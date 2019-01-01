Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve gollü beraberlikle sonuçlanan Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında 'ye konuk olan , rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşarken, Göztepe ise dört haftadır kaybetmeyerek çıkışını sürdürdü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe haftayı 22 puanla tamamlarken, Göztepe ise 17 puana yükseldi.

Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Fenerbahçe gücü kadar hücum edemiyor. Bir başka temel sorun, orta sahada gittikçe yükselen Gustavo’nun stopere kaydırılabilir bir değerde görülmesi. O savunmaya geçtikten sonra orta saha tamamen kaybedildi. Ve kırmızı kart görmesinin sebebi de bu şeffaf orta sahaydı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Deniz, Kruse’nin birkaç adım gerisinde ikinci santrfor gibi başladı. Ki bu diziliş, sezon başındaki Kruse-Muriç’li düzenin bir replikasıydı aslında. Kruse Muriç’lik, Deniz’se Kruse’lik yapmaya çalıştılar dün. Lâkin bu taktiğin başarılı olduğunu söylemek güç: Üçlü Göztepe orta sahası, sık sık Fenerbahçe’ye üstünlük kurdu merkezde. Napoleoni, SonerCastro’ya çok yakın oynayıp defansif görevlerini yaparken, Deniz Türüç orta sahayı üçlemekte yetersiz kaldı.

Reha Kapsal | Fotomaç

Ersun Yanal, oyuncularına özgürlük tanıyan bir teknik adam. Yalnız top rakibe geçtiğinde savunma düzeni F.Bahçe'deki en temel eksiklerden biri. Kontrol sarı-lacivertlilerde olmasına rağmen gel git yaşıyorlar. Bu da deplasmanlardaki en temel sıkıntıların başında geliyor.

Güntekin Onay | Hürriyet

Fenerbahçe dün savunmada özellikle ikinci yarıda çok ciddi açıklar verdi. Kalesinde net tehlikeler yaşadı. Hücumda kaybedilen toplar sonrasında geri dönüşlerde yaşanan sorunlar yüzünden Göztepeli oyuncular golle burun buruna geldi. Son bölümde Luis Gustavo‘nun da atılmasıyla beraberliğe razı bir görüntü ortaya koydu. Göztepe ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı hak etti. Ancak net fırsatlardan sonuç alamadı.

Ali Ece | Fanatik

İlhan Palut, rakibe göre kendi takımının oyununu taktiksel açıdan esnetebilen yeni ekol hocalardan. Fenerbahçe’nin merkezde yoğunlaşarak oynamasına rağmen dönen topları gereği kadar toplayamamasının ve bu yüzden çok uzun mesafelerde geri koşmak zorunda kalmasının maç içinde sebep olduğu istikrarsızlığı çok iyi tespit etmiş. Göztepe’yi de oradan yola çıkarak oynattı.

Gürcan Bilgiç | Fotomaç

Zor maçı daha zor hale getirmek ustalık isterdi, Fenerbahçe'de bunu yapmakta "zorluk" çekmedi. Her karşılaşmayı diken üstünde oynayıp, ne zaman ne hata yapacaklar diye beklenen defansif ustalara sahip kadronuz varsa, yediğinizden fazlasını atmak için de uğraşıp duruyorsunuz.