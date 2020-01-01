Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekip 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Alexander Sörloth'un attığı gollerle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Pedro Henrique'nin 86. dakikada penaltı vuruşundan kaydettiği gol ev sahibi ekibe puan için yetmedi.

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Bu sonucun ardından puanını 65'e yükselten Trabzonspor, 2019-20 sezonunu ikinci olarak tamamladı.

32 puanda kalan Kayserispor ise sezonu son sırada tamamladı ve Süper Lig'e veda etti.

Spor yazarları, Kayserispor - Trabzonspor maçını yorumladı:

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Cemal Ersen | Milliyet

Lige verilen aranın ardından bordo-mavili ekip tam 14 puan kaybetti. Ne demişler; kendi düşen ağlamaz. O puanların yarısını kazansa, dün akşam şampiyonluğunu ilan edebilirdi. Final maçı dedik ya. Trabzonspor’un adına, şanına, unvanına yakışır bitirmesi gerekiyordu. Kayserispor’u bir alt lige gönderirken iyi mi oynadı? Asla. Hücumda yine etkisiz, savunmada inanılmaz hatalar yaptı. Kaleci Uğurcan ve taraftarın yerden yere vurduğu Hüseyin’in çok kritik müdahaleleri olmasa, kapanış hikayesi hüzünlü yazılabilirdi.

Yönetimin işine karışmak haddim değil. Başkan Ahmet Ağaoğlu “takımın iskeletini koruyacağız” dedi ya. Öyle çok fazla isim saymaya gerek yok. Ligimizin en golcü sol beki Novak’ı ilk sıraya koyarım. Onun maaşına yapacağınız zam ile yerine alacağınızın bonservis bedelini ödeyemezsiniz. Gol kralı Sörloth piyangodan çıkan büyük ikramiye. Pamuklara sarın sarmalayın. Altın değil, pırlanta olacak. Kaleci Uğurcan tek başına en az 20 puan kazandırdı. Karşılığı o kadar milyon eurodur. Nwakaeme ve Ekuban’ın maliyetleri de, takıma katkıları da ortada. Ömür ve Parmak’a gelince. İkisi de Trabzonspor’un geleceğidir. Hatalarını maruz göreceksiniz. Sahip çıkacaksınız.

Erman Özgür | Fanatik

Kupası finali için rotasyon düşünmeden ideal kadrosu ile maça başlayan Trabzonspor Sörloth'un kötü vurduğu ve Campi'nin direkten dönen topu haricinde pozisyon ve gol çıkaramadı ilk devreden. Kayserispor'da ise Henrique ve Hasan Hüseyin en fazla isteyen oyunculardı. Henrique'nin şanssızlığı Trabzonspor'un kalesinde Uğurcan'ın oynamasıydı. Kayserispor kaybedecek bir şeyi kalmamış takımlar gibi yüklenerek başladı ama maçın kırılma anında Ndiaye'nin büyük hatasında Kravets'in vuruşunu Hüseyin mucizevi şekilde çıkarınca kader değişti. Oyun olarak Sosa, Ndiaye, oyuna giren Guilherme, Ekuban gibi yetenekler hayalet gibi olmasına rağmen Sörloth'un şutunu tamamlayan Novak vasat oyunun üstünü çizerek skoru yaptı. Pes etmeyen Kayseri, Henrique ile umutlansa da Sörloth attığı golle kralığını ilan etti. Bu sonuçla Kayseri hüsranı engelleyemezken, Trabzonspor için oyun final öncesinde tatmin etmedi.

Olcay Çakır | Fanatik

Teknik adam değişikliği yaşayan Trabzonspor ile küme düşme stresi içinde Kayserispor’un mücadelesinde ortaya büyük bir oyun çıkmadı. Direkten dönen top, çizgiden çıkarılan pozisyonlar oyuna zaman zaman heyecan katsa da tempo yükseltmekte zorlanan iki takım izledik. Kayserisporlu oyuncular, diğer statlardan gelecek olumlu haberleri beklerken gol için de sahada verebilecekleri tüm mücadeleyi verdiler. Trabzonspor’da akıllar elbette kupa finalindedir diye düşünülebilir. Ancak son birkaç maçtır oynanan oyundan çok da farklı bir oyun izlettirmediler. Ligi ikinci bitirmek adına geçen hafta düşülen durumun ciddiyetiyle de oynadılar denilebilir. Beklentinin uzağında gibi gözüken ancak bir kupa finali ve bir de Şampiyonlar Ligi eleme bileti Trabzonspor’un ezeli rakipleri düşünüldüğünde farklı bir değerlendirmeyi hak ediyor gibi.