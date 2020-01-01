Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçı değerlendiren spor yazarları Adam Büyük'ten övgüyle bahsetti.

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış mücadelesinde 'yı 3-0 yenmeyi başardı. Sarı kırmızılıların baskın futbolu dikkat çekerken Adem Büyük övgüleri topladı. Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesini böyle değerlendirdi;

Ömer Üründül | Sabah

"Bir paragraf da Adem Büyük için açmak lazım. Müzmin sakat santrforlar yüzünden oynama şansı bulunca işe sarıldı. Bence Falcao'dan çok daha faydalı oldu. Emre Akbaba'nın kalitesi tartışılmaz ama daha fizik açıdan güçsüz."

"Günümüz futbolunda en tehlikeli şey defans bloğu ile fazla oynamaktır. Kasımpaşa bu konuda adeta harakiri yapmış. Devre arasında 4 defans oyuncusunu da gönderip, 4 yeni yabancı almış. Mantıkla bağdaşmayan bir tablo. Kasımpaşa'yı zor günler bekliyor."

Daha fazla takım

Kemal Belgin |

"Galatasaray'ın artık ideale yakın gibi gözüken kadrosu ilk yarıda istediği gibi tek top yapıp istediği gibi yön değiştirerek oynayabildi. Kim topu aldıysa savunmadakiler dâhil bütün oyuncular pas trafiğine yeniden ortak olabilmek adına kendilerini sürekli gösterdiler. Böyle bir oyun anlayışına karşılık Kasımpaşa'nın tuhaf biçimde yenilenmiş takımı düşünebiliyor musunuz koca bir ilk yarıda sadece ve sadece üç faul yapabildi. Şayet iki golde büyük payı olmasına rağmen Emre Akbaba takımın en kötü oyuncusu olmasaydı sanıyorum ilk yarı daha ağır skorla kapanabilirdi. "

Osman Şenher | Milliyet

"Orta sahada da bilhassa Seri iyi mücadele etmesine rağmen çok top kaybı ve pas hatasıyla oynuyor. Kasımpaşa maçında bu fazla sıkıntı yaratmadı. Ama bundan sonra bütün rakipler daha zorlu olacak. O mücadelelerde bu hatalar yapılırsa faturası da çok ağır olur. Her şey bir yana, dün geceki skoru da kenara koyun Mariano’yu seyretmek büyük zevkti. Her gelen topu olumlu kullandı. Gol pası verdi, çok güzel ortalar yaptı. Belki de Galatasaray’daki en iyi performansını ortaya koydu. İyiki devre arasında Mariano gönderilmedi. Şayet gitmiş olsaydı, bu mevkiide büyük sıkıntılar yaşanabilirdi."

Bülent Timurlenk | Sabah

"Üstündeki 4 takım karşılıklı puan kaybı yaşarken, Galatasaray'ın bu galibiyeti geçmiş iki sezonun şampiyonu olarak zirveye büyük psikolojik baskı yapacak. Sezonun ilk yarısında Terim tarihinin en tartışılan dönemi sonrasında Galatasaray burada. Gerisini siz düşünün..."