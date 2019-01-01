Spor yazarları Göztepe - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 16. haftasında , konuk ettiği 'ı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

İzmir temsilcisi Cameron Jerome ve Halil Akbunar'ın golleriyle zafere ulaşırken, Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı gol Galatasaray'a yetmedi.

Fatih Terim'in öğrencileri zirve yarışında istemedikleri bir puan kaybı yaşarken; Göztepe, İlhan Palut'un gelişiyle beraber başlayan iyi performansını sürdürdü.

Spor yazarları Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını yorumladı.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Selçuk-Belhanda orta sahasının top yapma, pozisyon alma konusundaki zayıflığı dikkat çekiciydi. Zaman zaman savunmanın arkasına atılan uzun toplar dışında öndeki Falcao, Babel ve Feghouli yandan tamamlayan Mariano-Nagatomo’ya rağmen orta sahayı by-pass eden bir oyun oluştu. Halbuki bir pas takımı olmak hiç de zor olmamalı. Bu ekip topu alabilir, tempoyu belirleyebilir diye düşünüyorsunuz. Diğer yandan Göztepe’nin orta saha örgüsü çok daha iyiydi. Onlar da orta sahayı hızlı geçmeyi tercih ettiler ama daha kaliteli paslarla. Castro ve Soner baskı yememelerinin de etkisiyle oyunu yönetebildiler. Bunda Palut’un Jerome’dan yararlanabilen ilk hoca olmasının da rolü var. Belki golcülüğü çok gelişmeyecek ama onu oyunun bir parçası yapması Galatasaray savunmasının başını ağrıttı. Savunma göbeğinin orta sahaya yakın durmasını engelledi. 2-1’in ardından girdikleri 3 net kontratak gol şansını değerlendirseler maçı çok önce bitirebilirlerdi.

Güntekin Onay | Hürriyet

Süper Lig’in en temposuz maçlarından birini dün ilk 45 dakikada izledik. Adeta yürüyerek top oynayan bir Galatasaray ve rakibinin yavaşlığından ve orta alandaki zaafiyetinden faydalanamayan bir Göztepe. Öyle ki ev sahibi ekip bir duran topun devamında Mariano’nun ofsaytı bozmasından da faydalanarak golü buldu ancak Galatasaray öyle mecalsizdi ki bu gole yanıt verecek bir reaksiyonu gösterebilecek enerjiye sahip değildi. Nitekim Galatasaray’ın attığı golü de Gassama kendi ağlarına gönderdi. İlk yarı boyunca rakip kaleye tek isabetli şut atmayan Galatasaray’ın bu oyunla devreyi 1-1 bitirmesi büyük bir şanstı.

Göztepe, maçın başındaki ürkekliği olmasa rakibin adından çekinmese çok daha rahat kazanabileceği bir maçı oynadı. İkinci yarıyla birlikte baktı ki Galatasaray’ın mecali yok, rakibinin üzerine gitti ve haklı bir galibiyet elde etti.

Şansal Büyüka | Milliyet

Süper Lig’in ilk yarısı haftaya bitiyor. Geride kalmakta olan 16 hafta boyunca “Bu kadar davetkâr, bu kadar rahat” iki takım savunmasını ilk defa gördüm. Özellikle ilk yarıda Göztepe savunması... O kadar geniş alanlar bıraktı ki, Galatasaraylı oyuncular, Florya’da bile bu kadar rahat gezemez. Ama Galatasaray, rakip savunmanın bu “davetkâr” görüntüsünü bile kullanamadı. Attığı gol zaten kendi becerisinden değil, Göztepeli Gassama’nın ayağından kendi kalesine gitti.

Hücumcular bu şansı kullanıp “Bol keseden” pozisyon harcamasa, bu maç iki tarafın atacağı dörder-beşer golle biterdi. Kabul edelim ki, daha fazla pozisyona giren, daha fazla kaçıran Göztepe oldu.

Fatih Hoca, “Savunmada sorun yok, gol atamıyoruz” demişti. Göztepe maçında güvendiği dağlara kar yağdı, savunma çöktü.

Levent Tüzemen | Fotomaç

Göztepe tıpkı Tuzla gibi geriye yaslanıp kanatlardan hücumlarla Galatasaray'ı tehdit etti. Gerome tüm hava toplarını alırken, Halil-Serdar ikilisi Muslera'yı zorladı. Feghouli ile Babel'in geriye yardıma gelmemeleri yüzünden Mariano-Nagatomo ikilisi kanatlardan çok baskı yedi. Belhanda, Feghouli, Selçuk, Ömer ve Babel topla fazla oynadıkları için Göztepe kalesinde kendini unutturan Falcao'ya istediği pasları atamadı. Falcao'nun gol atması için pas ve orta yardımı alması gerekir. Babel bütün pozisyonlarda Falcao'nun alanını işgal etti. Egoist yapısıyla Galatasaray'a zarar verdi. Galatasaray gibi büyük bir takımın 3 pas sonunda gol yemesi sorgulanmalı. Hele hele Belhanda'nın orta alanda Halil'i imkanı olmasına rağmen indirmemesi anlatılamaz. İddia ediyorum Terim Tuzla'ya karşı kazanan takımı sahaya sürseydi Galatasaray daha dirençli olurdu.

Bülent Timurlenk | Sabah

Ligde herhangi bir rakip karşısına Belhanda-Selçuk orta sahasıyla çıkarsanız oyunu tutamazsınız. İlhan Palut defansını önde kurup Galatasaray'ı uzun şişirme ortalara mahkum etti. Falcao'yu kaleden uzak tutmak gerekiyordu, başardı. Geçiş oyunu oynayacak orta sahası olmadığından da kontrataklara uzun tek toplarla çıktı.

Teknik adamlar 3 puan alacaklarına inandıkları kadrolarla çıkarlar ama Terim'in 11'i ve 4-4-2 dizilişi ilk dakikadan inandırıcı değildi. Göztepe'nin hızlı kanatlarını karşılamak için 3-5-2 oynayabilir, 4'lü defansta ısrarcıysa Babel'i kulübede tutup Taylan ile başlayabilir, Donk'u 6 numaraya çekip, kulübedeki iki stoperinden birine forma verebilirdi. İlhan Palut'a tebrikler...

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Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Galatasaray oyun üstünlüğünü alamadı. Buna karşın geriye düşülse de eşitliği sağladılar. Feghouli ile kaçırılan pozisyonda öne de geçebilirlerdi. Ancak süreki bek-stoper arkasına kaçan Halil ile Serdar'ın yüzde yüz kaçırdıkları da vardı.

İkinci yarıda daha da cesaretlenen Göztepe üst üste pozisyonlara girdi. Ama gol olgun ataktan değil korner dönüşü kontradan geldi. Burada Nagatomo ceza yayında, Belhanda ise savunma kısmındaydı. Nitekim o Belhanda, Halil'i engelleyemedi ya da düşürmeyi akıl edemedi.

Herkes Göztepe'yi tebrik edecektir. Galibiyet elbette önemli ama ben İlhan Palut olsam maçı çözen 2 isim olan Serdar ve Halil'e tepki gösterirdim. Bu kadar gol kaçırmasalar çok daha erken kopardı maç.