Spor yazarları Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi yorumladı.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor, 'yi konuk etti. Sarı lacivertli ekip karşılaşmadan 3-0'lık zaferle ayrıldı ve yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Ersun Yanal'ın ekibine zaferi getiren goller Mevlüt Erdinç (2) ve İbrahim Sürgülü'den (k.k.) gelirken Deniz Türüç maçın ilk yarısında bir penaltı atışını değerlendiremedi.

İki ekip arasındaki rövanş maçı 11 Şubat Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Spor yazarları Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan çeyrek final mücadelesini değerlendirdi.

Uğur Meleke | Hürriyet

Kırklarelispor, dün Fenerbahçe’ye karşı çıkardığı zorluklarla, bu aşamaya boşuna gelmediğini ispat etti aslında. Önceki turlarda üç Süper Lig takımı, Ankaragücü, Gaziantep ve ’i nasıl eledilerse, Fenerbahçe’ye karşı da öyle oynadılar. Geride muazzam bir organizasyonları var, duruşlarını hiç bozmuyorlar, bloklar arası kolay boşluk vermiyorlar. Kendi liglerinde zaten ‘maçlarında en az gol atan takım’ konumundalar. Türkiye Kupası’nda da oynadıkları 6 maçın 4’ü 0-0, 1-0 ve 1-1 bitmiş. Bir bakıma onlar için TFF 2.Lig’in Sheffield’ı diyebiliriz sanırım.

Dün elbette Kırklareli’nin etkili rüzgarını da pas geçmemek gerek. Ama Kırklareli takımı da neredeyse o hava koşulları kadar zorladı Fenerbahçe’yi. Karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe, uzaktan şut opsiyonunu kullanmakta biraz geç kaldı. Ama ilk yarım saatten sonra Deniz Türüç, Miha Zajc ve Mevlüt erdinç şut atmayı hatırlayınca, goller de geldi zaten. Muriç-Kruse’nin alternatifi olarak oynayan Zajc-Mevlüt’ün fiziksel ve mental seviyelerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.

Emre Bol | Fotomaç

Öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik etmek gerek. Böylesine ağır bir sahada, yürümenin bile zor olduğu bir ortamda mücadele ettiler. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı ikinci bir santrforunun olmamasıydı. Vedat'ın yokluğunda ya da form grafiğinin düştüğünde hep Mevlüt dışında çareler arandı. Bunun sebebi Mevlüt'ün bir türlü istenilen seviyeye gelememesiydi. Ama zorlu maratonda Mevlüt gibi bir santrfora çok ihtiyaç var. O yüzden Kırklarelispor karşındaki performansını önemsiyorum. Bu istek ve arzusunu sahaya yansıtmaya devam ederse Fenerbahçe teknik heyetinin elini güçlendirir.

Serkan Akcan | Fanatik

Türkiye Kupası’nın ruhuna, amacına en uygun maçlardan biriydi. Kırklareli halkı, yağmura, fırtınaya rağmen maçı bir bayram tadında yaşamayı seçtiği andan itibaren iklim değişti. Trakya’nın soğuğu Akdeniz’e döndü, hava buz olsa da yürekler ısındı. Yıllar sonra ‘Bir gün şehre Fenerbahçe geldi, iklim değişti Akdeniz oldu’ diye başlayan yüzlerce hikayenin başlangıç noktası oldu.

Fenerbahçe’ye geldiği günden beri en iyi performansını gösteren Mevlüt golleriyle maçın rengini değiştirdi. Mehmet Ekici’nin ağır zemine rağmen pas kalitesini koruması, Zajc’ın dikine kaleye gitme isteğiyle birleşince ikinci yarıda Fenerbahçe kontrolü tamamen eline aldı. Son olarak; Türkiye Kupası’yla ilgili bir reklam filmi çekilecekse Kırklareli’nde fırtınaya rağmen stada girmek için sırada bekleyen, tribünde şemsiyeleriyle maçı izleyen taraftarlar mutlaka kullanılmalı. İçinde fazlasıyla sinematografik öge barındıran harika bir Türkiye Kupası eşleşmesi izledik.

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Murat Özbostan | Sabah

Fenerbahçe güle oynaya kazandı. Kolay bir maç oldu. , Erzurum'u yenerek yarı final yolunu açarken Fenerbahçe de bordo-mavili takıma eşlik edecek gibi. Önümüzde büyük bir final var. Ersun Yanal biraz ideal 11'den biraz da kulübeden isimleri sahaya sürdü... Oyuncular değişse de Fenerbahçe'nin oyun mantığı değişmedi. En büyük fark bu. Aynı düzen içerisinde müthiş bir rüzgâra rağmen F.Bahçe takır takır futbol oynuyor. Maçtaki en dikkat çeken şey sabırlarıydı.

Gol anını bekleyene kadar panik yapmadan, pas yaparak doğru sonuca gittiler. Mevlüt en dikkat çeken oyuncuydu. Sochaux, PSG, , St.Etienne, , , Metz gibi ekiplerde forma giyip Türkiye'nin yolunu tutan oyuncunun golleri kendi adına da değerliydi. Ersun Yanal'ın gözüne girmiştir herhalde... Göze girmeye çalışan bir diğer isim Mehmet Ekici idi. Bayağı bir çabaladı... Ve Adil Rami ancak bu maçlarda oynar...

İlker Yağcıoğlu | Takvim

Maçın başlarında Kırklareli iyi savunma yaptı. Ama Fenerbahçe kalesine de hiç gidemediler. Doğal olarak da dakikalar ilerledikçe yorulmaya başladılar. Bunun sonucunda da üst üste kalelerinde golleri görerek tura veda ettiler desek yanlış olmaz. Mevlüt'ün attığı goller, özelilkle 2. goldeki becerisi önemliydi. Umarım ligde de aynı katkıyı sağlar. Mehmet Ekici çok çabaladı. Ama kolay değil. 6 ayı maç yapmadan geçirdi. Falette için bir şey söylemek, bu maça bakarak mümkün değil. Şimdi yarı finalde müthiş bir eşleşme bizleri bekliyor. Ligden sonra da kupa için Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin büyük mücadelesine şahit olacağız.