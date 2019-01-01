Spor yazarları Kayserispor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a karşı deplasmanda aldığı 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu 'a Umut Bulut'un attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Spor yazarları, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.

Uğur Meleke | Hürriyet

"Bir büyük takım deplasmana gidiyorsa, rakibi kompakt duruyorsa, yakın oynuyorsa, göğüs göğse çarpışıyorsa, farkı kaliteli ayaklarının yaratması beklenir. Daha seri oynamak, tempoyu yükseltmek zorundadır büyük takım. Dün Fenerbahçe’nin üç topu direkten döndü, birkaç pozisyonda da kaleci Lung devreye girdi. Ancak sarı lacivertlilerin de bu tarz kapalı rakipleri çözmesini, bire birde adam eksiltmesini bekleyeceği adamları Moses ve Rodrigues bu katkıyı tam anlamıyla yapamadılar."

Erman Toroğlu | Fotomaç

"Fenerbahçe klasik... 15-20 dakika sahanın her yerinde tam pres yapıyorlar. Rakibin kafasını kaldırmıyorlar. Güreşte; üstteki, alttaki güreşçinin ensesine basar da nefessiz bırakır ya Fenerbahçe onun gibi yapıyor. Gol bulursa rahatlıyor. Bulamazsa süre ilerledikçe oyundan düşmeler başlıyor. Vedat Muriç'in 20, 30 ve 60'ıncı dakikadaki vuruşlarına bakın. Kayseri'de dün gece iki tane sporculuk örneği vereceğim futbolcu vardı. Adebayor ve Umut Bulut. Yaşlarına rağmen müthiş mücadele ettiler. İkisi de profesyonellikten örnekler verdiler."

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

"10 haftada 3 kere yenilen takım şampiyon olamaz. Hele hele son 4 maçın 2'sini kaybeden takım hiç olamaz. Ersun Yanal ve öğrencileri ilk devrede 35 puan barajının altında bitirmemek adına kalan 7 maçın 6'sını kazanmak zorundalar artık. 1 beraberlik dışında puan kaybederlerse 35 puanın altına düşerler ki geleneksel olarak çok daha zorlu geçmesi muhtemel ligin 2. yarısında 35'in de üstünde puan almanız gerekebilir."

Güntekin Onay | Hürriyet

"1-0’dan sonra rakip ceza sahasına çok adamla giden Fenerbahçe birkaç tane karambol dışında gole yaklaşamazken, Kayserispor’un skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslanması ile baskılı oynuyor gibi göründü. Ancak çok da nitelikli olmayan bu baskı Kayserispor’u hataya zorlayacak düzeyde değildi. Fenerbahçe’nin çok arzu ettiği şampiyonluğa ulaşabilmesi için deplasman performansını yukarıya çekmesi şart. Sarı lacivertli ekip sezon başından bu yana dış sahada oynadığı hiçbir maçta güçlü bir oyun ortaya koyamadı."

Gürcan Bilgiç | Sabah

"Kapanan rakibi açmanın iki yolu var; ya topun hızını yükselteceksin, ya da atakların. Üç hafta önce yaşadığın tecrübeye rağmen tek silah olarak Vedat'a yüksek top atmayı seçmek, zaten seni beş oyuncuyla bekleyen rakibin isteğini onaylamak. Devre arası soyunma odasından çıkarken, bu ayrıntıları belki dinlemiş ama yapmamış-yapamamış oyuncu grubu var. Önemli rakiplerin puan kaybettiği haftada, böyle bir yenilgi iddianızı sıcak tutar. Ancak şampiyon olacak takım, ipleri de eline almak zorunda. Fenerbahçe direksiyona geçemedi. Puan kaybından daha önemlisi budur."