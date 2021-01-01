Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda avantaj kaybetti. Şimdi gözler Fenerbahçe - Denizlispor maçında.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında cepten yedi.

Spor yazarları, bu kritik puan kaybını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Aboubakar ve Ghezzal’ın yokluğu, sadece onların yeteneklerinden mahrum kalmak anlamına gelmedi. Pozisyon kaydırmaları, Beşiktaş’ın klasik güçlü oyununu olumsuz etkiledi. Larin ve Rosier bir nevi sahada yoktu. Ljajic ile Oğuzhan da işlerini iyi yapamayınca kaybettiler.

Ali Ece - Fanatik

Hem bizzat en çok gol atan hem de takımın gol atması için her şeyi yapan oyuncun Aboubakar ile asist kralın Ghezzal yokken hücumda zorlanman kaçınılmazdı. Bir de takımın üçüncü en değerli hücum silahı Rosier asıl yeri bekten bir öne açığa kaydırılınca Beşiktaş uzun süredir en verimsiz ilk 45 dakikasını oynadı.

Atiba'nın olağanüstü mücadelesine yazık oldu.

Cem Dizdar - Fanatik

Maç önünde takımdaki eksiklerden çok hakemin adıyla meşgul olan Beşiktaş'ın sahada neleri yapacağı mucib-i meraktı! İlk yarım saat görüldü ki oynayamayan hakem değil, Beşiktaş’tı.

Önceki maçlarda alan yaratımında zorlanmayan Beşiktaş'ta Ghezzal gibi 'çekilerek oynarken aynı zamanda oyunu tasarlayan' birinin yokluğu belli oluyordu.

Ercan Taner - Sözcü

Milli maçlar dönüşü kaybetme kâbusunu Beşiktaş iyice yaşamaya başladı ve büyük fırsat tepti. Dün kazansalar, şampiyonluk yolunda dev bir adım atacaklardı.

Zirve mücadelesi yeniden başladı.