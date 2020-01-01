Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 5. haftasında 'ye konuk olan , sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Josa Sosa (26' pen.), Serdar Aziz (43') ve Dimitris Pelkas (51') kaydetti.

Göztepe'nin golleri ise Guilherme'den (34' pen. ve 63') geldi.

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Konuk ekip bu sonucun ardından puanını 11'e yükseltirken, ev sahibi ekip ise 6 puanda kaldı.

Spor yazarları bu heyecanlı mücadeleyi değerlendirdi...

Mehmet Demirkol | Fanatik

Erol Bulut minimum risk ilkesiyle stoperlerinin önüne oyunu açmak için Gustavo-Sosa ikilisini koymuştu. İki savunma kanadını oyuna soktu ama ön alan baskısı yapmadı. 2. bölgede kapılacaklar ve duran topları kovaladı...

...Fenerbahçe 3-1’ken, 61. dakikada Ideye’den inanılmaz bir kontra yedi. 4 dakika üst üste top kayıpları sonunda da golü yediler. 9 kişilik karşısında bile almadıkları riski aldılar. Özellikle Samatta, Cisse ve Pelkas’la girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince Göztepe dengeyi sağlayacak imkanı da buldu. Peki bu neden oldu? 2 seçenek var: Ya takım biz hücumcuyuz isyanına kapıldı, ya da milli maç yorgunluğu taktik sadakati kırdı.

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Ali Ece | Fanatik

Sadece atılan gol sayısıyla değil hakemler hariç her şeyiyle çok iyi bir maç izledik... Fenerbahçe’de Samatta zirve performansında değildi ama yerine giren Cisse uzun süre sahalardan ayrı kaldığı için ortalama bir gününde bile rahatça gole çevirebileceği pozisyonlarda “paslanmış vuruşlar” yaptı...

...Ozon tabakası dünyamızı nasıl koruyor ve sürekli fayda sağlıyor o misal Ozan Tufan da Fenerbahçe için artık bir nevi “Ozan Tabakası”… Kısaca Ozan, Fenerbahçe lehine ne gerekiyorsa yapıyor! Şu ana kadar Süper Lig’de oynanan kalitesi en yüksek maçtı. Hakemlerin oyunun yüksek temposunun ve kalite seviyesinin gerisinde kalması hariç tarafsız gözle izlenebilecek çok iyi bir maçtı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Fenerbahçe dün ilk 45 dakikayı sahanın ortasında sanki bir büyük çukur varmışçasına yalnızca kenarlardan oynadı. Merkezde adeta 50 metreye 50 metrelik, yani neredeyse iki buçuk dönümlük bir alan kullanılmadı, tüm hücumlar Caner ve Nazım üzerindendi. Pozisyonlar da oradan geldi zaten. Ancak ikinci yarıyla beraber oyun çizgilerden merkeze kayınca hücum varyasyonları arttı, pozisyonlar çeşitlendi, gelecek için daha fazla umut veren bir Fenerbahçe çıktı ortaya.

Güntekin Onay | Hürriyet

Göztepe’ye karşı oynamak kolay değil. Son derece kontrollü riskten uzak ve yavaş bir futbol oynuyorlar. Orta alanda 5 koşucu futbolcuyla rakibi bozmayı hedefliyorlar. İlk yarıda Fenerbahçe Göztepe’nin bu planına çare üretemese de 2 gol bulmayı başardı... İkinci yarıda Jose Sosa’nın organizatörlüğünde Ozan Tufan’ın hareketli ve etkili oyunuyla Fenerbahçe rakibine üstünlük kurdu.

Ömer Üründül | Sabah

Takımda en önemli performansı Ozan Tufan gösterdi. Çünkü fizik açından en üst düzeyde... Gustavo da her zamanki gibi deneyimi ve dengeli oyunuyla başarılıydı. Erol Bulut eğer Pelkas ile ısrar ederse ve arkadaşlarının özelliklerine alıştığında Fenerbahçe, en acil ihtiyacı olan başarılı bir 10 numarayı kazanmış olur... Erol Bulut'un dikkat etmesi gereken çok önemli nokta daha var: 5 oyuncu değişikliği kuralını abartmamak lazım. Dikkat edilmezse saha içi düzeni çorbaya dönebilir.