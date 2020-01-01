Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirirken Hüseyin Çimşir'i eleştirdi.

87 gün aradan sonra devam eden Süper Lig'de 'ye konuk olan lider , rakibini 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki yenilmezlik serisi 12 maça çıkarken, Göztepe ise ligdeki son 6 maçında 5. kez puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren goller 16. dakikada Anthony Nwakaeme, 52. dakikada penaltı atışıyla Caleb Ekuban ve 84. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Göztepe'nin tek golünü ise 57. dakikada penaltı atışından Alpaslan Öztürk kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor, Guilherme'nin 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. Trabzonspor bu galibiyetle 56 puana yükselerek zirvedeki yerini korurken, Göztepe ise 37 puanda kaldı.

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Spor yazarlarızorlu mücadeleyi ve Trabzonspor'u değerlendirdi;

Ömer Faruk Ünal - Gazetesi

"Trabzonspor topu hiç yabancılamadı. Bu kadar aylık maç eksikliğini bize hissettirmediler. Fizik olarak fena değillerdi. Üstelik Sosa'nın kenarda oturduğu bir Trabzonspor'du bu...

Göztepe'de Castro ve Soner'in uzaktan bir iki yoklaması Trabzon'u rahatsız etmeye bile yetmedi. Ne var ki; Trabzonspor, 2-0 önde olsa da bir kişi eksikti. Göztepe, hiç de kolay teslim olacağa benzemiyordu. İlhan Palut, bordo-mavililerin kurduğu baskı karşısında oyuna seyirci kalmadı. Napoleoni'nin kenara alınması, kazanılan penaltı golü ardından Wilczek hamlesi belli bir stratejinin ürünleriydi. Trabzon bütün bunları tölere edecek bir oyun anlayışını sahaya yansıttı."

Cemal Ersen - Milliyet

"Bakmayın Trabzonspor’un on kişi ile iki gol daha attığına. Sahaya müthiş bir karakter koyan oyuncu grubu hocalarından daha çok inanmıştı galibiyete. Ekuban’ın mükemmel pası ve Abdülkadir Ömür’ün cansiperhane dokunuşu, onca emeğin boşa gitmesini engelledi. Aksi takdirde çok yazık olurdu kaybedilecek puanlara.

Zor bir süreçten geçiyor takımlar. Herkes hata yapabilir ama teknik adamların böyle bir lüksü yok. Hoca kumar oynadı kazandı. Yani haklı!.."

Erman Özgür - Fanatik

"3.goldeki hatasına rağmen ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla maçın kopmasını engelleyen Beto ve Sosa'nın yokluğunda iyi iş çıkaran Abdülkadir Parmak maçın iyileri olarak öne çıktılar

Nwakaeme'nin tepkisi maçın olayıydı. Genelde son 20 dakikaları iyi oynayan ve boş alan bulabileceği maçta oyundan erken alınmasına gösterdiği tepkide bana göre çok da haksız değildi.

Özellikle Campi'yi kenarlardan gelen ortalarda çok başarılı buldum. Da Costa' ya nazaran ayakta kalan isimdi."

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Hasan Al - Cumhuriyet

"Trabzonspor gibi devamlı hücum oynayan takımın stoperi çabuk ve süratli olacak. Da Costa çok ağır. Her zaman takımını yakmaya aday bir oyuncu.

Cimşir'in orta sahayı kuvvetlendirme düşüncesi doğruydu. Ancak Nwakaeme'yi dışarı alması yanlıştı. Nwakaeme ayağında top tutan ve takımı dinlendiren bir oyuncu. Yaptıgı değişiklik beni şaşırttı."