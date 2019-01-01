Spor yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlı ekip, Burak Yılmaz'ın 71. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş 21 puana yükselerek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşiti. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

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Spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş dün sezon başından bu yana ilk kez ideal 11 ile sahaya çıkma şansı buldu. Ayrıca Burak Yılmaz da fiziksel olarak gerçek potansiyelinde ilk kez oynadı. Son 6 maçın 5’ini kazanması dışında siyah beyazlılar savunma güvenliği açısından iyi bir grafik yakaladı. Dün de Konyaspor karşısında rakibine net gol pozisyonu vermeden maçı bitirmiş olması Beşiktaş’ın geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayacak unsurlardan biri.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Atan kazanacaktı; atan da kazandı. Beşiktaş iyi oynadı mı; hayır. Konya ilk 15 dakika hariç iyi futbol oynadı mı; hayır. Hakem iyi miydi; yine topla çarpıştı, ona da hayır. Bir tek Konya seyircisi iyiydi. O kadar maalesef Türk futbolundaki kötü maçları seyretmeye, işkence çekmeye devam ediyoruz.

Cem Dizdar | Fanatik

İki takım da ilk devre deneyip sonuç alamadıkları hücum girişimi adı verilen tarzı inatla sürdürdüler. Maçın berabere bitmemesi için gereken tek şey ‘bir tuhaflık’tı. Onu da Bajic yaptı. Ve Beşiktaş girdiği haniyse tek pozisyonu -Burak plasesinin ardından Konya savunmasından dönen N’Koudou şutu- değerlendiremeyip Bajic hatasıyla kazanmayı becerdi.

Fatih Doğan | Sabah

Beşiktaş'ın paslaşma yüzdesi yüksek olsa da oyun kurarken orta sahada Konya'nın da baskısıyla özellikle 20-40. dakika arası art arda top kayıpları şaşırtıcıydı. Ljajiç'in dünkü vasat performansında Elneny ve Atiba'dan yeteri kadar pas alamamasının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Konya ikinci yarı, ilk yarının gerisinde kaldı. Bunda N'Koudou'nun oyuna girmesinin payı oldu. Abdullah Avcı ve ekibi çok zor bir deplasmandan kıymetli 3 puan çıkardı. İstanbul'da üst üste oynanacak 5 maçla da Beşiktaş şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koyacak.

Bence ilk yarıyı ya lider ya da ikinci tamamlayacak.