Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti yorumladı.

Geçtiğimiz hafta son dakikalarda attığı gollerle 'u yenmeyi başaran , kupada 'un ardından ligde de 'ya mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-lacivertli aldığı 2-0'lık mağlubiyetle ligdeki son dokuz maçındaki sekizinci puan kaybını yaşarken, Kasımpaşa ise ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yorumladı.

Daha fazla takım

Engin Verel - Akşam

'Devremülk' anlayışıyla her sezon 2’şer 3’er hoca değiştiren bir takımın zaten başarılı olma şansı yok. 21 yıl sonra G.Saray, 23 yıl sonra Trabzon’dan Kadıköy’de 3 gol yemenin şerefini yaşadılar!. F.Bahçe’nin “kalemşör” isimlerinin, “60 milyon euro eder” dediği Muriqi ve İngiliz-İtalyan takımlarının peşinden koştuğuna inanılan Ozan’ın son vuruşlarına şapka çıkarabilirsiniz. Ama şapkayı çıkardıktan sonra saçınızı başınızı yolmayı unutmayın!

Ercan Güven - Milliyet

Niye her şey değişiyor da Fenerbahçe aynı? Takımın “hedefsiz” olması, şehir efsanesi aslında... Tek tek her futbolcunun kişisel hedefleri vardı, şimdi ikiye katlandı. Gidecek olanların kendilerini parlatmaları, kalacak olanların Avrupa’da oynamak arzuları, gitmek istemeyenlerin biraz daha görünür olmaya çalışmaları gerekmez mi? Kaybedecek “hiçbir şey” de kalmadı... Nedir bu atalet, sefalet anlamak mümkün değil. Bir hocası olsaydı ona sorardık bari.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe beklediğimden daha odaklanmış bir oyun oynayarak başladı. Öte yandan beklenen, artık alışılan sorunlar da öylece duruyordu. Savunmada kalesine gelen topların neredeyse yarısı gol oluyordu sezon başında. Ama atıyordu da. Fenerbahçe savunmada bir ilerleme kaydedemediği için değil, atmayı unuttuğu için bu kadar zorlanıyor. ‘Çiğ etle beslenen’ Vedat vegan olmuş gibi misal... Zar zor kaleyi buluyor.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Ozan'a kaptanlık verildi. Takımın büyükleri de destekledi bu kararı. "İyi futbolcu" olduğunu düşünüyorsa, ya dünkü performansını açıklamalı ya da takımının neden yedinci olduğunu. Kayseri maçında kaptırdığı toptan sonra kırmızıyı gördü. Dün de iki kişinin baskısı altındaki Rodrigues'e pas atıp, top kaybına neden olup, filelere baktı. Rakiplerin pozisyonlarının birçoğunun Ozan top kayıplarından gelmesi de ayrı bir konu. Ya da Vedat'tan da bahsedebiliriz. Hâlâ pandemi arasını bitirmemiş. Antrenmansızlık bahanesi olabilir fakat eşit şartlardaki rakiplere karşı sahada. En güvendiğiniz isim; Emre, tribünde. Vedat ile kaptan Ozan kayıplarda, topu emanet edeceğiniz Gustavo stoperde, ortada ne akıl kalmış, ne fikir ne de "isyan"…