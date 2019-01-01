Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini yorumladı.

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarında 'ya konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Cener Erkin, 71 ve 90+5. dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 28. dakikada Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Fode Koita'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş 27 puana yükselerek ikinci sıraya yerleşirken, Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Spor yazarları, Beşiktaş'ın rakibini son dakikada devirdiği bu mücadeleyi değerlendirdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

En sonda söylenecek şeyi ilk cümlede vurgulayalım. Beşiktaş sezonun en kötü futbolunu dün oynadı. 10 kişi kalan savunması sorunlu Kasımpaşa karşısında kalesinde 2 gol görmüş olması ve pozisyonlar vermesi düşündürücü. Üstüne üstlük hücumda da son derece silik bir Beşiktaş gördük. İşler tam rayına oturuyor derken dünkü dağınık-kopuk takım görüntüsü izleyenleri şaşırttı. Dün için gerçekçi olmak gerekirse maçı sonuna kadar bırakmaması dışında olumlu bir şey söylemek zor Beşiktaş İçin. Burak’ı son yıllarda hiç bu kadar kötü görmemiştik. Öyle ki dün tek bir olumlu hareket yapamadı. Sadece Burak değil, Gökhan haricindeki tüm oyuncular tanınmayacak kadar kötüydü.

Cem Dizdar | Fanatik

‘Topa sahip olma’ ilkesi açısından Beşiktaş’ta sorun yoktu ancak ‘verimlilik’ çoğu zaman sıkıntılıydı. Beşiktaş’ta, takım kendi alanında oyunu işlemeye çalışırken Burak tüm maçlarda olduğu gibi elini kaldırarak top istiyor. Bu da rakip savunmaların yerleşimini kolaylaştırırken Beşiktaş’ın kurgusunu zedeliyor. Topu alamayınca Burak atana, atamayana heyheylenip şortunu çeke çeke sitem ediyor. Oysa takım idman yapıyor ve kimin ne yapacağına dair planlar defalarca çalışılıyor... Avcı, orta saha savunmacısı gibi algılanan Atiba’yı altı numaradan sekiz/on numaraya evirmiş. Haliyle Beşiktaş boyut değiştiriyor. Ancak bu kez Ljajic ile kurulması gereken hiçbir bağ kurulamıyor. Ve önde oynayan Beşiktaş arkadaki geniş alanları gözleyen Kasımpaşa’ya bolca imkan tanıdı. Top Beşiktaş’taydı ama ürkütücü fırsatlar uzun süre eksik oynayan Kasımpaşa’nın hanesine yazıldıydı. Ama futbol işte böyle bir oyun! Onca maçta yok hükmünde olan Lens’i son saniyede maçın adamı yapıyor...

Fatih Doğan | Sabah

Beşiktaş, son adam Karim Hafez'in 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla 10 kişi kalan Kasımpaşa karşısında avantajlı duruma geçmesi bekleniyordu. Ancak bu tür durumlarda rakibe üstünlük kurmanın iki yolu vardır. İlki; oyunu dengeli olarak ikinci ve üçüncü bölgeye taşıyıp sağlı sollu ataklar ve ara paslarla rakibi hataya zorlamak. İkincisi; ya defanstan ya da kulübeden takviyelerle hücum gücünü artırmak!

Beşiktaş'ın iki golünde de ileri çıkan Gökhan Gönül'ün imzası vardı. İki asistin biri Caner'e, diğeri Umut'a iki gol! Ancak Beşiktaş'ta sahanın en iyisi Gökhan ve ona eşlik eden sol açık Caner'in dışında onlara eşlik etmesi gereken sağ kanat Diaby ve forvet arkası oynayan Adem Ljajic istenilen seviyenin çok gerisindeydi. Beşiktaş özellikle Diaby ve Adem ile adeta 9 kişi ile oyundaydı. Abdullah Avcı, Diaby'yi çıkarmakla haklıydı. Umut'u sokmakla ilk doğru dokunuşunu yaptı. Ancak Abdullah Hoca inanıyorum ki Diaby'yi sağ kanat yerine Adem'in mevkiine forvet arkasında oynatmayı yeniden tartışacaktır! Çünkü, Beşiktaş'ın sadece Atiba, Gökhan, Caner ve Mohamed Elneny ile mücadele edip gol atmaya çalışmasının sonuç getirmediği dakikalar ilerledikçe daha iyi anlaşıldı.

Ali Ece | Fanatik

Arda Kardeşler maçın başında skora tesir eden iki kritik pozisyonda verdiği iki doğru karar sonucu gelen kırmızı kart ve VAR’dan golün tesirinde kaldı. Maçın son 1 saatini çok kötü yönetti. Beşiktaş ise Ruiz olmayınca savunmadan hücuma geçişlerde ve genel oyun inşasında zorlanıyor. N’Koudou olmayınca da hücumda yerleşik savunmanın dengesini bozacak opsiyonları minimuma iniyor. Kasımpaşa erkenden 10 kişi kaldı ama Beşiktaş son 30 dakikaya kadar oyun üstünlüğü kuramadı. Ezbere erken ortalar, eksik kalınca mecburen gömülü alan savunması yapan Kasımpaşa savunma duvarından dönüp çok tehlikeli kontralara dönüştü. Burak, adeta Firmino’laştığı maçı performansının gerisinde kaldı. Llajic de son yarım saate kadar hayal kırıklığıydı. Atiba ve Gökhan, Beşiktaş’ı ayakta tuttu. Erzincan maçının en kötüsü Lens’in erken orta ezberini bozup çizgiye inmesi galibiyeti getirdi. Tabii ki Umut’un nöbetçi golcü farkı galibiyette başroldeydi.

Erman Toroğlu | Sabah

Maç Beşiktaş'ın aleyhine geliştikçe Abdullah Avcı oyuna forvet soktu. Ama ne kadar forvet sokarsan sok, Beşiktaş'ın arka tarafından yani defansından kimse hücuma destek veremedi. 90 dakika boyunca bir Kasımpaşalı forveti üç lı bekledi. Ama normal… Düşünün, en ufak bir düdükte 4 veya 5 Beşiktaşlı futbolcu hakemin tepesine, beynine biniyorlar. Neler diyorlar bilmiyorum ama hakemin yediği fırça bayağı fazla. Çünkü televizyonda bayağı net gözüküyor. Her düdükten sonra bu fırçayı yiyen hakem bu sefer ona göre düdük çalmaya başlıyor.

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'de bu işler böyle. Ondan sonra da takımlarımız Avrupa'da çıkınca arabın yalellisi gibi oluyorlar. Küçüklere tavsiyem şu; Ne yaparsanız yapın sizler figüransınız. Diğerleri assolist. Bazı şeylere mahkumsunuz. Beşiktaş futbol mu oynadı? Kesinlikle hayır… Sadece maç kazandı. Zaten öyle diyorlar.

Ahmet Çakar | Sabah

Beşiktaş'ta gencecik bir oyuncu var. Adı Umut Nayir. Beşiktaş'ın bu seneki maçlarında kırılma anlarının başrol oyuncusu. Sezon başı Beşiktaş çok kötü gidiyordu. Abdullah Avcı tartışılıyor ve hafta sonu da maçı vardı. Burak sakattı, Umut oynadı ve onun golüyle Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi.

Belki Abdullah hoca gidecekti, Beşiktaş karışacaktı ama ne olduysa o maçtan sonra oldu. İyi oynamasa da Beşiktaş art arda maçlar kazanıp Kasımpaşa'ya geldi. Yine mağluptular, üstelik rakip 10 kişiydi ama son 20 dakikada hele hele galibiyet golü son saniyede gelmek üzere maçı alıp Umut Nayir sayesinde şampiyonluğun en önemli adaylarından biri oluverdiler.