Spor yazarları Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları lider Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyeti değerlendirdi

Bülent Timurlenk - Sabah

Üç günde bir maç trafiğinde Beşiktaş'ın derbinin ardından yakaladığı yüzde 70 topa sahip olma, pas isabeti ve rakibi bozdukları pozisyon sayısı Sergen Yalçın ve ekibinin Ümraniye'de yaptırdıkları idmanların bir tezahürü. Kartal iyi çalışıyor ve sahada kimse yürümüyor. Karagümrük Biglia'nın yokluğunda Koray da kötü oynayınca ve İtalyanları Bertolacci ve Borini'nin maç eksiği Beşiktaş seviyesinde bir takım karşısında sırıtınca bu sezon ilk kez kalesinde dört gol gördü. Siyah-beyazlılarda Karagümrük maçının adamı, Ndao'yu bitiren ve bir asist yapan Rıdvan Yılmaz ve elbette ona 20 yaşına girmeden formayı teslim eden teknik direktör Sergen Yalçın...

Ali Ece - Fanatik

Daha fazla takım

Beşiktaş ’ın en büyük yıldızı Aboubakar ile beraber kolektif gücü bu seviyeye çıkartan teknik direktörü Sergen Yalçın. Derbiden sonra Fatih Terim' in de dile getirdiği gibi: Aboubakar' a karşı oynamak hiç kolay değil. Karagümrük karşısında Beşiktaş ilk 20 dakikada yine total kontrol oyunu ile büyük baskı kurarken de 20-45 arası oyun dengelenmiş gözükürken de Beşiktaş lehine iki dokunuşla dengeyi bozabilen bir Aboubakar kalite farkı söz konusu. İkinci yarıda Beşiktaş rüzgarı fırtınaya dönüşerek adeta Olimpiyat Stadı ’nın meşhur rüzgarına meydan okudu. Çıkana kadar Mensah'ın dar alan dripling becerisi ve sol ayak içi şutlarıyla damga vurduğu devrede Beşiktaş kolektif hücum gücünün kapasitesinin daha da arttığını gösterdi.

Ali Gültiken - Sabah

Muazzam bir tempo ve organizasyon izledik. Maçın ilk dakikasından itibaren sazı eline alan ve maç boyunca futbolun tüm notalarını sahada basan bir Beşiktaş vardı. Coşku, organizasyon ve goller 10 numara idi. Rakip yarı alana yerleşen, her türlü hücum organizasyonunu gerçekleştiren Beşiktaş istediğini almakta zorlanmadı. Karagümrük sıradan bir takım değil. Ligin oyunu güçlü olan ekiplerinden bir tanesi. Fakat bu maçta lı oyuncuların peşinden koşup, onları izlemenin ötesine geçemediler. Beşiktaş, Karagümrük'ü oyunuyla kum torbasına çevirdi dersek yerine oturur. Aboubakar tartışmasız Süper Lig kalitesinin çok üzerinde. Sezon başından beri yaptığı dokunuşları ile takımı tıkır tıkır işleyen bir futbol makinasına çeviren Sergen Yalçın'ı, yarattığı bu tartışmasız değişim için gözlerinden öpüyorum.

Attila Gökçe - Milliyet

Beşiktaş hem topun (75/25), hem de oyunun sahibiydi. Maçın ve gollerin de efendisi oldu. Rakibiyle kıyaslamadan söyleyelim: Sayısız gol pozisyonuna girdi. Set oyunuyla nefes aldırmadı… Yine gol olup yağdı. Sergen Yalçın’ın teknik direktör olarak hemen her futbolcusuna forma adaletiyle yaklaştığını biliyoruz. Şans veriyor, istim üzerinde tutuyor ve kimseyi dışlamıyor. Yanı sıra tercihlerinin de yavaş yavaş belirginleştiğini görüyoruz. Rıdvan örneğin. maçından sonra dün de ikinci asistini yaptı. O artık takımın sol beki. Öyle gelişiyor ki Milli Takım’a kadar yolu var! Karagümrük maçı, Beşiktaş’ın bu ligde en iddialı şampiyon adayı olduğunu ortaya koydu.

Adnan Dinçer - Cumhuriyet

Doğrusunu konuşmak ve futbol kargaşası içinde yansıtmak isterken en talihsiz izleyici olarak Beşiktaş taraftarları adına üzüldüğümü belirtmek isterim! Korona nedeniyle konulan yasaklar ve imkânsızlıklar sonucu tribünlerde coşamayan Kara Kartalın sahipleri dün yine mutlu ve güzel bir galibiyet ile oyunu ekranda izlediler! Benim burada bir itirafım var. Doğrusu Sergen Yalçın’dan bu kadar sabırlı ve isabetli bir başarı beklemiyordum. Kendisini kutlarım. Atılan goller ve skor adına değil, oynanan doğru futbol adına söylenecek tek gerçek yoktan da var edilebilir bazı başarılar. İşte yeniden Beşiktaş! Özetim, iyi oyuncu, iyi takımda ortaya çıkar. Bunu da iyi eğitim almış kişiler yaratır! Sergen bir ekolü temsil eder ki, adı Beşiktaş’tır!