanda kaldı.

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Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor'a 4-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş ilk yarı tek bir etkili atak yapamadığı gibi ancak amatör bir takımın yiyeceği bir golü de kalesinde gördü. İkinci yarıda Aboubakar ile hücumda biraz hareketlenen siyah beyazlılar orta alan paylaşımında da sorunlar yaşadı. Mensah’ın oyun bilgisi eksik. 6 numara pozisyonunda tek oynayan Dorukhan, Atiba’yı fazlasıyla aradı. Siyah beyazlılar, oyun disiplininden de uzaklaşınca Konyaspor farka koştu. Beşiktaş’ta anlamadığım bir şey daha var. Larin’in çok ağır bir oyuncu olduğunu, teknik kalitesinin yetersiz olduğunu futbol takımını yönetenler göremiyor mu? Beşiktaş seviyesindeki bir takımda orta gelecek kafa vuracak diye bir santrfor oynar mı?

Ali Ece | Fanatik

En son 50’li yaşlardaki veteranların halı saha maçında böyle bir kornerden gol görmüştüm: Yaş icabı ileri ve geri fazla koşamayan veteranlar, korneri savunmaya yetişememişti! Lakin o veteranlar bile ilk 45’te bu kadar top kaybı yapmamışlardı! Hangi yaş grubunda olursa olsun futbolda geriden top çıkarma özelliği olmayan stoperler ile kısa pasla çıkmaya çalışmak, bir takımın taktiksel açıdan intihar etmesidir. “Doğru oyun” ile “büyük oyun” arasındaki en büyük fark budur: “Büyük oyun” kurabilmek için geride Marcelo, Adriano gibi büyük oyuncuların olması gerekir! Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda adı büyük performansı küçücük oyuncular var, bu büyük sorun! Bir de en yüksek form grafiğine ulaşsalar bile asla Beşiktaş 11’inin ideal futbolcuları olamayacak oyuncular var, bu daha da büyük bir sorun! Skoru 2-0’a getiren pozisyonda Vida ve arkadaşları TV’den izleyen Beşiktaş taraftarlarından utanmalılar: TV başındaki lılar işe yaramayacağını bilseler bile en azından refleks gösterip şutu engellemek için ayaklarını uzatmışlardır! Bunu düşünüp utanmayan futbolcu varsa daha da yazacak bir şey kalmıyor!

Bilal Meşe | Milliyet

Yuhh ki, yuhh arkadaş! Amatör takım böyle gol yemez, ayıptır! Konyaspor’un adam adama oyunu ve de baskısı nedeniyle Kartal, savunmadan çıkmakta güçlük çekti, ilk yarı boyuncu Ersin’e dönmek zorunda kaldılar! Hadi Vida efendi geri pas mı verdi, şut mu attı belli değil! Peki kardeşim, rakip korner kullanıyor, savunmacılar yürüyerek geri geliyor! Ne oldu, Ömer Ali topu çabuk kullandı, Shengelia boş durumda kafayla topu ağlara gönderdi! Üstelik 5’e 2’siniz, o golü izleyin, belki yüzünüz biraz kızarır! Artı koca Kartal, bu yarıyı rakip kaleye bir şut atamadan tamamladı, buna ne dersiniz?

Bu farklı yenilgiye hiç kimse kılıf aramasın, öyle deplasman falan demesin, çünkü seyirci yok! Valla Sergen hocanın, Welinton ve Necip hariç, köklü bir değişime gitmesi şart. Vida’nın çivisi çıkmış artık! Gökhan Töre, Rıdvan ve Hasiç o formayı fazlasıyla hak ediyor. Neticede sezon başındayız, ağıtlar yakmanın bir anlamı yok. Kartal’ın kadro derinliği iyi, toparlanır.

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Ancak koca takımın koca savunması böyle goller yemez arkadaş ! O bölgeye çeki-düzen vermek şart. Böylesi büyük hataların da bir karşılığı olmalıdır ne dersin Sergen hocam?

Orhan Yıldırım | Fanatik

Sergen Yalçın döndü. Aboubakar alındı. Avrupa’ya veda sonrası lige dönen Kartal, Konya’da çakıldı. Maçta hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaş, üç puan için gittiği deplasmandan; 3 farklı yenilgi ile dönüp taraftarını kahretti. Beşiktaş maça iyi başladı. İlk kez birlikte 11’de sahaya çıkan Ljajiç ve Mensah fazla top alamadı. Bu çok anlaşılmaz. Çok iyi pas yapan, şut atan, adam eksilten ikili yerine, topu dağlara taşlara gönderen; Boyd ve Atakan’a atılmaya çalışıldı toplar hep. Bu yetmez gibi, öyle bir gol yendi ki, eşi benzeri yok. Vida orta sahadan geriye vurdu. Ersin sadece baktı. Korner atılıyor. Beş futbolcu bir de kaleci var. Rakipten sadece iki. Buna rağmen, Ömer’in ortasında Shengelia kafa ile golünü attı. 28’de gelen bu sayı, Kartal’ın kimyasını bozdu.

Kartal, tamamen sahadan silindi. Maçın kahramanları; Shengelia 78’de durumu 3-0 yaptı. Vida’nın neden olduğu penaltıda Kravets farkı dörde çıkardı. Maçta skoru uzatmada attığı gol ile Gökhan belirledi: 4-1. Konyaspor üç kez kaleye gelip 4 gol attı! Gücü ölçüsünde en iyisini sahaya koydu. Kartal’da yeni transfer Aboubakar dahil iyi olan yoktu.