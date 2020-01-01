Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kayserispor deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyeti yorumladı.

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Hes Kablo 'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-1'lik skorla boyun eğdi.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51 ve 83. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar, 86. dakikada da Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 74. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kayserispor deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

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Uğur Meleke | Hürriyet

Kayseri son 8 maçta 5 galibiyetle çıkıştaydı zaten. Yenildikleri F.Bahçe maçında, hatta 5 yedikleri önünde bile iyi oynadılar. Prosinecki o darmadağın grubu toparladı, Enver’in takımdaşlığını, Hasan Hüseyin’in özgüvenini artırdı mesela. Djedje daha sakin ve akılcı oynamaya başladı. Sergen Yalçın’ın takımında da gelişmeler var, dün birer yaş büyüyen Ersin ve Rıdvan’ı Türk futboluna hediye etti genç teknik adam. Ama takımın en büyük sorunu hâlâ başrolde: Dün de çok pozisyon buldular, ama son vuruşlarda beceriksizlerdi. Ben Sergen Hoca’dan farklı olarak ‘gol vuruşu’nun geliştirilebileceğini düşünüyorum. Çok tekrar yapmak lazım muhakkak. Belki yaz kampı için Feyyaz Uçar gibi bir ‘son vuruş ustası’nı teknik ekibe katıp forvetleri özel çalıştırmak lazım.

Ali Ece | Fanatik

Beşiktaş maçın ilk 20 dakikasında şut çekemese de topa sahip olup oyun üstünlüğünü kurmaya çalıştı. 20’den devre sonuna kadar her geçen dakika baskısını arttırarak üst üste pozisyonlar geliştirdi. Maçtan önce Uğurcan’ın arkasında ligin en çok kurtarış yapan 2. kalecisi olan Lung 20- 45 arası o kadar çok kurtardı ki, Uğurcan’ın bile önüne geçti. Necip - Atiba - Elneny orta 3’lüsü aynı anda 11’de olunca Burak’ın etrafının öne çıkması gerekiyordu. Lens ilk 45’te Beşiktaş kariyerindeki en iyi devrelerden birini oynarken daha önceki iki maçta görece iyi olan Diaby ilk yarıda saç baş yoldurdu. 2. yarıda ise Beşiktaş, iki yeni genç oyuncusu Rıdvan ve Ersin’in hatalarının da etkisiyle yenildi. Gençler bu tip hatalar yapınca faturayı sadece onlara yıkmak doğru olmaz. Tabii ki daha çok çalışıp bu tip hataları tekrarlamamaları gerek ancak bir dahaki sezon için de daha iyi kadro kurmak gerek. Prosinecki’ye ve onu göreve getiren Kayserispor Başkanı Berna hanıma tebrikler. Lung ve Hasan Hüseyin’in yanı sıra Djedje ve Campanharo da iyi maç çıkardılar.

Turgay Demir | Fotomaç

Başkasını bilmem ama ben bu maçın faturasını kesinlikle, Ersin ve Rıdvan'a kesmem... İlk golde Rıdvan hatalı, ikinci de Ersin ama onlar bu tür hatalar yaparak olgunlaşacaklar... Yani hata ararken bu iki genç dışındakilere bakarım... Örneğin ilk yarıda yakalanan pozisyonlarda kaleci çalıştırırcasına kafa vuran, şut denemeleri antrenman düzeyinin üzerine çıkmayan Diaby, Elneny, Burak ve diğerleri ne yaptılar? Üç güzel orta yapan Lens ondan sonra yerinden kımıldamadı, sıfıra inmiş arkadaşı varken, biraz kıpırdasa topu alıp golle burun buruna gelecek ama tınlamadı bile... Zaten birkaç dakika sonra da Sergen hoca attı kementi...

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İyi de yaptı, daha kötü oynayan Diaby varken, Lens'in çıkması, onun umursamaz tavırlarının bir sonucudur... Eldeki kadro malum, bu şartlarda ne yapılabilirse en iyisini yapmak önemli... Sergen hoca da her maçta bir arayışa girmek zorunda hissediyor kendini... Dün Necip'i orta sahaya koyması bu arayışların bir eseriydi elbet ama kabul edelim ki kötü bir eserdi! Çok fazla eleştirecek değilim, malzeme bu. Öte yandan biz ligin tepesindeki mücadeleye odaklanınca alttaki şanlı direnişi atlıyoruz galiba... Kayserispor'a kadın eli değince takımın havası, suyu değişti.

Güntekin Onay | Hürriyet

Beşiktaş için Kayserispor maçında alınacak bir 3 puan belki de Şampiyonlar Ligi ön elemesi anlamına geliyordu. Ön eleme oynaması durumunda da seribaşı olması yüksek ihtimal. Siyah beyazlıların içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çakması için tek şansı Devler Ligi’ne gitmek. Sergen Yalçın, merkezde 3 orta saha ile başladı. Ancak yaratıcılığı olmayan bu 3 oyuncuyla merkezden pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda oyunun mutlak hakimi olan siyah beyazlılar rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşurken sadece 6 şut attı. İlk yarıda yakalanan fırsatlar da kanatlardan getirilen toplarla geldi. Geçen haftanın yıldızı Burak Yılmaz’ın çok kötü bir gününde olması da Beşiktaş’ın üstün oyununu skora yansıtamamasının nedenlerinden biriydi.

Orhan Yıldırım | Fanatik

Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Beşiktaş, Kayseri’de farklı kazanabileceği maçı 3-1 kaybetti. Kaptan Burak’ın durması takıma da fren oldu. İlk yarı beş net pozisyona giren Sergen hocanın ekibi gole gidemedi. Savunmada kalıp, temkinli oynayan Kayseri, bulduğu iki pozisyonda, üç gol attı(!) Galibiyet serisine nokta koyan Kartal, Devler Ligi hedefini zora soktu. Kayserispor rahat nefes aldı.

Beşiktaş, evinde oynuyor gibi baskılı başladı. Ev sahibi takımın en önemli ismi Mensah’ın yokluğunda orta alan tamamen Kartal’ın kontrolünde oldu. Her geçen dakika baskı kuran Siyah-Beyazlı ekip; gol için yüklendi. Diaby, Atiba ve Burak net pozisyonlar buldu. Ancak Rumen kaleci Lung geçit vermedi. Özellikle Lens ve Gökhan’ın kanat bindirmeleri etkili oldu. Elneny ve Diaby bu yarıda isteksiz oynadılar. Atiba ile Necip’in iyi niyetli gayretleri öne çıktı. Savunmaya fazla iş düşmedi.